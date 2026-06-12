Church 7. Mesaj fără precedent din partea bisericilor catolice din țările G7 către liderii politici

Cu trei zile înainte de summitul G7 din Franţa, bisericile catolice din ţările participante au lansat vineri un apel comun către liderii politici de a „construi punţi pentru pace, dreptate şi demnitate umană”, relatează AFP.

„G7 poartă o responsabilitate deosebită pentru binele comun global. Prin urmare, deciziile luate de statele sale membre au consecinţe directe pentru oameni, pentru stabilitatea internaţională şi pentru viitorul generaţiilor tinere”, subliniază într-un comunicat preşedinţii conferinţelor episcopale ale ţărilor în cauză (Canada, Franţa, Germania, Italia, Japonia, Regatul Unit şi Statele Unite), care pentru această ocazie au format un grup fără precedent numit „Church 7”, notează Agerpres.

„Confruntaţi cu tensiuni geopolitice crescânde şi cu slăbirea treptată a ordinii internaţionale, facem apel la statele G7 să îşi reafirme angajamentul faţă de un multilateralism autentic”, adaugă ei.

Începând de luni, la Evian, europenii vor încerca să reducă decalajul care îi separă de preşedintele american Donald Trump în ce priveşte războaiele din Orientul Mijlociu şi Ucraina.

Liderii religioşi aduc în atenţie în comunicatul lor şi inteligenţa artificială, în legătură cu care pledează pentru „stabilirea unor reguli internaţionale clare, astfel încât noile tehnologii să fie puse în slujba umanităţii şi a binelui comun” printr-o „guvernare umană şi democratică" şi "principii etice clare”.

Grupul solicită, de asemenea, liderilor G7 să „ia măsuri curajoase şi autentice pentru a accelera o tranziţie ecologică justă” în contextul schimbărilor climatice.

„Migranţii şi refugiaţii trebuie să fie primiţi întotdeauna cu demnitate şi umanitate”, mai notează liderii religioşi europeni, recunoscând în acelaşi timp „responsabilitatea legitimă a statelor de a salvgarda binele comun”.

Editor : B.E.