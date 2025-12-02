China umple lumea cu mașini pe benzină pe care nu le poate vinde acasă. Exporturi uriașe ajung în Europa de Est și Africa (Reuters)

China a devenit cel mai mare exportator auto din lume după ce a inundat piețele emergente cu milioane de mașini pe benzină nevândute intern. În timp ce Occidentul se concentrează pe vehiculele electrice chinezești și ridică tarife pentru a le bloca accesul, producătorii tradiționali din Beijing împing agresiv în Europa de Est, Africa și America Latină mașini pe combustibili fosili, alimentați de aceleași politici și subvenții care au declanșat războiul prețurilor pe piața internă, informează Reuters.

Industria chineză de vehicule electrice a capturat jumătate din piața internă în doar câțiva ani, prăbușind vânzările de mașini pe benzină ale unor producători globali care altădată dominau piața.

Mulți producători tradiționali chinezi au asistat și ei la prăbușirea vânzărilor după ce au umplut lumea cu vehicule pe combustibili fosili pe care nu le mai puteau vinde în țară.

În timp ce factorii de decizie din Occident s-au concentrat pe amenințarea vehiculelor electrice chinezești puternic subvenționate, protejându-și piețele prin tarife, producătorii auto din SUA și Europa se confruntă cu o concurență și mai mare din partea mașinilor chinezești pe benzină, în țări precum Polonia, Africa de Sud sau Uruguay. Vehiculele pe combustibili fosili au reprezentat 76 la sută din exporturile auto ale Chinei din 2020 încoace, iar livrările anuale totale au crescut de la 1 milion la, probabil, peste 6,5 milioane anul acesta, potrivit datelor companiei de consultanță Automobility, cu sediul în China.

Explozia exporturilor de mașini pe benzină este alimentată de aceleași subvenții și politici pentru vehicule electrice care au devastat afacerile unor producători precum VW, GM și Nissan în China, prin susținerea a zeci de companii chineze de EV-uri și declanșarea unui război al prețurilor, arată o analiză Reuters.

Fenomenul scoate în evidență impactul de anvergură al politicilor industriale chineze, în timp ce competitorii străini se străduiesc să țină pasul cu firmele susținute de stat care urmăresc obiectivele Beijingului de a domina sectoare critice la nivel național și global.

Doar exporturile de vehicule chinezești pe benzină – excluzând vehiculele electrice și hibride plug-in – au fost suficiente anul trecut pentru a face din China cel mai mare exportator auto din lume după volum, arată datele din industrie și guvernamentale. Relatarea acestei expansiuni globale se bazează pe o analiză Reuters a datelor de vânzări auto din zeci de țări și pe interviuri cu peste 30 de persoane, inclusiv directori din 11 companii auto chineze și două companii occidentale, manageri de distribuție pentru mărci chinezești și cercetători din industrie.

Afluxul de mașini chinezești pe benzină în piețele emergente și în țările de rang secund reflectă coliziunea dintre impulsul actual al Beijingului pentru vehicule electrice și politicile mai vechi care au construit industria chineză de vehicule pe benzină, bazându-se pe tehnologia producătorilor auto străini.

Printre cei mai mari exportatori se numără giganții tradiționali de stat, precum SAIC, BAIC, Dongfeng și Changan, care au depins istoric de societăți mixte cu producători auto străini pentru profituri. Aceste parteneriate au început în anii 1980 ca și „căsătorii forțate”, impuse de Beijing ca un preț al accesului străinilor la piața chineză. Mai recent, odată cu ascensiunea unor producători chinezi inovatori de vehicule electrice, precum BYD, vânzările acestor societăți mixte s-au prăbușit. De pildă, vânzările anuale ale SAIC-GM în China au scăzut de la peste 1,4 milioane de vehicule la 435.000 între 2020 și 2024, arată datele SAIC.

Acum, aceste companii de stat înregistrează vânzări mari pe piețele de export, care erau cândva domeniul acelorași producători străini cu care sunt parteneri în China. Exporturile SAIC – în mare parte ale propriilor mărci, fără GM – au crescut de la aproape 400.000 anual în 2020 la peste un milion anul trecut.

Exporturile Dongfeng, de aproape 250.000 de vehicule anul trecut, de aproape patru ori mai multe în cinci ani, au fost esențiale în contextul în care vânzările din parteneriatele chineze cu Honda și Nissan au intrat într-o „spirală descendentă”, a declarat Jelte Vernooij, managerul Dongfeng pentru Europa Centrală.

Vânzările globale anuale ale Dongfeng au scăzut cu un milion de vehicule din 2020, ajungând la mai puțin de 2 milioane, arată documentele companiei. Totuși, Vernooij nu este îngrijorat de viitorul Dongfeng pentru că are sprijinul Beijingului.

Nu există niciun dubiu că, cel puțin pentru moment, mașinile pe benzină se vând mai bine pe piețele de rang secund, precum Europa de Est, America Latină și Africa, unde infrastructura pentru încărcarea vehiculelor electrice este deficitară.

Pe termen lung Beijingul vizează dominația globală în zona vehiculelor electrice și hibride plug-in. Însă, între timp, mulți producători chinezi își construiesc branduri internaționale oferindu-le clienților exact ceea ce își doresc.

Editor : Ș.A.