China și Rusia au exercitat dreptul de veto asupra rezoluției Consiliului de Securitate al ONU privind Strâmtoarea Ormuz

Marți, Rusia și China și-au exercitat dreptul de veto împotriva unei rezoluții a Consiliului de Securitate al ONU care viza redeschiderea strâmtorii Ormuz, rezoluție care fusese atenuată de mai multe ori în speranța că aceste două țări se vor abține, scrie Le Monde.

Votul — care s-a soldat cu unsprezece voturi pentru, două împotrivă și două abțineri — a avut loc cu doar câteva ore înainte de termenul limită stabilit la ora 20:00, ora Washingtonului, de către președintele american, Donald Trump, care cere Iranului să redeschidă această cale navigabilă strategică, sub amenințarea că, în caz contrar, centralele sale electrice și podurile sale vor fi ținta unor atacuri.

Aproximativ 20% din petrolul mondial tranzitează de obicei prin această strâmtoare, iar blocajul impus de Iran asupra acestui canal a făcut ca prețurile energiei să crească vertiginos.

Proiectul de rezoluție, care solicită deblocarea Strâmtorii Ormuz și încurajează escortarea navelor în această zonă, era totuși departe de autorizația solicitată de țările din Golf pentru a o elibera prin forță. Votul a fost amânat de mai multe ori din cauza lipsei de acord între membrii Consiliului.

În timp ce proiectul inițial de rezoluție depus de Bahrain autoriza țările să „utilizeze toate mijloacele necesare” — o formulare care includea eventuale acțiuni militare — „în strâmtoarea Ormuz, Golful Persic și Golful Oman” pentru a garanta trecerea și a descuraja orice încercare de a împiedica navigația, textul final autoriza doar acțiuni „ de natură defensivă și proporționale cu circumstanțele”.

Consiliul de Securitate nu și-a asumat responsabilitatea, spune ministrul de Externe al Bahrainului

Ministrul de Externe al Bahrainului a citit o declarație în numele țării sale, al Emiratelor Arabe Unite, al Arabiei Saudite, al Qatarului, al Kuweitului și al Iordaniei în cadrul Consiliului de Securitate.

Acest țări „își exprimă regretul că rezoluția prezentată astăzi nu a fost adoptată”, a spus el, adăugând că „Consiliul nu și-a asumat responsabilitatea în legătură cu un comportament ilegal care necesită o acțiune decisivă fără întârziere”.

„Speram că proiectul de rezoluție va reprezenta un pas către o soluție permanentă care să asigure libertatea de navigație în Strâmtoarea Ormuz, ca o cale navigabilă națională pe care nicio țară nu are dreptul să o obstrucționeze... conform dreptului internațional.”

