China vrea să construiască o mega-ambasadă la Londra, localnicii se opun. Ce a decis Înalta Curte din Marea Britanie

Justiţia britanică a respins vineri un apel împotriva planului de construire a unei mega-ambasade a Chinei la Londra, depus de o asociaţie de locuitori, care şi-a anunţat intenţia de a face recurs.

Guvernul britanic a aprobat proiectul în ianuarie, în pofida criticilor exprimate de locuitori, a membrilor parlamentului şi a altor voci critice la adresa Beijingului, extrem de îngrijorate de riscul de spionaj.

Mega-ambasada de la Londra ar urma să devină cea mai mare reprezentanţă a Chinei din Europa de Vest, urmând să fie construită în zona unui sit istoric din apropierea Turnului Londrei şi a City-ului londonez, centrul financiar şi economic al capitalei britanice.

În decizia sa, Înalta Curte a precizat că nu se pronunţă asupra oportunităţii politice a proiectului sau a aprobării guvernului, ci mai degrabă asupra „legalităţii procesului" care a dus la autorizarea acestuia. Ea a concluzionat că „toate drepturile rezidenţilor (...) au fost luate în considerare în mod corespunzător pe parcursul procedurilor", relatează AFP, citată de Agerpres.

Într-un comunicat, Asociaţia Rezidenţilor Royal Mint Court, care a iniţiat acţiunea în justiţie, şi-a anunţat intenţia de a „continua bătălia juridică". Ea va solicita permisiunea de a face recurs.

„Lupta continuă", a declarat Luke de Pulford, directorul Alianţei Interparlamentare pentru China, un grup de parlamentari din mai multe ţări, critic la adresa Beijingului.

China a achiziţionat în 2018 terenul destinat viitoarei sale ambasade, unde s-a aflat timp de aproape două secole fostul sediul al Monetăriei Regale.

Aleşii consiliului local Tower Hamlets, cartierul londonez de care aparţine situl, au respins proiectul, tensionând şi mai mult relaţiile deja încordate dintre Londra şi Beijing.

Proiectul a fost în cele din urmă aprobat în ianuarie de guvernul laburist condus de Keir Starmer, chiar înainte de o vizită la Beijing a premierului de la acea vreme, aceasta fiind prima călătorie a unui prim-ministru britanic în China din 2018.

Editor : M.B.