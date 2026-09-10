Christine Lagarde, președinta BCE, respinge planul liderului strângii radicale din Franţa privind anularea datoriei ţării

Preşedinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, a respins joi planul liderului Partidului Franţa Nesupusă (stânga radicală), Jean-Luc Melenchon, de a anula o parte din datoria publică a ţării, numind ideea „periculoasă din punct de vedere financiar” şi imposibilă din punct de vedere juridic în temeiul dreptului UE, transmite Reuters,citată de Agerpres.

Jean-Luc Melenchon a propus anularea a 18% din datoria Franţei, care, spune el, este deţinută de Banca Centrală a Franţei, argumentând că decizia ar elibera spaţiu fiscal pentru cheltuieli sociale. Datoria publică a Franţei depăşeşte 116% din PIB.

Întrebată direct de această idee, Lagarde a răspuns că o astfel de decizie ar fi pedepsită de creditori. Comparând datoria publică cu un credit personal, ea a explicat că, dacă o persoană care se împrumută refuză să plătească şi apoi caută o nouă finanţare, nu o va mai obţine şi, în schimb, se va confrunta cu majorarea dobânzilor.

„Cu siguranţă nu este o idee bună şi este o risipă de timp, deşi populişti pot fi în orice stat membru al zonei euro”, a declarat şeful BCE.

Lagarde, care a fost ministru francez al Economiei, a adăugat că anularea datoriei este interzisă conform Articolului 123 al Tratatului privind funcţionarea Uniunii Europene. Ea a numit tratatul „un pilon al stabilităţii” şi a afirmat că orice efort de a încălca reglementările privind finanţarea datoriei ar reprezenta „o încălcare flagrantă a tratatului”.

Editor : Liviu Cojan