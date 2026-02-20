Cinci avioane militare ruseşti, detectate în largul Alaskăi. Cum a răspuns Comandamentul Apărării Aerospatiale Nord-Americane

Comandamentul Apărării Aerospatiale Nord-Americane (NORAD) a anunţat joi că a detectat şi urmărit mai multe avioane militare ruseşti care operau în zona de identificare a apărării aeriene (ADIZ) în largul Alaskăi.

NORAD a detectat şi urmărit două bombardiere ruseşti Tu-95, două avioane de vânătoare Su-35 şi un aparat de supraveghere electronică A-50 care operau în zona de identificare a apărării aeriene din Alaska, au declarat organizaţiile de apărare din SUA şi Canada într-un comunicat preluat de Reuters, potrivit Agerpres.

NORAD a declarat că a răspuns prin ridicarea în aer a două avioane F-16, două avioane F-35, un avion E-3 şi patru avioane KC-135 pentru a intercepta, identifica cu certitudine şi escorta avioanele ruse.

Avioanele militare ruseşti au rămas în spaţiul aerian internaţional şi nu au intrat în spaţiul aerian suveran american sau canadian, a declarat NORAD, adăugând că avioanele au fost escortate până când au părăsit ADIZ din Alaska.

Editor : B.P.