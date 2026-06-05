Chinezii au construit o structură ciudată într-un atol disputat din Marea Chinei de Sud. După câteva zile, a dispărut

Imagini din satelit obținute de Reuters au confirmat săptămâna trecută prezența unei noi structuri la intrarea în disputatul atol Scarborough din Marea Chinei de Sud, deși imaginile ulterioare sugerează că aceasta a dispărut.

Filipine a anunțat miercuri că investighează rapoartele privind prezența unei noi structuri pe atolul Scarborough, pe care China a încercat de mai multe ori să-l blocheze de când a preluat controlul de facto asupra acestuia, în 2012. Ministrul filipinez al Apărării, Gilberto Teodoro, a spus că a primit informații despre prezența structurii.

Fotografiile realizate pe 27, 29 și 30 mai arată ceea ce un analist de la Vantor, un furnizor comercial de imagini din satelit, a declarat că ar putea fi vorba despre o plută sau o geamandură la intrarea în atol, pe lângă o barieră care se întinde peste acesta în imaginile din 27 și 29 mai.

Marți, grupul de monitorizare maritimă SeaLight, cu sediul în SUA, a publicat pe X imagini din satelit realizate pe 28 mai de la atolul Scarborough, care arată un „obiect mic, reflectorizant, clar vizibil pe platoul recifului de lângă intrarea în lagună”.

„Dovezile sugerează că este o caracteristică persistentă, nu un efect optic tranzitoriu”, a declarat SeaLight, precizând că a analizat mai multe imagini din satelit.

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Însă obiectul nu mai era vizibil într-o nouă imagine din 1 iunie realizată de Vantor, prima dovadă raportată că structura suspectată nu mai este prezentă acolo.

Ministerul Apărării din China și ambasada chineză din Manila nu au răspuns imediat întrebărilor adresate de Reuters.

Scarborough, pe care China îl numește „Huangyan Dao”, este unul dintre cele mai disputate situri maritime din Asia, iar unii diplomați și analiști se tem că fricțiunile și confruntările din cauza acestui ar putea degenera într-un conflict armat.

În ultimii ani, navele pazei de coastă chineze s-au ciocnit frecvent cu pescarii filipinezi din jurul bancului de nisip, care este situat aproape de principalele rute de navigație și este râvnit pentru stocurile sale de pește și o lagună care oferă un refugiu pentru nave în timpul furtunilor.

O hotărâre istorică din 2016 privind diverse probleme legate de Marea Chinei de Sud, pronunțată de Curtea Permanentă de Arbitraj, a susținut Manila, dar stabilirea suveranității asupra atolului Scarborough nu intra în competențele sale.

Curtea a declarat că blocada impusă de Beijing în această zonă a încălcat dreptul internațional, deoarece acesta este un loc de pescuit tradițional pentru mai multe țări, inclusiv China, Filipine și Vietnam.

Anul trecut, China a anunțat crearea unei rezervații naturale naționale la bancul de nisip, o mișcare denunțată rapid de Filipine, care a descris-o drept un „pretext clar pentru ocupație”.

Editor : M.B.