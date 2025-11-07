Live TV

China suspendă mai multe restricții privind exportul de pământuri rare, după înțelegerea dintre Donald Trump și Xi Jinping

Data publicării:
mina de pământuri rare Bayan Obo din China
China este singura țară care are echipamentul necesar pentru procesarea unora dintre metalele rare și controlează în acest moment 92% din producția globală. Foto: Profimedia Images

China a suspendat vineri timp de un an măsurile de control al exporturilor impuse pe 9 octombrie asupra materialelor strategice, precum pământurile rare, componentele pentru baterii litiu şi diamantele sintetice industriale.

Potrivit unui comunicat concis al Ministerului Comerţului, suspendarea intră în vigoare imediat şi va rămâne aşa până pe 10 noiembrie 2026.

Anunţul are loc după ce preşedinţii Chinei şi Statelor Unite, Xi Jinping şi Donald Trump, au ajuns la o serie de consensuri comerciale în cadrul întâlnirii lor de săptămâna trecută, de la Busan (Coreea de Sud), după luni de tensiuni.

Printre normele, acum suspendate, se numără o dispoziţie care extindea controlul chinez dincolo de graniţele sale şi care cerea o licenţă de export chiar şi pentru companiile străine care fabricau în ţări terţe produse ce conţineau materiale sau tehnologii de pământuri rare de origine chineză, scrie Agerpres. Această măsură stipula că orice companie sau entitate din afara Chinei trebuie să solicite permisiunea Ministerului Comerţului înainte de a exporta sau transfera articole care conţin peste 0,1% materiale chinezeşti sau care au fost produse folosind tehnologie chineză de extracţie sau procesare a pământurilor rare. Norma interzicea, de asemenea, autorizarea exporturilor către utilizatori militari sau către entităţi incluse în listele de control ale ministerului şi solicita prezentarea în limba chineză a tuturor documentelor.

Celelalte cinci dispoziţii suspendate acum extindeau regimul de control asupra materialelor utilizate în producţia de baterii de litiu cu densitate energetică ridicată şi asupra aşa-numitelor "materiale super-dure", cum ar fi diamantele sintetice industriale, pe lângă anumite tehnologii de prelucrare şi echipamente specializate.

Controlul deţinut de Beijing asupra producţiei şi procesării acestor materiale la nivel mondial devenise unul din principalele puncte de fricţiune în războiul comercial dintre China şi SUA, deşi restricţiile se aplicau tuturor ţărilor.

Suspendarea acestor limitări se înscrie în cadrul armistiţiului comercial convenit la Busan între cei doi lideri, care prevede o relaxare reciprocă a tarifelor şi restricţiilor pe o perioadă de 12 luni.

Beijingul a anunţat săptămâna aceasta că va anula un tarif suplimentar de 24% asupra produselor provenite din SUA şi că va elimina măsurile anti-dumping asupra unor fibre optice americane, în timp ce Washingtonul îşi va reduce tarifele medii la mărfurile chinezeşti de la 57% la 47%.

Anunţul de vineri coincide cu o creştere a exporturilor chinezeşti de pământuri rare, conform datelor publicate vineri care arată că acestea au crescut cu 75% între septembrie şi octombrie, după trei luni consecutive de scăderi atribuite restricţiilor impuse de Beijing în ultimele luni.

Încă din aprilie, în contextul escaladării tarifare cu Washingtonul, Beijingul a impus un regim de licenţe ce obligă firmele străine să solicite autorizaţii pentru a exporta 7 din cele 17 minerale din grupul pământurilor rare (samariu, gadoliniu, terbiu, disprosiu, luteţiu, scandiu şi itriu) şi magneţi derivaţi, restricţii care rămân în vigoare.

China domină procesarea globală a pământurilor rare grele, care sunt esenţiale pentru fabricarea vehiculelor electrice, a turbinelor eoliene, a sistemelor de ghidare sau a cipurilor avansate, şi deţine aproape jumătate din rezervele cunoscute ale acestor elemente.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Investment in real gold than gold bullion and gold coins
1
Un francez a găsit lingouri și monede de aur în grădină, în timp ce își săpa piscina...
Serghei Lavrov susţine o conferinţă de presă la sediul ONU de la New York pe 24 septembrie 2022.
2
Cel mai vechi aliat al lui Vladimir Putin a fost trimis în dizgrație. De ce a ajuns să...
mocanu
3
Dani Mocanu a fost condamnat definitiv la 4 ani de închisoare. Faptele pentru care a fost...
danut mocanu dat in urmarit de politie
4
Dani Mocanu, de negăsit după ce a fost condamnat la patru ani de închisoare. Poliția l-a...
bani lei
5
Câți bani a strâns Guvernul după aplicarea CASS de 10% pentru mame și pensionari. Primele...
Mircea Sandu a plecat din țară: ”Acolo nu este gaz!”. Cât costă mâncarea, în comparație cu România
Digi Sport
Mircea Sandu a plecat din țară: ”Acolo nu este gaz!”. Cât costă mâncarea, în comparație cu România
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
d trump la un pranz de lucru, cu tacamuri pe masa
Donald Trump laudă România după anunțul privind trupele americane...
sorin grindeanu
REPORTAJ. Congresul PSD, cronica unui eveniment fără emoții pentru...
Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan. Foto: Profimedia
Oana Ţoiu: Președintele Nicușor Dan l-a invitat pe Recep Tayyip...
Ionuț Moșteanu la un forum de Securitate
Reacția ministrului Apărării, după ce numele său a apărut într-un...
Ultimele știri
SUA acuză Iranul că a pus la cale asasinarea ambasadoarei Israelului în Mexic. Atac dejucat de autorități
MAE face precizări după accidentul provocat de un român în Bulgaria, în care au murit șase oameni
Kendrick Lamar și Lady Gaga, în topul nominalizărilor la Premiile Grammy 2026. Trei albume rap concurează pentru marele premiu
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Donald Trump Viktor Orban
Donald Trump, la întâlnirea cu Viktor Orban de la Casa Albă: „Dacă va fi un summit pentru pace, aș vrea să fie la Budapesta”
CHINA HAINAN SANYA FUJIAN AIRCRAFT CARRIER COMMISSIONING (CN)
China inaugurează un portavion cu tehnologie pe care doar SUA o dețineau: poate lansa avioane la fiecare 90 de secunde
Acces fără viză în China. Foto: Instagram:maoning_mfa:globalresidenceindex:Unsplash.com:CC0
China extinde accesul fără vize pentru cetățenii din 48 de țări, inclusiv România
ilustrație cu steagurile Chinei, SUA și UE și un vapor de marfă
Avertismentul lui Nicuşor Dan: „Dacă Europa continuă să meargă aşa cum a mers, va pierde lupta cu SUA şi China”
Viktor Orban cu figura dezamagita
Marea dilemă a lui Viktor Orban - grațiile lui Donald Trump sau petrolul ieftin de la Vladimir Putin
Partenerii noștri
Pe Roz
Marte în Săgetător aduce o explozie de energie și curaj. Patru zodii vor avea o doză de nebunie frumoasă în...
Cancan
Cine a fost Eva Kiss, doctorița de 66 de ani găsită moartă în timpul gărzii la Spitalul de Pediatrie 1 din...
Fanatik.ro
Giovanni Becali, detalii sfâșietoare despre situația lui Dan Petrescu: ”Vreau să aud niște vești că e mai...
editiadedimineata.ro
Atenţie la zvonuri: ChatGPT nu a blocat oferirea de sfaturi legale şi medicale
Fanatik.ro
Dezvăluiri tari: „Dacă venea Louis Munteanu, schimbam sistemul”. Cum se pregătea să joace FCSB. Exclusiv
Adevărul
Cum s-ar schimba viața românilor dacă am deveni vecini cu Rusia: „Consolidarea fiscală de acum o să ni se...
Playtech
Reguli la bloc în 2025: Ce ai voie să păstrezi pe casa scării. Se pot da amenzi pentru plantele și ghivecele...
Digi FM
Cine e Natalie Puskinova, Miss Earth 2025. Are doar 21 de ani și preocupări lăudabile
Digi Sport
La aproape PATRU ani de la startul războiului din Ucraina, Putin a făcut anunțul: ”Aceasta este poziția...
Pro FM
Katy Perry pare să vorbească despre despărțirea de Orlando Bloom, într-o piesă lansată recent: „Jur pe...
Film Now
Băiatul lui Michael J. Fox s-a căsătorit. Starul din „Înapoi în viitor” mai are trei fete. Cum își descria...
Adevarul
A treia generație a clanului Putin și-a făcut loc în guvernul Rusiei. Nepoți, veri și gineri — noua...
Newsweek
Care pensionari iau 625 lei în plus la pensie până la finalul anului? În ce zile intră banii?
Digi FM
Emoție pură! John Lewis schimbă tonul de Crăciun și pune reflectorul pe relația tată - fiu. Noul spot e o...
Digi World
Secretul pentru o omletă perfectă, dezvăluit de un chef cu stea Michelin: „Trei ouă, nu patru și niciodată...
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
„Ea este forța care-l ține atât de energic și viu!” Dezvăluiri despre povestea de iubire trăită de Dick Van...
UTV
O mănăstire veche de 400 de ani a fost vândută la prețul unei pizza. Noul proprietar vrea să o transforme...