Live TV

Cinci morți, inclusiv doi copii, în atacuri aeriene israeliene în sudul Libanului, în ciuda armistițiului prelungit

Data actualizării: Data publicării:
Liban steag atacuri aeriene israeliene israel
Foto: Getty Images

Noi atacuri aeriene israeliene au ucis cinci persoane, inclusiv doi copii, în sudul Libanului duminică, în pofida unei prelungiri a armistiţiului după negocieri bilaterale, condamnate de Hezbollah.

Conform unui bilanţ preliminar al Ministerului libanez al Sănătăţii, trei persoane au murit la Tayr Felsay şi două la Tayr Debba, câte una din victime fiind copii, transmite AFP preluată de Agerpres. Alte 15 persoane au fost rănite în seria de atacuri, a precizat ministerul.

Puţin mai devreme au fost lovite sectoarele Nabatieh şi Tyr, precum şi localitatea Sohmor din Valea Bekaa din estul Libanului, potrivit agenţiei oficiale de ştiri ANI.

Armata israeliană ordonase evacuarea mai multor sate, unele situate la zeci de kilometri de graniţa israeliano-libaneză.

Israelul, care ocupă o parte din sudul Libanului, „protejează comunităţile israeliene, dar luptă împotriva unui inamic care încearcă să fie mai viclean decât noi”, a declarat prim-ministrul Benjamin Netanyahu duminică, la începutul şedinţei săptămânale de cabinet.

În ultimele săptămâni, Hezbollah a folosit în mai multe rânduri drone FPV cu fibra optică, ieftine, pentru a ţinti forţe israeliene.

„Astăzi, ne confruntăm cu provocarea de a neutraliza dronele FPV”, a spus Netanyahu, referindu-se la aceste drone pilotate de la distanţă, într-o experienţă complet imersivă pentru operatorii umani, ca şi cum s-ar afla într-o cabină de pilotaj.

Un responsabil militar israelian a declarat ca organizaţia şiită a lansat aproximativ 200 de proiectile asupra Israelului şi a trupelor israeliene din Liban în weekend.

Hezbollah revendicat duminică responsabilitatea pentru mai multe atacuri împotriva soldaţilor israelieni în sudul Libanului.

Statele Unite au anunţat vineri, în cea de-a doua zi de discuţii dintre Israel şi Liban la Washington, o prelungire de 45 de zile a armistiţiului care a început pe 17 aprilie şi urma să expire duminică.

Hezbollah respinge negocierile, primele din ultimele decenii dintre cele doua ţări, care nu întreţin relaţii diplomatice.

Negocierile se concentrează în special pe problema spinoasă a dezarmării Hezbollah, pe care acesta o refuză.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
oameni cu umbrela
1
Vremea se va răci și mai mult în următoarele zile. Meteorologii anunță când vom avea din...
Kirilo Budanov
2
Omul pe care Putin îl vrea mort și care ar putea obține pacea în Ucraina: „Am avut de-a...
N18 PISLARU IN FATA TA-SINCRON 250625_00356
3
Dragoș Pîslaru: „PSD a pregătit împreună cu Banca Mondială principiile reformei...
Vladimir Putin face cu ochiul
4
De ce nu poate elita de la Kremlin să-l înlăture de la putere pe Putin și ce poate face...
Trump Xi
5
Așteptări mari, rezultate dezamăgitoare. Summitul cu Xi îl readuce pe Trump la realitate...
Cristi Chivu i-a lăsat fără cuvinte pe italieni, după festivitatea de premiere: ”M-au tras și m-au împins. Eu nu am vrut”
Digi Sport
Cristi Chivu i-a lăsat fără cuvinte pe italieni, după festivitatea de premiere: ”M-au tras și m-au împins. Eu nu am vrut”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
donald trump
Donald Trump amenință din nou Iranul: „Ceasul ticăie”
Wien, Austria. 15th May, 2026. VIENNA, AUSTRIA 20260515Song protest in support of Palestine "Song Protest - No Stage for Genocide!" against Israel's participation in the 70th Eurovision Song Contest (ESC), at Maria-Thersien-Platz Vienna, Austria, Friday,
Proteste la Viena înaintea marii finale Eurovision: „Fără scenă pentru genocid”
profimedia-1088783056
Israelul atacă din nou sudul Libanului, în ciuda prelungirii armistițiului dintre cele două țări
profimedia-1088783058
Israelul şi Libanul prelungesc armistiţiul cu 45 de zile, după negocierile de la Washington
az-adin-al-hadad
Israelul a încercat să îl elimine pe şeful militar al Hamas, creierul atacului de la 7 octombrie 2023
Recomandările redacţiei
Alexandra Capitanescu eurovision 2026 Inquam Photos George Calin  2026-03-04-9469
Alexandra Căpitănescu, primele declarații la întoarcerea acasă...
victoria cusnir
„S-a cântat diferit”. O membră a juriului Eurovision din R. Moldova...
Radu Miruta
„Nu am mai întâmpinat astfel de situaţii”: Ce spune Radu Miruță...
ploaie-umbrela
Vreme schimbătoare în toată țara. Meteorologii anunță ploi și furtuni...
Ultimele știri
UE, India și statele nordice pregătesc noi acorduri economice și investiții. Narendra Modi, în vizită la Stockholm
Radu Miruță, despre pensiile militare: Nu se schimbă modul de calcul și nu sunt măsuri cu impact major
Emisarul lui Trump pentru Groenlanda a aterizat la Nuuk. Care este miza vizitei
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce se schimbă pentru zodia ta după ce Marte intră în Taur, pe 18 mai. Berbecii atrag ceea ce merită, Racii...
Cancan
Cresc pensiile românilor cu 600 lei, de la 1 ianuarie 2027. Cine beneficiază de această mărire și care este...
Fanatik.ro
Mirel Rădoi, reacție neașteptată după ce Universitatea Craiova a devenit campioană! S-a pus la același nivel...
editiadedimineata.ro
Utilizarea excesivă a rețelelor sociale îi face pe adolescenți mai nefericiți
Fanatik.ro
După zvonurile despărțirii a venit și confirmarea. Soția fotbalistului a anunțat că au divorțat după 13 ani...
Adevărul
Povestea piesei „Bangaranga”, compusă de un constănțean, care a adus trofeul Eurovision în Bulgaria
Playtech
Cât este rezerva de aur a României. Motivul pentru care Mugur Isărescu o ține blocată
Digi FM
Ce ar fi descoperit Brigitte în telefonul lui Emmanuel Macron înainte de momentul viral din avion: "Te găsesc...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Manchester City a bătut palma cu înlocuitorul lui Pep Guardiola!
Pro FM
Ce i s-a întâmplat lui Mihai Trăistariu imediat după ce a cântat în finala Eurovision, acum 20 de ani: "Mama...
Film Now
Secretul strălucirii lui Michelle Pfeiffer la aproape 70 de ani. Cum își menține lookul tineresc. „Mereu...
Adevarul
Politologul Cristian Pîrvulescu explică miza consultărilor de la Cotroceni și scenariul anticipatelor...
Newsweek
Vestea pe care pensionarii nu voiau să o audă. Ce se întâmplă cu pensiile anul acesta? „E ultimul avertisment”
Digi FM
Cine e personajul în alb care a apărut cu Alexandra Căpitănescu pe scena Eurovision 2026. Povestea...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
5 lucruri pe care un cardiolog le face zilnic pentru a reduce principala cauză de infarct: "Schimbări mici...
Digi Animal World
Descoperirea șocantă făcută de un bărbat în propriul dormitor. Ce se ascundea în perna sa: „Așa ceva nu am...
Film Now
Sharon Stone a uimit asistența la Jimmy Kimmel după o absență de 10 ani. Cum arată actrița din „Basic...
UTV
Marilu Dobrescu și Nicole Cherry sunt acuzate că ar fi fost plătite să promoveze Malta la Eurovision. „Sunt...