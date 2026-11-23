Compania franceză Selmer, lider mondial în producţia de instrumente de suflat, a anunţat la sfârşitul săptămânii trecute că a realizat o replică exactă a celebrei chitare a legendei jazz-ului ţigănesc Django Reinhardt, o primă replică realizată din lemn tăiat din munţii Carpaţi fiind expusă la un festival de muzică din Franţa, transmite luni AFP, preluată de Agerpres.

Pentru a sărbători cea de-a 140-a aniversare, specialistul francez în clarinete şi saxofoane de înaltă calitate lansează o serie de 60 de replici ale acestei chitare legendare, pe care a fabricat-o cândva.

Prima replică a fost împrumutată în mod excepţional unui magazin din oraşul Limoges, în centrul Franţei, pentru a fi expusă în timpul festivalului de jazz Éclats d'Émail, care îi aduce un omagiu celebrului muzician în perioada 19-29 noiembrie. Instrumentul va fi apoi expus la sediul Selmer din Paris.

Această chitară poartă numărul 886, continuând seria de 885 de chitare fabricate de Selmer între 1932 şi 1952. „Suntem încântaţi să prezentăm acest instrument, care nu seamănă deloc cu o chitară acustică standard”, spune Denis Reix, managerul magazinului. „Este dificil să obţii un sunet bun şi are un ton unic”.

„Ani de zile, mulţi lutieri au încercat să recreeze această chitară. Au fost aproape de a reuşi, dar le-au lipsit toate informaţiile necesare pentru a o reproduce exact”, explică Adrien Besse, reprezentant al Selmer.

Fabrica nu mai deţinea matriţele folosite la acea vreme, dar a putut scana exemplarul original, care este păstrat la Musee du Son (Muzeul Sunetului) din Montlucon (Allier).

„Am mers chiar să ne procurăm acelaşi lemn din pădurea carpatică din România”, subliniază Adrien Besse. Această reproducere a fost realizată de doi lutieri din Bretania.

Aceste replici, vândute la preţul de 15.450 de euro fiecare, vor fi produse într-un ritm de două până la trei exemplare pe lună. Jumătate din cele 60 de instrumente au fost deja precomandate de pasionaţii şi colecţionarii de jazz ţigănesc, potrivit producătorului. Chitaristul Thomas Dutronc a fost unul dintre primii cumpărători.

Pentru cea de-a 140-a aniversare, fabrica Selmer a produs şi 25 de trompete Satchmo, în omagiu adus lui Louis Armstrong, instrumente care s-au epuizat rapid.

Editor : A.C.