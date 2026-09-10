CIA neagă informația conform căreia șeful agenției ar putea juca un rol mai important în procesul de pace din Ucraina

CIA a negat un articol publicat de Financial Times, potrivit căruia directorul John Ratcliffe ar urma să joace un rol mai important în eforturile SUA de a media încetarea războiului Rusiei în Ucraina, în contextul în care Washingtonul caută să dea un nou impuls procesului, după o serie de demersuri fără rezultate concrete, scrie TVPWorld.

FT a relatat că oficiali apropiați lui Ratcliffe le-au spus omologilor europeni că acesta s-ar putea implica mai mult în diplomația pendulară dintre Moscova și Kiev, în timp ce Casa Albă ia în considerare reducerea rolurilor emisarilor Steve Witkoff și Jared Kushner. Purtătoarea de cuvânt a CIA, Liz Lyons, a calificat articolul drept „fals”.

Witkoff și Kushner au vizitat Moscova și Kievul weekendul trecut, dar nu au anunțat nicio evoluție semnificativă. Trump a declarat că Vladimir Putin dorea un acord după ce a discutat marți cu președintele rus.

Călătoria surpriză a lui Ratcliffe la Moscova, din august, a atras atenția asupra canalelor diplomatice ale Washingtonului cu Kremlinul. El s-a întâlnit cu oficiali din serviciile de informații și a discutat despre războiul din Ucraina.

Trump nu a anunțat nicio schimbare în echipa sa de negociatori.

Editor : M.C