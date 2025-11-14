Live TV

Chișinăul dă o nouă lovitură propagandei ruse. Decizia anunțată de Parlamentul Republici Moldova

Foto: Parlamentul Republicii Moldova Facebook

Parlamentul Republicii Moldova a denunțat acordul cu Rusia privind înființarea și funcționarea centrelor culturale, semnat la Moscova, pe 30 octombrie 1998. În baza documentului, Federația Rusă a deschis la Chișinău, în 2009, Centrul Cultural Rus. Deputații Partidului Socialist din Republica Moldova s-au opus inițiativei legislative despre care au spus că este „un proiect inutil și periculos”.

Proiectul de denunțare a fost elaborat de Ministerul Culturii, care argumentează că, în contextul actualei situații geopolitice și al riscului ridicat de dezinformare, Acordul cu Federația Rusă poate fi utilizat ca un instrument pentru promovarea unor narațiuni distorsionate, prezentând un risc pentru securitatea informațională a Republicii Moldova, arată comunicatul de presă al parlamentului de la Chișinău.

Totodată, având în vedere că țara noastră nu are un centru cultural pe teritoriul Federației Ruse, nu există un mecanism echitabil pentru promovarea informațiilor despre Republica Moldova, ceea ce subminează echilibrul și scopul inițial al Acordului.

Acordul a fost semnat în anul 1998, la Moscova și a intrat în vigoare în iulie 2001. În baza documentului, Federația Rusă a deschis la Chișinău, în 2009, Centrul Cultural Rus. De la momentul ratificării Acordului, Republica Moldova nu a instituit un Centru cultural în Federația Rusă, în baza principiului reciprocității prevăzut de Acord, mai spune sursa citată.

Centrul Cultural Rus se află sub administrarea directă a Ambasadei Federației Ruse la Chișinău și este finanțat de către Agenția Rusă Rossotrudnicestvo, instituție aflată în subordinea directă a președinției ruse. Aceasta a fost introdusă în sancțiuni internaționale, fiind calificată de UE drept „principala agenție de stat care proiectează puterea soft a Kremlinului și influența sa hibridă, inclusiv promovarea așa-numitului concept «Russkiy Mir»”, mai spune comunicatul de presă.

Denunțarea Acordului a fost inițiată în februarie 2025, la solicitarea Ministerului Afacerilor Externe, în urma unei grave încălcări a spațiului aerian al Republicii Moldova de către drone rusești.

„Cel mai polemizat subiect a fost denunțarea acordului privind Centrul Rus de la Chișinău. Trebuie să o spunem franc și foarte deschis: Acolo numai cultură nu a fost toată această perioadă. A fost propagandă și a fost încercare de a justifica și argumenta invazia și războiul și atrocitățile care se întâmplă în Ucraina”, a declarat Igor Grosu, președintele Parlamentului Republicii Moldova, într-un mesaj video postat pe Facebook.

Proiectul de lege a fost votat, în primă lectură, de 60 deputați ai Partidului Acțiune și Solidaritate, dar și cei ai Partidului „Democrația Acasă”.

În termen de 10 zile, deputații moldoveni urmează să voteze proiectul în lectură finală. După finalizarea procedurilor de denunțare, Centrul Cultural Rus urmează să-și sisteze activitatea la noi în țară. 

Pe 5 noiembrie 2025, Cabinetul de miniștri a aprobat proiectul care prevede denunțarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Federației Ruse privind înființarea și funcționarea centrelor culturale.

Opoziția pro-rusă a criticat această inițiativa a Guvernului de la Chișinău.

„Este un proiect care vine să creeze noi probleme în societate. (...) Ați vrut această dispută, să puneți oamenii pe baricade. PSRM nu va susține acest proiect. Credem că este un proiect inutil și periculos”, a declarat Vlad Batrîncea, deputat al Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, în plenul în care a avut loc votul.

Ulterior votului, Vlad Batrîncea a precizat, într-o postare pe Facebook că a cerut „autorităților să dea dovadă de rațiune și să evite escaladarea tensiunilor în societate”.

„Perioada pe care o trăim nu este simplă, dar voi nu căutați consens, nu căutați echilibru, nu căutați soluții inteligente. Ceea ce faceți se numește escaladare și polarizare. Cultura rusă face parte din patrimoniul mondial, iar în Republica Moldova trăiesc mulți cetățeni care o prețuiesc. Este obligația statului să asigure echilibrul și respectul față de toți”, a completat deputatul socialist.

