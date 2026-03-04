CIA ar fi primit o ofertă de la agenți de informații iranieni. Dezvăluiri făcute de oficiali din Orientul Mijlociu (NYT)

„Operativi” ai Ministerului de Informaţii din Iran ar fi trimis semnale privind deschiderea unor discuţii cu Agenţia Centrală de Informaţii a SUA (CIA) pentru a se pune capăt războiului, a relatat miercuri publicaţia The New York Times, citând oficiali la curent cu problema.

Oferta a fost făcută prin intermediul unei agenţii de spionaj dintr-o ţară neprecizată, potrivit NYT, citând oficiali din Orientul Mijlociu şi responsabili dintr-o ţară occidentală care au vorbit sub condiţia anonimatului.

Casa Albă şi CIA nu au răspuns deocamdată unei solicitări de comentarii din partea Reuters, potrivit Agerpres.

Responsabili de la Washington şi-au manifestat însă scepticismul că Iranul sau administraţia preşedintelui Donald Trump ar fi cu adevărat pregătiţi pentru o „ieşire” (din conflict) într-o perspectivă apropiată, potrivit publicaţiei.

Informațiile apar în contextul în care, oficial, regimul iranian exclude negocieri de pace cu SUA.

Iranul nu are intenţia de a negocia cu SUA şi este pregătit pentru un război îndelungat, a declarat miercuri principalul consilier al defunctului ghid suprem Ali Khamenei, în a cincea zi de război în Orientul Mijlociu, relatează France Presse, potrivit Agerpres.

„Nu avem nicio încredere în americani şi nicio vreo bază pentru negocieri cu ei. Putem continua războiul cât timp dorim”, a afirmat Mohammad Mokhbar la televiziunea de stat iraniană.

Preşedintele Donald Trump a declarat marţi că Teheranul ar fi dorit să discute, dar că era prea târziu, în timp ce SUA îşi continuă operaţiunea militară împotriva Iranului.

