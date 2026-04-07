China și Rusia au exercitat dreptul de veto asupra rezoluției Consiliului de Securitate al ONU privind Strâmtoarea Ormuz

Vot în Consiliul de Securitate al ONU privind Strâmtoarea Ormuz. Foto Profimedia
Marți, Rusia și China și-au exercitat dreptul de veto împotriva unei rezoluții a Consiliului de Securitate al ONU care viza redeschiderea strâmtorii Ormuz, rezoluție care fusese atenuată de mai multe ori în speranța că aceste două țări se vor abține, scrie Le Monde.

Votul — care s-a soldat cu unsprezece voturi pentru, două împotrivă și două abțineri — a avut loc cu doar câteva ore înainte de termenul limită stabilit la ora 20:00, ora Washingtonului, de către președintele american, Donald Trump, care cere Iranului să redeschidă această cale navigabilă strategică, sub amenințarea că, în caz contrar, centralele sale electrice și podurile sale vor fi ținta unor atacuri.

Aproximativ 20% din petrolul mondial tranzitează de obicei prin această strâmtoare, iar blocajul impus de Iran asupra acestui canal a făcut ca prețurile energiei să crească vertiginos.

Proiectul de rezoluție, care solicită deblocarea Strâmtorii Ormuz și încurajează escortarea navelor în această zonă, era totuși departe de autorizația solicitată de țările din Golf pentru a o elibera prin forță. Votul a fost amânat de mai multe ori din cauza lipsei de acord între membrii Consiliului.

În timp ce proiectul inițial de rezoluție depus de Bahrain autoriza țările să „utilizeze toate mijloacele necesare” — o formulare care includea eventuale acțiuni militare — „în strâmtoarea Ormuz, Golful Persic și Golful Oman” pentru a garanta trecerea și a descuraja orice încercare de a împiedica navigația, textul final autoriza doar acțiuni „ de natură defensivă și proporționale cu circumstanțele”.

Ministrul de Externe al Bahrainului a citit o declarație în numele țării sale, al Emiratelor Arabe Unite, al Arabiei Saudite, al Qatarului, al Kuweitului și al Iordaniei în cadrul Consiliului de Securitate.

Acest țări „își exprimă regretul că rezoluția prezentată astăzi nu a fost adoptată”, a spus el, adăugând că „Consiliul nu și-a asumat responsabilitatea în legătură cu un comportament ilegal care necesită o acțiune decisivă fără întârziere”.

„Speram că proiectul de rezoluție va reprezenta un pas către o soluție permanentă care să asigure libertatea de navigație în Strâmtoarea Ormuz, ca o cale navigabilă națională pe care nicio țară nu are dreptul să o obstrucționeze... conform dreptului internațional.”

Top Citite
Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului. Foto Profimedia
1
Răspunsul lui Mojtaba Khamenei la amenințarea lui Donald Trump că va trimite Iranul în...
Mircea Lucescu
2
Spitalul Universitar din București, un nou anunț despre starea lui Mircea Lucescu. Ce...
Mojtaba Khamenei
3
Noi informații despre liderul suprem al Iranului: Mojtaba Khamenei este în stare gravă și...
mircea lucescu
4
Ultimele date despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu. Ministrul Rogobete: „Mi-e...
Donald Trump
5
Cum au răspuns SUA și Iran la propunerea unui armistiţiu de 45 de zile. Trump: Iranul ar...
Medicii au luat decizia, după ce au văzut rezultatele analizelor lui Mircea Lucescu
Digi Sport
Medicii au luat decizia, după ce au văzut rezultatele analizelor lui Mircea Lucescu
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Lună Neagră în august 2025. Foto Getty Images
În plin succes al misiunii Artemis 2 a NASA, Rusia își amână fără explicații cele trei misiuni pe Lună pe care le avea în plan
President Donald Trump speaks and gestures during a press conference
Donald Trump, amenințare la adresa Iranului: „O întreagă civilizație va pieri în această noapte”. La ce oră spune că va ataca
Donald Trump
Trump este „singurul care ştie ce va face în Iran”, transmite purtătoarea sa de cuvânt
Anti-U.S. rallies in Tehran
Mii de iranieni formează lanțuri umane la centralele electrice și pe poduri după amenințările lui Trump
avion b-2 spirit alimentat in zbor
Ce spune Casa Albă despre folosirea armelor nucleare împotriva Iranului
Recomandările redacţiei
radu marinescu pe holul guvernului
Ministrul Justiției i-a trimis lui Nicușor Dan propunerile pentru...
nasa 5 flickr
„Apus de Pământ” văzut de pe orbita Lunii. Imagini spectaculoase...
JD Vance and Viktor Orban in Budapest
De la Budapesta, Vance acuză UE de „amestec” în viitoarele alegeri...
drona in zbor
„Nu sunt din alea rusești”. O comună din Giurgiu a cumpărat 3 drone...
Ultimele știri
Senatul a adoptat un proiect prin care fermierii pot cere demolarea construcțiilor ilegale și accesa fonduri PAC pentru modernizare
O vânătoare de ouă de Paște s-a transformat într-o descoperire macabră, după ce o familie a găsit un craniu uman lângă Los Angeles
Nicușor Dan a vizitat Centrul de Mari Arși din Timișoara: „Se întâmplă și lucruri bune în România”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cum arată "cea mai frumoasă fată din lume" la 25 de ani. Thylane Blondeau a cucerit toată planeta cu chipul...
Cancan
26 decembrie 2025: Ziua în care Codruța a aflat ADEVĂRUL despre soțul ei. L-a părăsit în a doua zi de Crăciun
Fanatik.ro
Gabi Tamaș a terorizat echipa Survivor: bătăi, amenințări și o decizie controversată luată de producătorii...
editiadedimineata.ro
Cum ar putea Viktor Orbán profita de o criză de securitate înainte de alegeri
Fanatik.ro
Detaliul-cheie din cazul morții anestezistului de la Spitalul de Oftalmologie. Autoapărarea invocată de...
Adevărul
Armata SUA lovește „bijuteria coroanei” energetice a Iranului cu câteva ore înainte de expirarea...
Playtech
Luna nu e doar gri: astronauții Artemis II au văzut culori neașteptate pe suprafața satelitului
Digi FM
Codruța Filip, confesiuni în lacrimi după divorțul de Valentin Sanfira: "Tot ce am trăit în anii ăștia nu a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Scenariu "de milioane": calificați direct în UEFA Champions League, deși ar trebui să joace preliminariile!
Pro FM
Loredana Groza, picioare tonifiate și talie de invidiat în costum de baie. Apariția din Maldive a stârnit un...
Film Now
Jennifer Aniston "se topește" în brațele iubitului ei: "E recunoscătoare că își poate împărtăși viața cu el"
Adevarul
Apeluri la invocarea Amendamentului 25 al Constituției SUA după ultimele declarații controversate ale lui...
Newsweek
Casa de pensii, mesaj pentru 2.600.000 pensionari. „V-am transferat toți banii”. Când ajung pe card?
Digi FM
Adriana Bahmuțeanu dezvăluie motivul pentru care nu a avut acces la averea lui Silviu Prigoană, după divorț...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Consumul ocazional de alcool în exces, mai periculos decât pare. Ce au descoperit cercetătorii
Digi Animal World
Momentul când o femeie încearcă să mângâie un tigru la Grădina Zoologică din Bridgeton. Aproape a fost...
Film Now
Cum arată Jackie Chan în 2026, la 72 de ani. Are peste 100 de filme la activ
UTV
Mircea Lucescu și soția lui sunt împreună de 60 de ani și s-au cunoscut la cantina facultății. „A fost...