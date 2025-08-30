Live TV

Cinci bărbaţi mascaţi care au încercat să pătrundă într-un hotel folosit de solicitanţii de azil, reținuți de polițiștii londonezi

Data actualizării: Data publicării:
poliisti britanici
Foto: Shutterstock

Poliţia britanică a anunţat că a reţinut cinci persoane, sâmbătă, după ce bărbaţi mascaţi au încercat să pătrundă cu forţa într-un hotel folosit de solicitanţii de azil, la o zi după ce guvernul a câştigat un proces privind utilizarea unui alt hotel pentru cazarea migranţilor, relatează Reuters, citată de News.ro.

Două grupuri de protestatari anti-azil au mărşăluit către hotelul Crowne Plaza din apropierea aeroportului Heathrow, înainte ca unii demonstranţi să încerce să pătrundă cu forţa în incintă, a declarat poliţia metropolitană din Londra.

Doi poliţişti au suferit răni minore, se arată în comunicat.

„Înţelegem intensitatea sentimentelor legate de aceste probleme, dar atunci când protestele paşnice depăşesc limita şi devin infracţiuni, inclusiv prin rănirea ofiţerilor noştri, luăm măsuri imediate”, a declarat comandantul Adam Slonecki într-un comunicat.

Într-un incident separat, trei bărbaţi au fost reţinuţi vineri seara în faţa unui alt hotel folosit pentru cazarea solicitanţilor de azil în Epping, în estul Londrei.

Vineri, guvernul prim-ministrului Keir Starmer a obţinut o hotărâre judecătorească care a anulat o decizie anterioară a instanţei potrivit căreia solicitanţii de azil ar fi trebuit să fie evacuaţi din hotelul din Epping, unde un rezident a fost acuzat de agresiune sexuală.

Preocuparea legată de imigraţie a devenit una dintre priorităţile agendei politice din Marea Britanie, după ce numărul migranţilor care folosesc bărci mici pentru a ajunge în ţară a crescut.

Conform datelor furnizate de guvern, la sfârşitul lunii iunie, peste 32 000 de migranţi erau cazaţi în aproximativ 200 de hoteluri din întreaga ţară.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
un politist coboara in rapel si intra pe geamul unei locuinte
1
Bărbatul baricadat în casă, în Otopeni, a fost capturat. Momentul în care trupele...
alexandru Rogobete face declaratii
2
Alexandru Rogobete anunţă principalele schimbări în Sănătate, după adoptarea Pachetului 2...
harta moldova romania ucraina marea neagra
3
Trump ia în calcul trimiterea unei „armate private” americane în Ucraina. Ce rol ar avea...
fulger furtuna
4
Vremea se schimbă radical, de pe o zi pe alta: meteorologii au anunțat cod galben. Ce...
amara
5
Incendiul uriaș de la Amara a fost stins. Pompierii au acționat cu ajutorul roboților
FOTO Unde a fost văzut Donald Trump, după ce milioane de americani s-au întrebat dacă a murit
Digi Sport
FOTO Unde a fost văzut Donald Trump, după ce milioane de americani s-au întrebat dacă a murit
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Russian President Boris Yeltsin (R) answers a question as his US counterpart Bill Clinton listens 21 March during their joint press conference
„Certificatul de deces” al NATO. Documente desecretizate arată cât de...
pacient de la psihiatrie lasat pe strada
Pacienți de la Psihiatrie, abandonați pe străzi de autorități. Cazul...
dragon’s teeth
Lituania baricadează granița cu Belarus și exclava rusă Kaliningrad...
Greta Thunberg
Greta Thunberg pleacă din nou spre Gaza, la bordul unei flotile cu...
Ultimele știri
Impactul sindromului post-Covid-19 asupra calităţii vieţii, comparabil cu boala Parkinson şi AVC, potrivit experţilor
Telescopul spațial James Webb a observat pentru prima dată cometa interstelară 3I/Atlas, cu rezultate neașteptate
Friedrich Merz: Aliaţii Ucrainei trebuie să se asigure că Rusia nu mai are capacitatea economică de a continua războiul
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Belfast, United Kingdom 10/03/2025 Stickers from the Irish far-right clann eireann in south belfast on botanic avenue and dublin road. Concerns have been raised ahead of a planned anti-immigration protest on Sunday 23 March, previous protests in august 20
„Un spectacol cu scop politic”: Justițiari autoproclamați anti-migranți, fenomenul periculos care se răspândește în Europa
naufragi
Cel puţin 49 de morţi şi 100 de dispăruţi după ce o ambarcațiune cu migranți a naufragiat în largul Mauritaniei
Red Arrows
Marea Britanie nu mai participă la BIAS 2025, după prăbușirea avionului F-16 în Polonia
livratori-asia-7990
Atacurile la adresa migranților din România, o nouă temă de campanie politică? Cum am ajuns să avem tot mai mulți muncitori asiatici
Atac rusesc in Ucraina
Rusia a bombardat din nou Kievul: cel puțin 21 morți, printre care patru copii. Valul de rachete și drone a provocat pagube majore
Partenerii noștri
Pe Roz
"Eram prea frumoasă ca să fiu gardian de închisoare". Soțiile și iubitele prizonierilor îi puseseră gând rău...
Cancan
E alertă în România: se întâmplă de la 00:00, după domul de căldură ‼️
Fanatik.ro
Ce preț are geanta vândută de Victoria Beckham. Soția lui David Beckham, în topul celor mai bogate femei
editiadedimineata.ro
Începe cel mai mare show aerian din România
Fanatik.ro
Cum reușește să se mențină în formă soția lui Messi. Antrenamentele și dieta Antonelei Roccuzzo
Adevărul
Un român a transformat agricultura într-o afacere de succes cu o cultură exotică. A vândut producția atât în...
Playtech
Celebrul chef Gordon Ramsay, diagnosticat cu cancer. A suferit recent o intervenție chirurgicală delicată
Digi FM
Andi Moisescu, reacție neașteptată după ce s-a spus că ar fi divorțat de Olivia Steer. Ce a dezvăluit despre...
Digi Sport
Fură toate privirile în sala de forță: "Sunt bunică, dar nu scad ritmul". Cum arată la 65 de ani
Pro FM
"Miss Perfecțiune". Ștefania, apariție răvășitoare în vacanța pe barcă, în costum de baie roșu. Senzualitatea...
Film Now
Denise Richards se plânge că fostul soț i-a distrus total casa. Aaron se apără: "Am scos podeaua pentru că...
Adevarul
Românii se acuză reciproc de furturile din Grecia. „Nu mai ești în siguranță”
Newsweek
Bolojan, pas în spate: Magistrații ies la pensie tot la 47 ani. Când le crește vârsta de pensionare
Digi FM
Olivia Steer, mai discretă ca niciodată. Decizia surprinzătoare luată înaintea zvonurilor de divorț
Digi World
Ce se întâmplă în corp dacă bei sub 1,5 litri de apă zilnic. Ce au descoperit cercetătorii legat de...
Digi Animal World
Și-a pierdut viața după ce a cumpărat un păianjen de pe internet. Sfârșitul tragic al unui bărbat i-a șocat...
Film Now
Soția lui Bruce Willis dezvăluie cea mai grea decizie după diagnosticul actorului: ”Nu mai e omul pe care...
UTV
Andi Moisescu a divorțat de Olivia Steer, după 22 de ani de căsnicie