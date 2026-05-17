Cinci morți, inclusiv doi copii, în atacuri aeriene israeliene în sudul Libanului, în ciuda armistițiului prelungit

Noi atacuri aeriene israeliene au ucis cinci persoane, inclusiv doi copii, în sudul Libanului duminică, în pofida unei prelungiri a armistiţiului după negocieri bilaterale, condamnate de Hezbollah.

Conform unui bilanţ preliminar al Ministerului libanez al Sănătăţii, trei persoane au murit la Tayr Felsay şi două la Tayr Debba, câte una din victime fiind copii, transmite AFP preluată de Agerpres. Alte 15 persoane au fost rănite în seria de atacuri, a precizat ministerul.

Puţin mai devreme au fost lovite sectoarele Nabatieh şi Tyr, precum şi localitatea Sohmor din Valea Bekaa din estul Libanului, potrivit agenţiei oficiale de ştiri ANI.

Armata israeliană ordonase evacuarea mai multor sate, unele situate la zeci de kilometri de graniţa israeliano-libaneză.

Israelul, care ocupă o parte din sudul Libanului, „protejează comunităţile israeliene, dar luptă împotriva unui inamic care încearcă să fie mai viclean decât noi”, a declarat prim-ministrul Benjamin Netanyahu duminică, la începutul şedinţei săptămânale de cabinet.

În ultimele săptămâni, Hezbollah a folosit în mai multe rânduri drone FPV cu fibra optică, ieftine, pentru a ţinti forţe israeliene.

„Astăzi, ne confruntăm cu provocarea de a neutraliza dronele FPV”, a spus Netanyahu, referindu-se la aceste drone pilotate de la distanţă, într-o experienţă complet imersivă pentru operatorii umani, ca şi cum s-ar afla într-o cabină de pilotaj.

Un responsabil militar israelian a declarat ca organizaţia şiită a lansat aproximativ 200 de proiectile asupra Israelului şi a trupelor israeliene din Liban în weekend.

Hezbollah revendicat duminică responsabilitatea pentru mai multe atacuri împotriva soldaţilor israelieni în sudul Libanului.

Statele Unite au anunţat vineri, în cea de-a doua zi de discuţii dintre Israel şi Liban la Washington, o prelungire de 45 de zile a armistiţiului care a început pe 17 aprilie şi urma să expire duminică.

Hezbollah respinge negocierile, primele din ultimele decenii dintre cele doua ţări, care nu întreţin relaţii diplomatice.

Negocierile se concentrează în special pe problema spinoasă a dezarmării Hezbollah, pe care acesta o refuză.

