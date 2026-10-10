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Christa Pike a fost externată din spital și dusă înapoi la închisoare. Mesajul transmis de avocații femeii

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Christa Pike
Christa Pike. Foto: Profimedia Images
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Christa Pike, deținuta condamnată la moarte în SUA, a fost externată din spital după ce a supraviețuit unei tentative eșuate de execuție prin injecție letală, la sfârșitul lunii septembrie. Femeia, în vârstă de 50 de ani, a fost transferată înapoi la penitenciarul în care este încarcerată de 30 de ani, unde continuă să primească îngrijiri medicale, potrivit unui comunicat transmis sâmbătă de avocații săi, relatează BBC

Pike a supraviețuit la două injecții cu pentobarbital, administrate pe 30 septembrie. În urma procedurii, ea a ajuns în stare critică la spital.

La începutul acestei săptămâni, femeia și-a recăpătat cunoștința și a început să vorbească, spre uimirea specialiștilor, a personalului medical și a avocaților săi. Potrivit avocaților, primele sale cuvinte au fost „Unde sunt?” și „Cine sunteți?”.

„Este recunoscătoare echipelor de intervenție și personalului medical pentru îngrijirile acordate în aceste circumstanțe extraordinare”, au transmis avocații săi în comunicat.

Cazul lui Pike este unul fără precedent, întrucât se crede că ea este singura persoană care a supraviețuit unei tentative de execuție prin injecție letală.

În cadrul unei audieri în instanță, miercuri, procurorul general adjunct al statului Tennessee, Will Ayers, i-a spus judecătorului că nu știe dacă autoritățile intenționează să reprogrameze execuția lui Pike.

Judecătorul a dispus, de asemenea, ca statul Tennessee să păstreze toate probele legate de tentativa eșuată de execuție. Acestea ar putea constitui baza unui viitor proces împotriva statului.

Pike avea 18 ani când ea și iubitul său de atunci, Tadaryl Shipp, au bătut-o, torturat-o și ucis-o pe Colleen Slemmer, în vârstă de 19 ani. Cei trei se cunoscuseră într-un program de formare profesională destinat tinerilor din familii cu venituri mici.

Editor : C.S.

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