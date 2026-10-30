Live TV

Video Cinci suspecți în cazul unuia dintre cele mai spectaculoase jafuri din Europa, identificați. Recompense pentru prinderea lor

Data publicării:
hoti olanda
Foto: Captură Digi24 / Sursa: Informer.rs
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Patru bărbați și o femeie sunt căutați de poliția olandeză pentru o lovitură de aproximativ 40 de milioane de euro. Cetățeni sârbi toți, sunt acuzați de unul dintre cele mai spectaculoase jafuri de bijuterii din Europa, iar acum au ajuns pe lista celor mai căutați fugari. Anchetatorii cred că se ascund în Serbia.

Poliția olandeză a făcut publice numele și fotografiile suspecților pe siteul oficial și a cerut ajutorul europenilor pentru capturarea lor.

Cei cinci suspecți, patru bărbați și o femeie, au între 41 și 50 de ani și ar fi implicați în jaful secolului.

Furtul a fost comis în iunie 2022, la târgul internațional de bijuterii din Maastricht și a ajuns atunci în presa din lumea întreagă. Patru bărbați au furat bijuterii și diamante estimate la aproximativ 40 de milioane de euro și au fugit pe trotinete electrice. Printre piesele furate se afla și un colier evaluat la 27 de milioane de euro.

Anchetatorii cred că suspecții se ascund în orașul Niș sau în apropiere de Belgrad. Problema este că Serbia nu își extrădează propriii cetățeni.

Poliția speră să-i captureze dacă părăsesc țara și oferă o recompensă de 20.000 de euro pentru informații care duc la arestarea lor.

Trei dintre diamantele furate au fost recuperate până acum, în Botswana, Hong Kong și Israel.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
482191782_1036873758300630_938301279193905301_n
1
Sondaj realizat de un institut al lui Marius Lulea: AUR ar avea 10,8% din intenția de...
2017 Dubai International Film Festival - Portraits
2
Patrick Stewart a murit. Actorul faimos pentru rolul căpitanului Jean-Luc Picard din...
Călin Georgescu este escortat de către polițiști în afara sediului DIICOT după ce a fost reținut pentru 24 de ore, în București, 21 septembrie 2026.
3
Arestarea preventivă a lui Călin Georgescu: Unde s-au pus de acord toți judecătorii care...
talibani profimedia
4
Nou transplant interzis de talibanii din Afganistan, deși există un număr mare de...
buletin de vot urna inquam octav ganea
5
Cum ar vota românii dacă duminică ar avea loc alegeri parlamentare: primul sondaj după...
Gigi Becali: ”Are 40 și ceva de mii pe lună!”. Vali Moraru: ”Stați puțin, nu ne amețiți. Cum adică?”
Digi Sport
Gigi Becali: ”Are 40 și ceva de mii pe lună!”. Vali Moraru: ”Stați puțin, nu ne amețiți. Cum adică?”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
eurovision
Eurovision 2027, în centrul unei noi controverse: o țară se retrage din concurs. Care este motivul
THE HAGUE - Prime Minister Rob Jetten arrives with partner Nicolás Keenan at the Ministry of General Affairs on Prinsjesdag. ROBIN UTRECHT /ANP netherlands out - belgium out
Prim-ministrul olandez a anunțat că el şi partenerul său aşteaptă primul lor copil, cu ajutorul unei mame surogat
pasaport rusesc profimedia-0564168005
Trei gimnaste importante ale Rusiei nu au primit viză de intrare în Olanda, pentru Campionatele Mondiale
masina a politiei italiene pe care scrie carabinieri
Doi tineri înarmaţi cu un topor au jefuit o casă de pariuri din Palermo, în plină oră de vârf
GILZE-RIJEN - Commander of the Armed Forces Onno Eichelsheim at Gilze-Rijen Air Base during the presentation of the new Defence White Paper, which outlines the plan to strengthen the armed forces in the coming years through substantial investments. The Mi
Europa, vulnerabilă până în 2030. Șeful armatei olandeze compară apărarea UE cu aplicația Tinder: „Cu toate frustrările aferente”
Recomandările redacţiei
BUCURESTI - PARLAMENT - COMISII - AUDIERI MINISTRI DESEMNATI - 1
Scutiri de taxe 5 ani pentru localitățile care acceptă comasarea...
1793363703original_13
Guvernul a aprobat prima rectificare din 2026. Nazare anunță că...
Sorin Grindeanu.
Grindeanu, despre prima rectificare bugetară: „Statul trebuie să își...
alexandru nazare guvern
Nazare spune că are o relație „foarte bună” cu PSD. Ce răspunde...
Ultimele știri
Christa Pike, primele declarații la o lună de la eșecul execuției: „Nu știu de ce am supraviețuit în acea noapte”
Nicușor Dan cere Parlamentului reexaminarea Legii privind creşterea performanţei energetice a blocurilor
Diana Buzoianu, despre șeful Apelor Române, „însănătoșit miraculos”: „A dat o decizie cu trafic de influență pentru PSD”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Singurătatea devine amintire pentru aceste 3 zodii din 30 octombrie. Vindecare, iubire, emoție
Cancan
MESAJUL transmis de Mihaela Rădulescu, după ce fiica lui Cosmin Cernat a fost agresată de soțul Monicăi Iagăr
Fanatik.ro
Propus de UEFA la șefia FIFA, Răzvan Burleanu a luat decizia: „Vă spun adevărul, nu bârfe”
editiadedimineata.ro
Problema deșeurilor electronice generate de centrele de date AI devine tot mai gravă
Fanatik.ro
Răzvan Onea, dorit în SuperLiga! Curg ofertele pentru fundașul Rapidului
Adevărul
Replica fabuloasă a Norvegiei după ce a fost numită de Trump „țară de rahat”
Digieconomic
Când intră a doua tranșă din ajutoarele one-off pentru pensionari. Prima plată a fost făcută în luna mai
Digi FM
A intrat în camera de execuție pregătită să moară și s-a trezit "confuză" la spital. Christa Pike, declarații...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
A venit răspunsul lui Cornel Țălnar, după ce a fost numit "bestie" și "canalie" de Cornel Dinu
Pro FM
Paula Seling s-a logodit! Surpriză la doar două luni după ce s-a aflat că iubește din nou. Cine este bărbatul...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
O îmbrățișare strânsă. Emma, fiica lui Eric Roberts, mesaj emoționant pentru „mătușa Julia”: „Te iubesc...
Adevarul
Practica pierdută din comunism, din cauza căreia nu se mai construiește la fel de eficient
Newsweek
La 1 ianuarie pot apărea 100.000 pensionari speciali cu pensii între 6.200 și 16.000 lei. Ce va face guvernul?
Digi FM
Cum să-ți încălzești casa fără să crească factura la gaze. Trucul simplu cu apă care te scapă de frig
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Greșeala pe care o poți face când bei ceai. Un studiu amplu a analizat legătura cu bolile de inimă
Digi Animal World
Apariție spectaculoasă în jungla Amazonului. Animalul extrem de rar pe care cercetătorii l-au căutat ani...
Film Now
Ian McKellen, devastat de moartea lui Patrick Stewart: "Un om pe care te puteai baza, pe care îl admirai și...
UTV
Laura Cosoi a ajuns la casa Adelei Popescu de la Șușani. Cum și-au petrecut timpul cele două vedete, în timp...