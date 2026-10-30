Patru bărbați și o femeie sunt căutați de poliția olandeză pentru o lovitură de aproximativ 40 de milioane de euro. Cetățeni sârbi toți, sunt acuzați de unul dintre cele mai spectaculoase jafuri de bijuterii din Europa, iar acum au ajuns pe lista celor mai căutați fugari. Anchetatorii cred că se ascund în Serbia.

Poliția olandeză a făcut publice numele și fotografiile suspecților pe siteul oficial și a cerut ajutorul europenilor pentru capturarea lor.

Cei cinci suspecți, patru bărbați și o femeie, au între 41 și 50 de ani și ar fi implicați în jaful secolului.

Furtul a fost comis în iunie 2022, la târgul internațional de bijuterii din Maastricht și a ajuns atunci în presa din lumea întreagă. Patru bărbați au furat bijuterii și diamante estimate la aproximativ 40 de milioane de euro și au fugit pe trotinete electrice. Printre piesele furate se afla și un colier evaluat la 27 de milioane de euro.

Anchetatorii cred că suspecții se ascund în orașul Niș sau în apropiere de Belgrad. Problema este că Serbia nu își extrădează propriii cetățeni.

Poliția speră să-i captureze dacă părăsesc țara și oferă o recompensă de 20.000 de euro pentru informații care duc la arestarea lor.

Trei dintre diamantele furate au fost recuperate până acum, în Botswana, Hong Kong și Israel.

Editor : Liviu Cojan