Galerie Foto Cină luxoasă la Casa Albă. Trump a găzduit un eveniment cu miliardari care au donat pentru o sală de bal de 200 milioane de dolari

donald trump face cina la casa alba
Foto: Profimedia Images

Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, a primit miercuri, la Casa Albă, zeci de antreprenori şi donatori bogaţi în timpul unei cine la care, potrivit declaraţiilor sale, a strâns „sume enorme de bani” pentru a construi o nouă sală de bal în valoare de 200 de milioane de dolari.

„Avem multe legende în sală în această seară şi de aceea suntem aici, pentru a celebra generozitatea lor”, a declarat preşedintele Trump în timpul evenimentului organizat în aripa de est a reşedinţei prezidenţiale, informează joi EFE, preluată de Agerpres. 

„Îşi doreau o sală de bal şi niciodată nu s-a realizat pentru că nu aveau un agent imobiliar”, a adăugat liderul de la Casa Albă.

Foto: Profimedia Images
Foto: Profimedia Images
Foto: Profimedia Images | Poza 1 din 8
Foto: Profimedia Images
Foto: Profimedia Images | Poza 2 din 8
Foto: Profimedia Images
Foto: REUTERS/Jonathan Ernst | Poza 3 din 8
Foto: REUTERS/Jonathan Ernst
Foto: REUTERS/Jonathan Ernst | Poza 4 din 8
Foto: REUTERS/Jonathan Ernst
Foto: REUTERS/Jonathan Ernst | Poza 5 din 8
Foto: REUTERS/Jonathan Ernst
Foto: Profimedia Images | Poza 6 din 8
Foto: Profimedia Images
Foto: Profimedia Images | Poza 7 din 8
Foto: Profimedia Images
Foto: Profimedia Images | Poza 8 din 8
Foto: Profimedia Images
La cină au participat peste 30 de directori executivi de la mari corporaţii, precum Amazon, Apple, Google, Microsoft şi Lockheed Martin, alături de aliaţi financiari ai preşedintelui republican. Una din figurile remarcabile prezente a fost magnatul petrolier Harold G. Hamm şi gemenii Tyler şi Cameron Winklevoss, fondatorii platformei de criptomonede Gemini.

Proiectul, care prevede construirea unei săli de 8.630 de metri pătraţi, a stârnit critici din cauza posibilelor conflicte de interese, deoarece donatori privaţi ar finanţa o lucrare în cadrul reşedinţei prezidenţiale.

Preşedintele Donald Trump a apărat necesitatea extinderii facilităţilor oficiale pentru a putea primi demnitari străini, precum şi alţi invitaţi.

Într-un discurs în care a combinat anecdote, promisiuni şi glume, preşedintele american a menţionat, de asemenea, atacurile recente asupra unor ambarcaţiuni din Marea Caraibilor, în zona de sud a Venezuelei, asociate, potrivit administraţiei pe care o conduce, cu traficul de droguri. 

