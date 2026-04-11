Ciclonul Vaianu amenință Noua Zeelandă: inundații și evacuări în Insula de Nord. Auckland, în alertă maximă

Ciclonul Vaianu, care se apropie de Noua Zeelandă, ar putea provoca inundații în cel mai populat oraș al țării, Auckland, a avertizat sâmbătă agenția meteorologică neozeelandeză, în timp ce autoritățile au emis ordine de evacuare pentru părți din Insula de Nord, scrie Reuters.

Vaianu, prognozat să aducă ploi abundente și vânturi de până la 130 km/h, este așteptat să lovească duminică, apoi să treacă la vest de îndepărtatele Insule Chatham luni, conform agenției.

La Auckland, un oraș cu 1,7 milioane de locuitori, sunt așteptate ploi de până la 110 mm începând din a doua parte a zilei de sâmbătă până duminică după-amiază, cu probabile valuri puternice și inundații costiere.

Nivelul râurilor ar putea crește rapid, au transmis meteorologii.

Mai multe regiuni din Insula de Nord au fost declarate în stare de urgență, inclusiv Whakatane, cu o populație de 37.150 de locuitori, unde autoritățile au ordonat evacuarea în unele zone de coastă.

Locuitorii ar trebui să își planifice plecarea timp de cel puțin două zile, a transmis Consiliul Districtual Whakatane pe Facebook. În zonele de coastă, furtuna ar putea provoca alunecări de teren, valuri de furtună de până la 13 metri și inundații costiere, a precizat instituția.

La aproximativ 180 km sud, în regiunea Hawke’s Bay, autoritățile au anunțat că vor începe sâmbătă evacuarea locuințelor și a spațiilor publice din zonele de pe malul mării.

Prim-ministrul Christopher Luxon a declarat vineri că ciclonul are potențialul de a fi distrugător și i-a îndemnat pe cei aflați în calea sa să se pregătească pentru impact.

Asigurați-vă că sunt libere canalele de scurgere, verificați vecinii și fiți pregătiți pentru posibile pene de curent, a transmis Luxon pe X.

Ciclonul Vaianu a evocat amintirea dureroasă a ciclonului Gabrielle din 2023, care a ucis 11 persoane și a strămutat mii de oameni, într-unul dintre cele mai mari dezastre naturale care au lovit Noua Zeelandă în acest secol.

Editor : Ana Petrescu