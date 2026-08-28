Chișinău. Maia Sandu a semnat decretul de numire a lui Claudiu Năsui în funcţia de ministru al Dezvoltării Economice şi Digitalizării

Preşedinta Republicii Moldova Maia Sandu a semnat decretul de numire a lui Claudiu Năsui în funcţia de ministru al Dezvoltării Economice şi Digitalizării în Guvernul de la Chişinău.

„În temeiul art. 98 alin. (6) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 26 alin. (1) din Legea cu privire la Guvern,Preşedintele Republicii Moldova decretează:

Art. 1. - Domnul Claudiu-Iulius-Gavril NĂSUI se numeşte în funcţia de ministru al dezvoltării economice şi digitalizării.

Art. 2. - Prezentul decret intră în vigoare la data semnării”, se arată în decretul prin care Năsui devine membru al Cabinetului Tofan.

Claudiu Năsui, la acel moment deputat USR, a fost propus marţi de premierul Republicii Moldova Vasile Tofan pentru postul de ministru al Dezvoltării Economice şi Digitalizării. „Claudiu vine cu o combinaţie rară de pregătire economică solidă, experienţă în sectorul privat, experienţă politică şi implicare directă în realizarea reformelor guvernamentale”, afirma Tofan într-o postare pe Facebook, amintind că Năsui a intrat în Parlamentul României pentru prima dată în 2016, iar în perioada 2020 - 2021 a fost ministru al Economiei în Guvernul României.

De altfel, el a relatat că în timpul vizitei sale de la Bucureşti, de la sfârşitul lunii trecute, l-a întrebat pe Ilie Bolojan despre candidatura politicianului USR.

„Răspunsul pe care l-am primit a fost satisfăcător pentru mine ca să mergem înainte cu această decizie”, a mărturisit Vasile Tofan.

Marţi, Năsui a primit cetăţenia Republicii Moldova prin decret semnat de Maia Sandu.

La rândul său, Năsui a declarat că a acceptat să preia portofoliul de ministru al Economiei în Guvernul Republicii Moldova, el arătând că acest pas presupune să renunţe la mandatul de deputat în Parlamentul României. Năsui a precizat că a rezonat puternic cu viziunea lui Vasile Tofan, noul premier al Republicii Moldova, pentru ca Republica Moldova să devină cea mai primitoare ţară pentru antreprenori.

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului Afacerilor Externe al Federaţiei Ruse, Maria Zaharova, a comentat joi numirea lui Claudiu Năsui, apreciind că, prin numirea fostului ministru al economiei din România, Claudiu Năsui, într-o funcţie în cadrul guvernului Republicii Moldova, autorităţile de la Chişinău predau deja în mod deschis ţara pe mâna Bucureştiului.

Editor : Sebastian Eduard