Cinci ţări din America Latină, plus Spania, resping „orice tentativă de control” asupra Venezuelei

Cinci guverne de stânga din America Latină - din Brazilia, Chile, Columbia, Mexic şi Uruguay - alături de guvernul Spaniei, au declarat într-un comunicat comun că resping „orice tentativă de control” asupra Venezuelei, la o zi după operaţiunea militară a SUA, informează AFP.

Aceste şase ţări şi-au exprimat îngrijorarea pentru stabilitatea regională după bombardamentele aeriene ale armatei americane şi capturarea preşedintelui Nicolas Maduro şi a soţiei sale Cilia Flores, luaţi cu forţa şi care urmează să fie aduşi în faţa justiţiei de la New York, pentru „narcoterorism”.

„Exprimăm îngrijorarea noastră în faţa oricărei tentative de control guvernamental, de administrare sau apropriere externă a resurselor naturale sau strategice” venezuelene, se subliniază în comunicatul publicat de Ministerul Afacerilor Externe columbian.

Preşedintele american Donald Trump a afirmat sâmbătă că el va autoriza companiile petroliere americane să exploateze resursele petroliere ale Venezuelei, ţară care deţine 17% dintre rezervele de ţiţei mondiale, notează AFP, citată de Agerpres.

El a afirmat de asemenea că SUA „vor conduce Venezuela până când se va putea realiza o tranziţie sigură, adecvată şi judicioasă”.

