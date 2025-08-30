Cinci bărbaţi mascaţi care au încercat să pătrundă într-un hotel folosit de solicitanţii de azil, reținuți de polițiștii londonezi

Poliţia britanică a anunţat că a reţinut cinci persoane, sâmbătă, după ce bărbaţi mascaţi au încercat să pătrundă cu forţa într-un hotel folosit de solicitanţii de azil, la o zi după ce guvernul a câştigat un proces privind utilizarea unui alt hotel pentru cazarea migranţilor, relatează Reuters, citată de News.ro.

Două grupuri de protestatari anti-azil au mărşăluit către hotelul Crowne Plaza din apropierea aeroportului Heathrow, înainte ca unii demonstranţi să încerce să pătrundă cu forţa în incintă, a declarat poliţia metropolitană din Londra.

Doi poliţişti au suferit răni minore, se arată în comunicat.

„Înţelegem intensitatea sentimentelor legate de aceste probleme, dar atunci când protestele paşnice depăşesc limita şi devin infracţiuni, inclusiv prin rănirea ofiţerilor noştri, luăm măsuri imediate”, a declarat comandantul Adam Slonecki într-un comunicat.

Într-un incident separat, trei bărbaţi au fost reţinuţi vineri seara în faţa unui alt hotel folosit pentru cazarea solicitanţilor de azil în Epping, în estul Londrei.

Vineri, guvernul prim-ministrului Keir Starmer a obţinut o hotărâre judecătorească care a anulat o decizie anterioară a instanţei potrivit căreia solicitanţii de azil ar fi trebuit să fie evacuaţi din hotelul din Epping, unde un rezident a fost acuzat de agresiune sexuală.

Preocuparea legată de imigraţie a devenit una dintre priorităţile agendei politice din Marea Britanie, după ce numărul migranţilor care folosesc bărci mici pentru a ajunge în ţară a crescut.

Conform datelor furnizate de guvern, la sfârşitul lunii iunie, peste 32 000 de migranţi erau cazaţi în aproximativ 200 de hoteluri din întreaga ţară.

Editor : Liviu Cojan