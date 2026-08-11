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Chinezii construiesc o fabrică auto lângă o bază navală-cheie din Spania. Ministerul Apărării se teme de un potențial spionaj

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SáNchez Attends The Ceremony Of The Launching Of The Frigate F-111 In Ferrol (A CoruñA)..
Foto: Profimedia
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Construirea unei fabrici auto chineze în apropierea unei baze militare spaniole stârneşte neîncredere la Madrid. Potrivit cotidianului „El País”, Ministerul Apărării din Spania, precum şi Centrul Naţional de Informaţii (CNI) au publicat un raport privind riscurile de spionaj legate de prezenţa chineză în această zonă.

Situată în nordul Galiciei, în Spania, baza Navantia este un port cheie al marinei spaniole. Este un punct de acostare şi întreţinere a navelor dotate cu tehnologii militare deosebit de sensibile, scrie Le Figaro. La 5 km distanţă se află viitorul amplasament al SAIC Motor, o companie auto chineză deţinută de Beijing, potrivit News.ro.

SAIC Motor avusese în vedere construirea fabricii sale în porturile din Vigo sau Gijón, amplasamente cu o importanţă strategică mult mai redusă. Cu toate acestea, China a decis să se stabilească tocmai la Ferrol, în această zonă geografică strategică pentru industria navală spaniolă, pentru a-şi asambla autovehiculele şi a le exporta către restul Europei.

„Este suficient să te aşezi în portul exterior din Ferrol pentru a observa toate navele care intră şi ies din baza navală şi din şantierul naval", a declarat pentru El País un militar care cunoaşte zona.

Conform raportului Ministerului Apărării şi al CNI, consultat de El País şi El Mundo, Spania riscă ca NATO şi Uniunea Europeană să nu mai considere amplasamentul din Ferrol drept un port sigur. Prezenţa unei fabrici chineze în această zonă ar putea astfel să diminueze interesul potenţialilor cumpărători străini, precum Portugalia, Belgia sau Ţările de Jos.

Îngrijorarea Ministerului Apărării şi a CNI contrastează cu entuziasmul autorităţilor galiciene. Regiunea Galicia susţine cu fermitate acest proiect, mizând pe efectele sale pozitive asupra industriei şi ocupării forţei de muncă din regiune. Acest proiect de investiţii ar urma să aducă iniţial aproximativ 200 de milioane de euro şi să creeze circa 1.000 de locuri de muncă directe, potrivit El País. Guvernul galician a acordat viitoarei fabrici statutul de „proiect industrial strategic", pentru a accelera procedurile administrative, astfel încât lucrările să poată începe în 2027, iar amplasamentul să fie operaţional înainte de sfârşitul anului 2028.

De mai mulţi ani deja, China are ochii aţintiţi asupra porturilor europene, fie ele comerciale sau militare, reaminteşte El Mundo.

„Timp de ani de zile, în Europa, am privit sosirea capitalului chinez în infrastructurile noastre portuare ca pe o oportunitate economică. Porturile aveau nevoie de investiţii după criza financiară din 2008. Au găsit în întreprinderile publice chineze un partener dispus să investească sume mari de bani, în timp ce puţini erau cei interesaţi. Astăzi, acest entuziasm a lăsat loc neîncrederii", a declarat pentru El Mundo un responsabil al Delegaţiei Uniunii Europene la Beijing.

Editor : M.B.

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