Ministerul de Externe al Republicii Moldova a anunţat luni că trei diplomaţi ai ambasadei Rusiei la Chişinău au fost declaraţi persona non grata şi vor trebui să părăsească ţara, relatează Reuters şi presa de peste Prut.



„Decizia autorităţilor moldoveneşti are la bază dovezi clare privind desfăşurarea de activităţi contrare statutului diplomatic pe teritoriul Republicii Moldova", se arată în anunţul MAE de la Chişinău.



Potrivit presei locale, această decizie de expulzare a celor trei diplomaţi ruşi are legătură cu cazul deputatului moldovean Alexandr Nesterovschi, care a fost ajutat de ambasada Rusiei să se refugieze pe teritoriul regiunii separatiste proruse Transnistria pentru a se sustrage unei condamnări penale.



Acest deputat, un apropiat al lui Ilan Şor, un afacerist şi politician pro-rus căutat de justiţia moldoveană, a fost condamnat pe 19 martie la 12 ani de închisoare cu executare, în urma unor acuzaţii de corupţie şi finanţare a unui partid politic de un grup infracţional organizat.



Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Dar, potrivit Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova (SIS), în dimineaţa zilei condamnării, Alexandr Nesterovschi a intrat în sediul ambasadei ruse, de unde a fost transportat către Transnistria cu un vehicul cu numere diplomatice, asupra căruia autorităţile Republicii Moldova nu au putut interveni, având în vedere prevederile Convenţiei de la Viena.Prin urmare, Nesterovschi se află în prezent sub protecţia separatiştilor transnistreni. Mai mult, el a anunţat că a primit şi cetăţenia rusă.Ambasadorul Federaţiei Ruse la Chişinău, Oleg Ozerov, a fost convocat pentru luni după-amiază la MAE de la Chişinău.Ministerul rus de Externe a transmis că va riposta după expulzarea celor trei diplomaţi, potrivit agenţiei RIA.

Editor : A.R.