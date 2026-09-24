Autoritățile din Osetia de Nord au decis să scape de vehiculele abandonate din 2022, și care au creat un imens cimitir auto, pe câțiva kilometri. Din 2022, aproximativ 500 de vehicule s-au adunat de-a lungul drumului către granița cu Georgia, majoritatea fiind abandonate în timpul exodului în masă al rușilor, relatează auroranews.am.

În ultimii patru ani, mașinile au fost jefuite și complet dezmembrate: roțile, farurile, oglinzile, geamurile, scaunele și alte piese au fost îndepărtate. Pe atunci, unii proprietari și-au vândut autovehiculele către revânzători locali pe un preț derizoriu, doar pentru a scăpa de ele înainte de a trece granița.

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Acum, Rosavtodor și autoritățile locale au decis să curețe cimitirul de mașini lung de câteva kilometri: tot ce mai poate fi reciclat va fi casat, iar restul va fi trimis la groapa de gunoi.

Autoritățile din Osetia de Nord au decis să scape de vehiculele abandonate. În ultimii patru ani, acolo s-au acumulat aproximativ 500 de mașini, cu o valoare totală de aproape 100 de milioane de ruble.

Cimitirul de mașini a început să se formeze în 2022. În prezent, câțiva kilometri de-a lungul drumului care duce spre Georgia sunt ocupați de resturi de mașini. De-a lungul anilor, toate mașinile au fost jefuite, altele au fost vândute pentru piese de schimb.

Astfel de tranzacții continuă să aibă loc la graniță. Vama georgiană interzice în continuare intrarea vehiculelor rusești pe teritoriul său din cauza lipsei documentației necesare, ceea ce îi determină pe oameni să-și vândă autovehiculele chiar la fața locului. În zonă sunt mereu prezenți revânzători care achiziționează mașini pentru piese de schimb.

În cele din urmă, s-a decis să se ia măsuri pentru remedierea acestei situații. Autoritățile vor inspecta toate vehiculele; cele funcționale vor fi trimise la reciclare, în timp ce cele nefuncționale vor fi trimise la groapa de gunoi.

Editor : M.C