Cinci persoane au murit în urma unor focuri de armă trase în nordul Germaniei

Cinci persoane au murit în urma unor focuri de armă trase în orașul Stade, din nordul Germaniei, iar un bărbat a fost reținut, a anunțat luni poliția, potrivit Reuters.

Motivul nu era clar, a adăugat instituția.

Presa locală a relatat că incidentul a avut loc într-un centru pentru tineri din centrul Stade, un oraș cu puțin sub 50.000 de locuitori, situat la vest de Hamburg.

Unele surse au menționat existența mai multor suspecți, dar poliția nu a confirmat imediat această informație.

Editor : A.C.