China şi SUA suspendă timp de un an taxele portuare reciproce. Anunțul, făcut după întâlnirea dintre Xi Jinping şi Donald Trump

China şi Statele Unite vor suspenda timp de un an taxele portuare pe care şi le impuneau reciproc, a anunţat Ministerul Comerţului de la Beijing la scurt timp după întâlnirea de joi a preşedinţilor celor două ţări, Xi Jinping şi Donald Trump, de la Busan (Coreea de Sud), informează EFE.

Ministerul a precizat, într-un comunicat, că Washingtonul "va suspenda implementarea măsurilor adoptate în cadrul investigaţiei sale desfăşurate în conformitate cu Secţiunea 301 (din legea care reglementează comerţul) şi îndreptate către industriile de transport maritim şi logistică din China", care, la rândul său, va proceda similar cu taxele aplicate navelor americane ca represalii.

China impunea o taxă portuară navelor din SUA începând cu 14 octombrie, aceeaşi zi în care Washingtonul a început să aplice tarife navelor deţinute, înregistrate sau construite în China.

Administraţia Trump a susţinut, după aprobarea tarifelor, că ele vizau să stimuleze "renaşterea industriei navale americane" şi să reducă ceea ce Biroul Reprezentantului Comercial (USTR) considera "o dependenţă periculoasă a SUA de transportatorii chinezi".

Taxele ce vor fi eliminate în urma acordului sunt de 50 de dolari pe tonă netă pentru navele chineze care intrau în porturile americane şi de 56 de dolari pentru navele americane care soseau în porturile din China, informează Agerpres.

Atât reprezentanţi ai sectorului, cât şi analişti avertizaseră că aceste taxe portuare vor afecta, în cele din urmă, pieţele şi sectoarele logistice, crescând costurile operaţionale ale transportului şi provocând modificări ale rutelor sau reduceri ale volumelor de marfă într-un sector deja aflat sub presiunea creşterii costurilor combustibilului şi a slăbiciunii comerţului global.

Conform calculelor Alphaliner, dacă măsura ar fi fost menţinută, cele mai mari zece companii de transport naval ar fi plătit până la 3,2 miliarde de dolari în taxe americane în 2026, iar din această sumă totală compania de stat chineză Cosco ar fi urmat să plătească aproape 1,53 miliarde de dolari.

