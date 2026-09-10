Live TV

Christine Lagarde, președinta BCE, respinge planul liderului strângii radicale din Franţa privind anularea datoriei ţării

Data actualizării: Data publicării:
christine legarde gettyimages
Christine Legarde. Foto: GettyImages
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Preşedinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, a respins joi planul liderului Partidului Franţa Nesupusă (stânga radicală), Jean-Luc Melenchon, de a anula o parte din datoria publică a ţării, numind ideea „periculoasă din punct de vedere financiar” şi imposibilă din punct de vedere juridic în temeiul dreptului UE, transmite Reuters,citată de Agerpres.

Jean-Luc Melenchon a propus anularea a 18% din datoria Franţei, care, spune el, este deţinută de Banca Centrală a Franţei, argumentând că decizia ar elibera spaţiu fiscal pentru cheltuieli sociale. Datoria publică a Franţei depăşeşte 116% din PIB.

Întrebată direct de această idee, Lagarde a răspuns că o astfel de decizie ar fi pedepsită de creditori. Comparând datoria publică cu un credit personal, ea a explicat că, dacă o persoană care se împrumută refuză să plătească şi apoi caută o nouă finanţare, nu o va mai obţine şi, în schimb, se va confrunta cu majorarea dobânzilor.

„Cu siguranţă nu este o idee bună şi este o risipă de timp, deşi populişti pot fi în orice stat membru al zonei euro”, a declarat şeful BCE.

Lagarde, care a fost ministru francez al Economiei, a adăugat că anularea datoriei este interzisă conform Articolului 123 al Tratatului privind funcţionarea Uniunii Europene. Ea a numit tratatul „un pilon al stabilităţii” şi a afirmat că orice efort de a încălca reglementările privind finanţarea datoriei ar reprezenta „o încălcare flagrantă a tratatului”. 

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
BUCURESTI - CALIN GEORGESCU - JUDECATORIA SEC 1 - 9 IUN 2026
1
Călin Georgescu, după ce Palatul Cotroceni a anunțat că România nu trimite soldați în...
Ponta
2
Victor Ponta a participat la deschiderea Jocurilor Nomade din Bișkek, unde în tribune a...
potra georgescu
3
Procesul lui Horațiu Potra și Călin Georgescu, privind tentativa de lovitură de stat, a...
Elon Musk.
4
Elon Musk i-a spus unei foste iubite că are nevoie de „o legiune de copii înainte de...
BUCURESTI - CAB - SPION RUS - 8 SEP 2026
5
Cetățeanul rus care ar fi pregătit acțiuni de sabotaj pe teritoriul României a fost...
E gata: Tavi Popescu pleacă de la FCSB! Anunțul lui Gigi Becali
Digi Sport
E gata: Tavi Popescu pleacă de la FCSB! Anunțul lui Gigi Becali
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Secretarul general al NATO, Mark Rutte
Mark Rutte, mesaj înaintea alegerilor din Franța: NATO va rămâne „unită și puternică”. Avertismentul legat de Rusia
ECB Governing Council Meeting in Berlin - Press Conference
BCE crește dobânzile și avertizează că inflația va rămâne ridicată. Prețurile la energie pun din nou presiune pe economia Europei
Sebastien Lecornu
Premierul francez vrea să scadă indemnizaţiile miniştrilor. „Fiecare poate face un efort”
militari romani foto mapn
Administraţia Prezidenţială: România nu trimite trupe combatante în Ucraina şi nici militari pe front
Palestinian - Israeli Conflict In Jenin, Palestine - 22 Mar 2026
Franța și Marea Britanie interzic importurile din așezările israeliene ale Cisiordaniei. Alte 10 țări se alătură demersului
Recomandările redacţiei
grindeanu kelemen hunor
Sorin Grindeanu îl amenință pe Kelemen Hunor cu proiectul AUR privind...
mircia chelaru INQUAM-PHOTOS-OCTAV-GANEA
Explicația inițiatorului proiectului de lege care prevede sărutarea...
Ambasada Rusiei la București
Reacția Ambasadei Rusiei la arestarea unui cetățean rus pentru...
Siegfried Mureșan
Siegfried Mureșan propune majorarea cu 10% a bugetului UE, pe fondul...
Ultimele știri
Agenţie a Uniunii Europene, anunț despre riscul Aspartamului pentru sănătate. Experţii recomandă actualizarea specificaţiilor
CIA neagă informația conform căreia șeful agenției ar putea juca un rol mai important în procesul de pace din Ucraina
UE rămâne în urmă cu reformele lui Mario Draghi. După doi ani, niciuna dintre cele 30 de măsuri-cheie nu a fost implementată integral
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Luna Nouă în Fecioara și schimbările pe care le aduce. Două zodii sunt direct vizate
Cancan
BREAKING | Toto Dumitrescu a fost condamnat definitiv! Ce pedeapsă a primit fiul lui Ilie Dumitrescu
Fanatik.ro
Tavi Popescu la Levadiakos! Detaliile mutării și salariul pe care-l va primi în Grecia. Gigi Becali: „I-am...
editiadedimineata.ro
Ce televizoare smart au fost surprinse înregistrând cu ecranul oprit și spionând dispozitivele locale
Fanatik.ro
Adevărul despre transferul lui Ștefan Baiaram de la Universitatea Craiova: „Există interes, dar NU de la...
Adevărul
O doctoriță româncă spulberă mitul eficienței nemțești: „E ca în România, mergi pe recomandări și cunoștințe”
Playtech
Câți bani se fac din meditații în România. Doar 12.500 de persoane au declarat veniturile la ANAF în 2025
Digi FM
E de zeci de ani în centrul atenției, dar și ea intră în panică pe covorul roșu. Sandra Bullock: "Transpir și...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Imagini greu de privit! S-ar fi automutilat din cauza drogurilor, iar peste 3 ani a apărut în public
Pro FM
Ce probleme de sănătate are Cheloo. Artistul și-a dezvăluit diagnosticul: „De gradul 3!”
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Gwyneth Paltrow, adevărul despre despărțirea de Brad Pitt: "Am simțit rușine. A fost un fel de dragoste la...
Adevarul
Gafă în platforma E-Sănătatea Mea, unde o persoană cu dizabilități s-a ales cu statutul de „handicapată”...
Newsweek
Vineri intră pensiile pe card. La ce oră le primesc pensionarii? Contează banca la care au cont
Digi FM
Miss Austria a murit la doar 22 de ani. Născută cu o malformaţie cardiacă, a suferit şapte operaţii pe cord...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Câte cafele pe zi sunt prea multe pentru oase. Un studiu pe aproape 10.000 de femei vine cu un răspuns
Digi Animal World
Labradorul nu este pentru oricine. 4 lucruri esențiale pe care trebuie să le știi înainte să-l iei acasă
Film Now
Russell Crowe, la plimbare pe canalele Veneției. Actorul, însoțit de iubita sa și de fiu. Cu ce proiect...
UTV
Sydney Sweeney a întors toate privirile într-o campanie îndrăzneață. Actrița a pozat fără haine, acoperită...