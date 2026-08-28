Live TV

Chișinău. Maia Sandu a semnat decretul de numire a lui Claudiu Năsui în funcţia de ministru al Dezvoltării Economice şi Digitalizării

Data actualizării: Data publicării:
Claudiu Năsui
Noii miniștri ai Agriculturii și Industriei Alimentare și Dezvoltării Economice și Digitalizării au depus jurământul de învestire. Foto: Presedinte.md
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Preşedinta Republicii Moldova Maia Sandu a semnat decretul de numire a lui Claudiu Năsui în funcţia de ministru al Dezvoltării Economice şi Digitalizării în Guvernul de la Chişinău.

„În temeiul art. 98 alin. (6) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 26 alin. (1) din Legea cu privire la Guvern,Preşedintele Republicii Moldova decretează:

Art. 1. - Domnul Claudiu-Iulius-Gavril NĂSUI se numeşte în funcţia de ministru al dezvoltării economice şi digitalizării.

Art. 2. - Prezentul decret intră în vigoare la data semnării”, se arată în decretul prin care Năsui devine membru al Cabinetului Tofan.

Claudiu Năsui, la acel moment deputat USR, a fost propus marţi de premierul Republicii Moldova Vasile Tofan pentru postul de ministru al Dezvoltării Economice şi Digitalizării. „Claudiu vine cu o combinaţie rară de pregătire economică solidă, experienţă în sectorul privat, experienţă politică şi implicare directă în realizarea reformelor guvernamentale”, afirma Tofan într-o postare pe Facebook, amintind că Năsui a intrat în Parlamentul României pentru prima dată în 2016, iar în perioada 2020 - 2021 a fost ministru al Economiei în Guvernul României.

De altfel, el a relatat că în timpul vizitei sale de la Bucureşti, de la sfârşitul lunii trecute, l-a întrebat pe Ilie Bolojan despre candidatura politicianului USR.

„Răspunsul pe care l-am primit a fost satisfăcător pentru mine ca să mergem înainte cu această decizie”, a mărturisit Vasile Tofan.

Marţi, Năsui a primit cetăţenia Republicii Moldova prin decret semnat de Maia Sandu.

La rândul său, Năsui a declarat că a acceptat să preia portofoliul de ministru al Economiei în Guvernul Republicii Moldova, el arătând că acest pas presupune să renunţe la mandatul de deputat în Parlamentul României. Năsui a precizat  că a rezonat puternic cu viziunea lui Vasile Tofan, noul premier al Republicii Moldova, pentru ca Republica Moldova să devină cea mai primitoare ţară pentru antreprenori.

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului Afacerilor Externe al Federaţiei Ruse, Maria Zaharova, a comentat joi numirea lui Claudiu Năsui, apreciind că, prin numirea fostului ministru al economiei din România, Claudiu Năsui, într-o funcţie în cadrul guvernului Republicii Moldova, autorităţile de la Chişinău predau deja în mod deschis ţara pe mâna Bucureştiului.

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
baba rusia
1
O pensionară de 70 de ani a fost condamnată la 15 ani de închisoare în Rusia pentru că a...
kirilo budanov
2
Numele lui Kirilo Budanov, șeful de cabinet al lui Zelenski, apare în înregistrări legate...
dronă maritimă în marea neagra
3
Prima reacție a Rusiei după ce un F-16 românesc a distrus o dronă maritimă lângă Neptun...
Eclipsă parțială de Lună pe 28 august 2026, vizibilă din România. Foto Getty Images
4
Eclipsă parțială de Lună în această noapte, vizibilă și din România. La ce oră începe și...
valuri
5
Un bărbat s-a înecat în mare la Eforie Nord. Fusese scos de salvamari de 3 ori din...
Ioana Țiriac, uimită de locul în care a ales să trăiască Sorana Cîrstea
Digi Sport
Ioana Țiriac, uimită de locul în care a ales să trăiască Sorana Cîrstea
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
nicusor dan face declaratii
Nicușor Dan ar urma să desemneze un premier săptămâna viitoare. Variantă: Guvern PSD, condus de un independent (surse)
sri inquam octav ganea
Nicuşor Dan explică de ce nu a numit până acum un şef la SRI. Președintele nu dă un termen, dar spune în ce condiții o va face
zelenski, maia sandu si nicusor dan poza oficiala
Nicușor Dan: „România susține parcursul european al celor două țări”. Mesaj transmis la Chișinău, alături de Maia Sandu și Zelenski
ilie bolojan face declaratii
Ilie Bolojan: Peste 2.000 de investiții din PNRR au fost recepționate în august. Ce se întâmplă cu proiectele neterminate
nicusor dan maia sandu (1)
Nicușor Dan, la Chișinău, după întâlnirea cu Maia Sandu: România va sprijini Republica Moldova în drumul spre UE
Recomandările redacţiei
Donald Trump.
„Sunt terminați. Au rămas fără bani”. Războiul lui Trump cu Iranul...
radu miruta face declaratii
Radu Miruță spune că nava care a luat foc în Marea Neagră a anunțat...
Regele Harald al V-lea al Norvegiei și Prințul Haakon.
Cine este Haakon, prințul care a vrut să stea departe de viața regală...
lucian pahontu
Reacții politice după ancheta despre șeful SPP, Lucian Pahonțu...
Ultimele știri
Bolojan, reacție în scandalul Pahonțu: „Evaluarea să se facă administrativ”. Premierul susține limitarea mandatelor șefilor de servicii
Trump l-a trimis personal, în secret, pe șeful CIA la Moscova, fără să-i informeze chiar și pe cei mai apropiați consilieri (WSJ)
Nicu Ștefănuță critică tăcerea politicienilor și reacția lui Nicușor Dan în cazul Pahonțu: „Un scuipat pe memoria victimelor”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Tânăra supranumită „Zombi Angelina Jolie” și-a schimbat complet viața după închisoare. Cum arată acum Sahar...
Cancan
Pensia lui Viorel Lis, dezvăluită de Oana. Câți bani primește fostul edil al Capitalei
Fanatik.ro
Denis Drăguș la FCSB?! S-a găsit soluția ca atacantul să semneze cu echipa lui Gigi Becali, așa cum „a...
editiadedimineata.ro
OpenAI: Rusia folosește ChatGPT și un think tank israelian fals pentru noi operațiuni de dezinformare
Fanatik.ro
Mihai Rotaru a luat decizia în privința lui Filipe Coelho după eliminarea din Europa League. Exclusiv
Adevărul
Adolescentul agresor din Galați care a înjunghiat un bărbat de 7 ori în parc era fotbalist și a fost dat...
Playtech
Ai voie să tai copacul din propria curte? Când îți trebuie aprobare și ce amenzi poți risca în 2026
Digi FM
Ilie Năstase, amintiri incredibile cu Donald Trump: „Mi-a plătit chiar el o amendă”. Ce a făcut președintele...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Nicolae Negrilă l-a găsit decedat pe Nae Ungureanu: "Era gheață când am pus mâna pe el". Ce probleme avea
Pro FM
Ce se va întâmpla cu averea de 450 de milioane $ a lui Dolly Parton. Solista nu a avut copii
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
De ce a fost aleasă Jordana Brewster să-i fie soră lui Vin Diesel în „Fast & Furious”. Actorul rupe tăcerea...
Adevarul
Locurile din România unde „cocoșul cântă în trei limbi”. Ce secrete ascund cele cinci puncte unde se...
Newsweek
Pensia poate crește cu mii de lei, dar o adeverință de vechime ajunge să coste 2.700 de lei. Merită?
Digi FM
Povestea din spatele hitului „I Will Always Love You”. Cui i-a dedicat, de fapt, Dolly Parton piesa...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce răspunsul imun la vaccinuri diferă atât de mult de la o persoană la alta
Digi Animal World
Obiecte din casă care pot fi mortale pentru pisici. Specialiștii îi avertizează pe stăpâni: „Țineți-le...
Film Now
Actorul de 87 de ani a uitat cine este după o operație: "A trebuit să-mi citesc autobiografia ca să aflu cine...
UTV
Cine este noul iubit al Laurei Giurcanu. Influencerița a publicat primele imagini alături de Marian Huja