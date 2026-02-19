CIA ar fi fost informată din timp despre planurile de sabotaj ale atacatorilor Nord Stream (Der Spiegel)

În 2022, un comando secret ucrainean a aruncat în aer conductele Nord Stream. Investigațiile publicației germane Der Spiegel dezvăluie că agenții americani CIA ar fi discutat planurile de atac cu sabotorii – înainte de a se opune ulterior acestora.

Publicația germană Der Spiegel scrie, citând surse ucrainene, că prima întâlnire la care ofițerii CIA au aflat despre planurile Kievului de a „face ceva” cu gazoductele rusești Nord Stream a avut loc în aprilie 2022, la scurt timp după începerea invaziei rusești pe scară largă în Ucraina.

La început au privit cu simpatie

Sursele Der Spiegel susțin că reacția americanilor a fost de privi cu „simpatie” această inițiativă. Cu toate acestea, până în vara acelui an, ofițerii CIA au clarificat că ucrainenii nu se puteau aștepta la niciun sprijin, cu atât mai puțin finanțare pentru acest plan.

„Primul atac al Rusiei asupra capitalei Ucrainei fusese respins de puțin timp când, în primăvara anului 2022, în cartierul Podil din Kiev, s-au întâlnit agenți ai serviciului secret american CIA și specialiști ucraineni în acțiuni de sabotaj. Era probabil un grup de prieteni, care se cunoșteau de ani de zile.

Potrivit unor surse bine informate, ucrainenii au venit cu o idee: voiau să arunce în aer conductele Nord Stream. Acele conducte care transportau miliarde de metri cubi de gaz din Rusia în Germania, finanțând astfel războiul Moscovei împotriva țării lor. Se pare că americanilor le-a plăcut planul, au povestit ulterior participanții ucraineni unor persoane de încredere.”, scrie Der Spiegel.

Se pare că au urmat alte întâlniri între reprezentanții CIA și cei care gândiseră atacurile asupra conductelor de gaz de pe fundul Mării Baltice. Spiegel a putut vorbi cu mai multe persoane din Ucraina, care au relatat detalii despre întâlniri. Conform descrierilor lor, americanii știau de planurile de atac cu mult mai înainte decât se știa până acum.

Agenții americani au apărut în primăvara anului 2022 în fața planificatorilor atacului asupra Nord Stream cel puțin ca ascultători binevoitori. S-au discutat detaliile tehnice ale operațiunii de sabotaj, relatează persoanele din interior.

A fost așa? Confruntată cu investigațiile, o purtătoare de cuvânt a CIA a calificat relatarea ca fiind „complet și total falsă”. CIA nu a dorit să precizeze ce anume ar fi fals în această descriere.

„SPIEGEL a decis să relateze despre aceste evenimente, în ciuda negării serviciilor secrete americane. Redacția cunoaște sursele ucrainene de ani de zile, iar informațiile furnizate de acestea s-au dovedit până acum a fi corecte. Acestea cunoșteau din timp detalii despre atentat, care au fost confirmate ulterior de anchetatorii germani”, precizează jurnaliștii germani.

„Foarte probabil” controlat de stat

Descrierile fac și mai neplăcut un subiect care oricum este delicat pentru Guvernul de la Berlin.

În prezent, fostul soldat ucrainean Serhij K. se află în arest preventiv la Hamburg. El ar fi fost implicat în explozia conductelor din septembrie 2022. La acea vreme, mai mulți bărbați și o femeie navigau pe Marea Baltică cu un iaht închiriat numit „Andromeda”. În apropierea insulei Bornholm, scafandrii au plasat explozibili militari pe conductele de gaz de pe fundul mării.

Potrivit unei hotărâri de arestare a Curții Federale de Justiție în cazul Serhij K., care a fost făcută publică la mijlocul lunii ianuarie, operațiunea a fost „foarte probabil” controlată de stat. Este vorba de Ucraina. Adică statul pe care guvernul federal îl susține cu multe miliarde de euro de la atacul rus.

Acum se află că agenții serviciilor secrete americane cunoșteau aparent planul de atac încă din faza incipientă și, inițial, nu s-au opus acestuia. Abia mai târziu, potrivit cercetărilor, și-au schimbat părerea și i-au avertizat pe ucraineni să nu pună în aplicare planul – dar fără succes.

Specialist în operațiuni sub acoperire

Serhij K. face parte din anturajul lui Roman Cerwinskii, un specialist în operațiuni sub acoperire și sabotaj, care a lucrat anterior pentru serviciul secret intern ucrainean SBU. El este considerat creierul atacurilor.

În vârstă de 51 de ani, după revoluția Maidan din 2014, el a făcut parte dintr-o trupă de elită, care a fost constituită cu ajutorul CIA, scrie Der Spiegel.

Așa-numita Direcția 5 a SBU și-a făcut un nume prin acțiuni spectaculoase împotriva separatiștilor pro-ruși. Asasinatele țintite făceau parte, de asemenea, din repertoriul unității secrete. Când Cerwinskii s-a transferat în 2019 la serviciul secret militar ucrainean HUR, activitatea sub acoperire împotriva Moscovei a continuat – adesea cu ajutorul Statelor Unite.

După o operațiune eșuată, Cerwinskii a fost nevoit să părăsească serviciul secret în 2020. Însă, odată cu invazia rusă în Ucraina, abilitățile sale au fost din nou necesare. La început, expertul în sabotaj a ajutat la apărarea Kievului. Când rușii au fost respinși la porțile capitalei, vechea trupă de specialiști în operațiuni speciale s-a reunit – acum în cadrul forțelor speciale ale armatei ucrainene.

În principiu, de-a lungul anilor nu a contat cărui serviciu sau unitate îi aparțineai, spune un fost membru ucrainean al acestei trupe de comando. „Am lucrat împreună cu americanii.”

Numele de cod „Diameter”

În primăvara anului 2022, se pare că erau necesare idei noi pentru a le provoca adversarului rus daune semnificative. Printre bărbați a reapărut o idee veche: s-ar putea ataca conductele Nord Stream.

Conductele din Marea Baltică erau de mult timp o piatră de încercare pentru Ucraina și pentru majoritatea statelor occidentale. Cu ajutorul Nord Stream, Rusia putea aproviziona Europa direct, fără ca gazul să treacă prin Ucraina.

Kievul pierdea astfel importante taxe de tranzit. În același timp, conductele făceau din Germania, cea mai puternică țară din Europa, dependentă de Kremlin.

Fără ele, rușii ar fi pierdut un important mijloc de presiune politică, conform considerațiilor sabotorilor.

Nici SUA nu erau prea încântate de conductele Nord Stream

Nici SUA nu au fost niciodată un prieten al conductelor de gaz de peste 1.200 de kilometri lungime care leagă Rusia de Germania, scrie Der Spiegel.

La începutul anului 2022, președintele american de atunci, Joe Biden, a amenințat cu încetarea proiectului, având în vedere punerea în funcțiune planificată a Nord Stream 2: dacă Rusia va invada Ucraina, „Nord Stream 2 nu va mai exista”.

Timp de săptămâni și luni, ucrainenii au elaborat planul de a pune bombe pe conducte cu ajutorul scafandrilor. Au luat în considerare diferite rute și nave, au analizat explozivii și au căutat bărbați și femei capabili să se scufunde la o adâncime de până la 80 de metri. Sabotorii au dat acțiunii și un nume de cod: Operațiunea „Diameter”.

Potrivit unor surse din interior, operațiunea ar fi fost aprobată în cele din urmă în Ucraina de către Valeri Zalujnîi, șeful armatei de la acea vreme. Totuși, nu și de către președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Comandoul secret nu a informat Președinția, se spune la Kiev.

În paralel, potrivit surselor din interior din Ucraina, au avut loc întâlniri repetate cu americanii pentru a discuta despre operațiunea planificată. „Le-au spus băieților noștri: E bine, e în regulă”, spune un bărbat care are cunoștință despre discuții. Ucrainienii nu par să fi auzit avertismente la acel moment, dimpotrivă.

Întâlniri secrete cu CIA

Conform descrierii lor, deja la a doua întâlnire ar fi venit un semnal de sprijin din partea CIA: „Faceți-o”. Și mai mult: partea ucraineană a avut chiar impresia că agenții americani ar putea ajuta la finanțarea planului.

CIA nu a dorit să comenteze acest lucru la solicitarea Spiegel. Serviciul secret a comunicat doar că investigațiile publicației germane sunt „extrem de inexacte” și nu trebuie interpretate „ca informații factuale”.

În primăvara anului 2022, potrivit cercurilor de securitate americane, interesele Washingtonului erau complet diferite. La acea vreme, era vorba de a organiza cât mai mult sprijin posibil pentru Ucraina. De ce ar fi aprobat SUA un atac asupra infrastructurii unui aliat? Este întrebarea cu care jurnaliștii germani își încheie articolul referitor la saga conductelor Nord Stream.

Editor : M.C