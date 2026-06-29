Cinci persoane au murit în urma unor focuri de armă trase în nordul Germaniei Data publicării: 29.06.2026 15:38 Foto: Shutterstock Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google Cinci persoane au murit în urma unor focuri de armă trase în orașul Stade, din nordul Germaniei, iar un bărbat a fost reținut, a anunțat luni poliția, potrivit Reuters. Motivul nu era clar, a adăugat instituția. Presa locală a relatat că incidentul a avut loc într-un centru pentru tineri din centrul Stade, un oraș cu puțin sub 50.000 de locuitori, situat la vest de Hamburg. Unele surse au menționat existența mai multor suspecți, dar poliția nu a confirmat imediat această informație. Editor : A.C. Etichete: stade focuri de arma germania Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și... 2 Sfinții Apostoli Petru și Pavel 2026: Ce nu este bine să faci pe 29 iunie, potrivit... 3 Ziua în care patru bombe nucleare au căzut pe teritoriul Spaniei. O tragedie aviatică ale... 4 Când scapă România de canicula extremă: ANM anunță primele ploi după valul de foc 5 Un demnitar rus acuză o țară europeană că „se transformă într-o a doua Ucraină”...