China vrea întărirea cooperării cu Serbia, spune Xi Jinping. Aleksandar Vucic se află în vizită la Beijing

Președintele chinez Xi Jinping i-a înmânat președintelui sârb Aleksandar Vucic Medalia Prieteniei a Republicii Populare Chineze, la Marele Palat al Poporului, din Beijing, China, luni, 25 mai 2026. Foto: Profimedia

Preşedintele chinez Xi Jinping a făcut apel luni la o întărire a cooperării cu Serbia în domeniile inteligenţei artificiale, energiei şi infrastructurilor, pe marginea vizitei în China a omologului său sârb, Aleksandar Vucic.

„Cele două părţi ar trebui să-şi sporească cooperarea în noile sectoare precum inteligenţa artificială, economia digitală, economia verde şi industria de vârf”, a declarat Xi Jinping cu prilejul unei discuţii cu Aleksandar Vucic la Marele Palat al Poporului, unde au loc congresele Partidului Comunist Chinez, potrivit media de stat chineze, relatează Agerpres.

Cele două ţări ar urma de asemenea să coopereze în domeniul infrastructurilor de transport şi de energie în cadrul iniţiativei chineze „Noile drumuri ale mătăsii”, care vizează în special construirea de infrastructuri precum poduri, drumuri, căi ferate, aeroporturi în ţări în curs de dezvoltare, a adăugat liderul chinez.

China se află printre primii cinci investitori în Serbia.

Beijingul a construit o linie de tren de mare viteză, inaugurată în octombrie 2025, şi participă în prezent, potrivit ministrului sârb de finanţe, la construcţia metroului din Belgrad şi la cea a mai multor poduri.

Cu prilejul întâlnirii sale cu preşedintele sârb, Xi Jinping a lansat de asemenea un apel la un „multilateralism veritabil” în faţa „turbulenţelor” din afacerile internaţionale.

Cele două părţi au semnat o serie de acorduri bilaterale privind comerţul, tehnologia şi educaţia.

Aleksandar Vucic s-a deplasat deja de mai multe ori în China pentru diverse summituri şi forumuri internaţionale, dar aceasta este prima sa vizită de stat oficială la Beijing. Xi Jinping i-a decernat „o medalie de prietenie” cu prilejul acestei vizite, semn al legăturilor lor strânse.

