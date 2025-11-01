Live TV

China urmează să lanseze Mengzhou-1: noua navă spațială care va transporta astronauți pe orbită

Data publicării:
photo-collage.png - 2025-11-01T190151.034
China va lansa Menghzou-1, vehiculul său spaţial de nouă generaţie conceput pentru a transporta astronauţi în spaţiu. Foto: @dsshhh112/ X

China va lansa în 2026 Mengzhou-1, o navă spațială de nouă generație concepută pentru a transporta astronauți pe orbită și pentru a deschide o nouă etapă în programul spațial chinez. Misiunea va testa sistemele de zbor ale vehiculului și capacitatea acestuia de a se conecta la stația spațială Tiangong, informează Xinhua și Agerpres.

Vehiculul Mengzhou este dezvoltat printr-o modernizare cuprinzătoare a gamei de vehicule spaţiale cu echipaj Shenzhou. Noua tipologie va adopta un design modular, cuprinzând o capsulă de întoarcere pe Terra şi o capsulă de serviciu, urmând să asigure transportul între Pământ şi staţia spaţială chineză Tiangong.

Vehiculul spaţial cu echipaj Mengzhou-1 va efectua primul său zbor pe orbită cu ajutorul rachetei purtătoare Long March-10A de la baza de lansări spaţiale Wenchang din sudul provinciei Hainan şi se va andoca la portul radial al modulului central al staţiei Tiangong.

Mengzhou-1 va verifica performanţa sistemelor generale ale vehiculului spaţial, livrând în acelaşi timp instrumente şi consumabile pentru evaluarea mediului, încărcături utile pentru demonstraţii tehnologice, bunuri de primă necesitate pentru echipaj şi dispozitive experimentale pentru teste de ştiinţă aplicată.

China va lansa, de asemenea, vehiculele spaţiale cu echipaj Shenzhou-22 şi Shenzhou-23 de la Centrul de lansare a sateliţilor Jiuquan din nord-vestul Chinei, anul viitor. Fiecare misiune va transporta un echipaj format din trei astronauţi.

Shenzhou-22 se va andoca la portul radial al modulului central al staţiei spaţiale Tiangong, în timp ce Shenzhou-23 se va andoca la portul frontal al acesteia.

Un astronaut din echipajul Shenzhou-22 va rămâne pe orbită pentru un experiment de şedere de lungă durată în spaţiu, care va dura mai mult de un an.

Sarcinile celor două misiuni spaţiale cu echipaj vor include, de asemenea, desfăşurarea de activităţi extravehiculare (EVA), livrarea şi recuperarea încărcăturilor prin sasul de marfă, continuarea experimentelor ştiinţifice spaţiale şi a testelor tehnologice, gestionarea sistemelor staţiei spaţiale, îndeplinirea sarcinilor de sprijinire a echipajului şi desfăşurarea de activităţi educaţionale şi de sensibilizare a publicului general.

În plus, China intenţionează să lanseze vehiculul spaţial de tip cargo Tianzhou-10 de la baza de lansări spaţiale Wenchang în 2026. Acesta se va andoca la portul din spatele modulului central al staţiei spaţiale Tiangong.

Principalele sarcini ale acestui vehicul spaţial de tip cargo includ livrarea de provizii pentru echipaj şi costume EVA, piese de schimb pentru mentenanţă şi combustibil pentru a menţine staţia în siguranţă şi operaţională, precum şi încărcături utile şi eşantioane experimentale pentru proiecte de ştiinţă aplicată. Când se va desprinde de Tiangong şi va ieşi de pe orbită, vehiculul cargo va elimina deşeurile preluate de pe staţia spaţială chineză.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
500560431_1215718256589654_1164346126887289414_n
1
Fostul vicepremier Dragoș Anastasiu, despre Oana Gheorghiu: „E o competiţie care îi...
Col Toma Marius Cezar
2
Schimbare în Jandarmeria București, a doua zi după amenda dată pentru Colectiv. Cine este...
vreme de toamna copac cu frunze ruginii
3
Meteorologii au revizuit estimările pentru următoarele săptămâni. Cum va fi vremea în...
factura la curent si bani
4
De la 1 noiembrie crește prețul la energie electrică și energie termică. Cum vor arăta...
ranca-transalipna
5
România are o nouă staţiune turistică de interes naţional. „Un loc de care orice român ar...
S-a terminat: ”cuplul anului” e istorie! Cântăreața a rupt tăcerea: ”Te rog să nu publici conversația”
Digi Sport
S-a terminat: ”cuplul anului” e istorie! Cântăreața a rupt tăcerea: ”Te rog să nu publici conversația”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
World Liberty Financial and ALT5 Sigma at the Nasdaq Market, in New York
Dezvăluiri despre mașinăria de făcut bani din criptomonede a familiei...
drona
NATO, în alertă: drone observate deasupra unei baze militare din...
George Simion îl agresează pe Virgil Popescu în Parlament.
Virgil Popescu, după ce George Simion a cerut protecție din cauza...
Fiul Laurei Vicol, Luca FOTO Captură Video / TikTok
Fiul Laurei Vicol, ironic față de români, pe TikTok: Port geci de...
Ultimele știri
Explozie puternică urmată de incendiu într-o locuință din Dej. O persoană ar fi rămas captivă în interior
Pericol de explozie în Prahova: o casă cu mai multe butelii a fost cuprinsă de flăcări
Oana Țoiu: „Încercările lui Putin vor eșua”. De ce a decis Trump retragerea a sute de soldați americani din România
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
pete hegseth
Pete Hegseth a semnat un pact de apărare pe 10 ani cu India și a avertizat China: SUA își vor apăra interesele
wu fei misiune spatiala china
Beijingul lansează o misiune în cosmos: cel mai tânăr astronaut din istoria Chinei pleacă în spațiu alături de patru șoareci
Donald Trump și Xi Jinping
După întâlnirea cu Xi Jinping, Trump a anunțat că reduce tarifele aplicate Chinei. Ce au stabilit privind războiul din Ucraina
Donald Trump
Trump a ordonat Pentagonului să testeze arme atomice, după 33 de ani. Inversare a politicii nucleare a SUA
Donald Trump SUA Xi Jinping China
Cum influențează Războiul Opiumului din secolul al XIX-lea conflictul comercial actual dintre dintre Xi Jinping și Donald Trump
Partenerii noștri
Pe Roz
"Am încremenit. Nu voiam să-l fac de rușine". O fată a spus "da" unei cereri în căsătorie în public, dar în...
Cancan
Văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu a recunoscut de ce a luat cei 350.000 de euro despăgubiri, după ce...
Fanatik.ro
“Legia l-a ofertat pe Elias Charalambous!” Mihai Stoica nu înțelege de ce Edi Iordănescu a antrenat în Polonia
editiadedimineata.ro
10 ani după Colectiv: solistul Goodbye to Gravity lansează The Memento Project
Fanatik.ro
MM Stoica, analiză dură a FCSB: „Suntem pe fundul prăpastiei! Bifăm un record istoric”. Ce se întâmplă cu...
Adevărul
Lukașenko amenință Occidentul cu „armele înspăimântătoare” ce îi vor fi livrate de Moscova: „Vom decide și...
Playtech
De ce se aud zgomote în calorifere și ce poți face ca să le elimini
Digi FM
Amber Heard și-a refăcut viața în Spania. Fosta soție a lui Johnny Depp, fericită alături de cei trei copii...
Digi Sport
Ar fi lovitura carierei: Edi Iordănescu are oferta pe masă, la o zi de la plecarea de la Legia!
Pro FM
Ce diferenţă de vârstă e între Selena Gomez şi soţul ei, Benny Blanco. Cei doi şi-au oficializat recent...
Film Now
Tată mândru și fiică superbă. Michael Douglas, la patru ace, alături de Carys, care a moștenit grația mamei...
Adevarul
Cine îi salvează pe salvatori? Colectiv, noaptea pentru care nimeni nu a fost pregătit: „Au început să urle...
Newsweek
Judecător de 49 ani a ieșit la pensie cu 50.000 lei pe lună. A cerut ca Dragnea să nu fie condamnat
Digi FM
O prietenie care a trecut testul timpului. Demi Moore și Billy Bob Thornton, îmbrățișări pe covorul roșu, la...
Digi World
Pericolul tăcut din spatele unui somn neliniștit. Creierul suferă când nu dormi bine sau pierzi nopțile
Digi Animal World
Ce rasă de câine ți se potrivește în funcție de zodie. Află ce prieten blănos ți-a fost „sortit” de stele
Film Now
Tată mândru și fiică superbă. Michael Douglas, la patru ace, alături de Carys, care a moștenit grația mamei...
UTV
Sydney Sweeney a întors toate privirile într-o rochie transparentă la gala Variety din Los Angeles