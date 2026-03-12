Cinci scenarii la Washington pentru sfârșitul războiului cu Iranul (Axios)

Mesajele contradictorii ale președintelui Trump și ale Pentagonului au lăsat aliații, piețele și legislatorii în incertitudine cu privire la modul și momentul în care se va încheia războiul cu Iranul. Fiecare săptămână fără o rezolvare riscă să agraveze problemele economice interne și haosul extern, crescând miza politică pentru Trump în perspectiva alegerilor de la jumătatea mandatului.

Trump le-a spus republicanilor, luni, la o reuniune anuală, că SUA au câștigat deja războiul, „dar nu am câștigat suficient”. Aceasta s-a întâmplat la câteva ore după ce el a declarat pentru CBS News că războiul este „practic încheiat”.

Secretarul Apărării, Pete Hegseth, a declarat marți că „va fi cea mai intensă zi de atacuri” de până acum.

Iată cinci scenarii pentru încheierea războiului cu Iranul, în viziunea Axios:

1. Încetarea focului negociată și acordul nuclear

Încetarea programului nuclear al Iranului a fost unul dintre obiectivele cheie declarate de Trump de la începutul operațiunii Epic Fury.

Iranul și SUA au purtat trei runde de negocieri nucleare indirecte la Geneva cu doar câteva zile înainte de începerea războiului, dar emisarii lui Trump au concluzionat în cele din urmă că Teheranul nu era serios în privința unui acord.

Trump a declarat luni pentru Fox News că reluarea negocierilor este „posibilă”, dar că este dezamăgit de alegerea lui Mojtaba Khamenei, un susținător al liniei dure, pentru a-i succeda tatălui său decedat în funcția de lider suprem.

Cu o zi înainte de începerea atacurilor, mediatorii din Oman au declarat că Iranul a acceptat să nu mai stocheze uraniu îmbogățit și au numit pacea „la îndemână”. Nu este clar cum ar afecta războiul negocierile viitoare.

2. Modelul Venezuela

Trump a indicat Venezuela — unde SUA l-au capturat pe președintele Nicolás Maduro în ianuarie și au stabilit o relație de lucru cu succesorul său, vicepreședintele Delcy Rodríguez — ca model pentru Iran.

Trump a declarat luni că consideră că Iranul „a făcut o mare greșeală” cu numirea lui Mojtaba Khamenei și a sugerat că noul lider suprem s-ar putea să nu rămână mult timp în funcție.

Dincolo de aspectul geografic, comparația dintre Iran și Venezuela are limite semnificative. Experții spun că tratarea lor ca fiind echivalente înseamnă o neînțelegere a structurii puterii din Republica Islamică.

Regimul a supraviețuit 47 de ani de sancțiuni, războaie și revolte interne, consolidându-se cu instituții militare, religioase și politice concepute pentru a supraviețui oricărui lider.

Pentru protestatarii iranieni care și-au riscat viața cerând schimbarea regimului, un lider susținut de SUA din interiorul sistemului ar putea fi văzut mai degrabă ca o trădare decât ca o eliberare.

3. Revoltă populară și prăbușirea regimului

Posibilitatea prăbușirii este reală: ayatollahul Khamenei a murit, economia s-a prăbușit, iar Iranul a cunoscut cele mai mari proteste de la revoluția din 1979 cu doar câteva săptămâni înainte de începerea războiului.

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a prezentat atacurile ca fiind „condiții pentru ca bravul popor iranian să-și ia destinul în propriile mâini”.

Da, dar: opoziția iraniană nu are un lider unificat și nici o forță organizată pe teren.

Prințul moștenitor exilat Reza Pahlavi este printre cele mai populare figuri ale opoziției, dar Trump i-a minimizat credibilitatea — în parte pentru că Pahlavi nu a mai locuit în Iran de aproape 50 de ani.

Forțele kurde susținute de Israel ar putea oferi un anumit sprijin terestru, dar riscurile sunt substanțiale – inclusiv posibilitatea ca Iranul să se afunde într-un război civil similar celui care a consumat Siria timp de un deceniu.

4. Raid al forțelor speciale asupra stocurilor nucleare

SUA și Israelul au discutat despre trimiterea forțelor speciale în Iran pentru a securiza fizic sau a distruge stocurile de uraniu puternic îmbogățit, scriu Barak Ravid și Marc Caputo de la Axios.

Acest scenariu pune capăt războiului nu printr-o soluție politică, ci prin eliminarea fizică a amenințării nucleare.

Da, dar: misiunea ar necesita prezența trupelor terestre într-o țară care încă lansează în mod activ rachete balistice.

5. Trump declară victoria și se retrage

În acest scenariu, Trump decide că capacitățile Iranului în materie de rachete și drone au fost suficient de degradate, declară o victorie istorică și se retrage — indiferent dacă situația politică din Teheran este sau nu rezolvată.

Piețele au pariat pe o ieșire rapidă, mai ales că problemele economice interne amenință să devină o problemă politică serioasă pentru președinte.

Da, dar: Trump însuși a avertizat că permiterea preluării puterii de către un lider nepotrivit ar forța SUA să reintre în război „în cinci ani”.

Încheierea operațiunii ar putea necesita și acordul Israelului — care s-a arătat dispus să acționeze unilateral și a promis să elimine definitiv amenințarea nucleară iraniană, cu sau fără Washington.

Concluzia: Războiul din Iran a început fără prea multe avertismente. Același lucru ar putea fi valabil și pentru sfârșitul său.

