CIA: Este „mai probabil” ca pandemia de COVID-19 a provenit dintr-un laborator și nu din natură

Agenţia Centrală de Informaţii (CIA) din Statele Unite a evaluat că pandemia COVID-19 este "mai probabil" să fi provenit dintr-un laborator decât din natură, a declarat sâmbătă un purtător de cuvânt al acestei agenţii americane, informează Reuters.

Reprezentanţii agenţiei au declarat timp de mai mulţi ani că nu pot concluziona dacă boala COVID-19 a fost rezultatul unui incident petrecut într-un laborator sau a apărut în natură. Însă, în ultimele săptămâni ale administraţiei Biden, precedentul director al CIA, William Burns, le-a cerut analiştilor şi oamenilor de ştiinţă din cadrul CIA să ajungă la o concluzie clară, subliniind importanţa istorică a pandemiei, potrivit unui înalt oficial american.

CIA afirmă că are "o încredere scăzută" (sintagmă utilizată de agenţia americană pentru a transmite că informaţiile din spatele analizei sale sunt fragmentate şi incomplete, potrivit The New York Times - n.red.) în evaluarea sa conform căreia "o origine a pandemiei de COVID-19 legată de cercetare este mai probabilă" şi notează în noua sa declaraţie că ambele scenarii - originea de laborator şi originea naturală - rămân plauzibile, scrie Agerpres.

Ambasada Chinei la Washington nu a dat curs deocamdată unei solicitări transmise de Reuters pentru a face declaraţii pe această temă.

Nu este clar în ce măsură CIA a colectat noi informaţii cu privire la originea COVID-19 şi dacă aceste noi dovezi au fost utilizate pentru a formula cea mai recentă evaluare.

Guvernul Chinei afirmă că sprijină şi a participat la cercetări pentru a determina originea COVID-19 şi a acuzat Washingtonul de politizarea problemei, în special din cauza eforturilor depuse de agenţiile americane de informaţii de a investiga această chestiune.

Beijingul a declarat că afirmaţiile conform cărora o scăpare accidentală unui virus dintr-un laborator de cercetare ar fi cauzat pandemia nu sunt credibile.

Într-un interviu acordat pentru site-ul Breitbart News după confirmarea sa de către Senatul Statelor Unite în cursul zilei de vineri, noul director al CIA, John Ratcliffe, a declarat că una dintre priorităţile sale este ca agenţia pe care o conduce să facă o evaluare publică a originii pandemiei de COVID-19.

"Acesta este un lucru de făcut în prima zi de mandat pentru mine", a declarat el. "După cum ştiţi, am afirmat în mod oficial că informaţiile noastre, ştiinţa noastră şi bunul simţ al nostru dictează faptul că originea COVID-19 a fost o scăpare accidentală a unui virus de la Institutul de Virusologie din Wuhan", a adăugat noul director al CIA.

Editor : A.P.