Cinci ucraineni sunt căutați pentru atacul asupra conductei Nord Stream. Poliția germană a emis mandatele de arestare

Autoritățile germane au emis mandate de arestare pentru cinci cetățeni ucraineni suspectați de participarea la un atac asupra conductei de gaz Nord Stream în 2022. Această situație a intervenit la doar câteva zile după ce poliția din Italia a arestat un alt cetățean ucrainean suspectat de coordonarea atacurilor, relatează TVPWorld.

Considerat atât de Moscova, cât și de Occident ca un act de sabotaj, nimeni nu și-a asumat responsabilitatea pentru exploziile care au avariat grav conductele Nord Stream 1 și 2 care transportă gaz din Rusia în Germania.

Incidentul a marcat o escaladare majoră în contextul războiului din Ucraina și a agravat criza aprovizionării cu energie pe continent.

Șapte suspecți ucraineni

Acum, anchetatorii germani au identificat șapte persoane pe care le consideră responsabile de atentat, potrivit unei anchete realizate de mass-media germane Süddeutsche Zeitung, ARD și Die Zeit.

Se crede că unul dintre suspecți a fost ucis în timp ce servea în forțele armate ucrainene.

Se crede că aceștia au călătorit prin Polonia cu pașapoarte falsificate pentru a închiria un iaht în orașul Rostock din nordul Germaniei, înainte de a pleca pe Marea Baltică pentru a sabota conductele de gaz.

Se spune că grupul includea experți în navigație și scufundări din Ucraina, iar cel puțin unul dintre suspecți ar fi fost instruit de armata germană în pregătirea pentru serviciul de pe frontul din Ucraina.

Autoritățile ar fi găsit urme de materiale explozive, amprente digitale și probe de ADN la bordul iahtului, pe care le-au putut compara cu probele disponibile, inclusiv una dintr-o cerere de viză pe care unul dintre suspecți o depusese anterior pentru a vizita Țările de Jos, în care a trebuit să depună amprente digitale.

Posibil sprijin din partea statului

Cele trei publicații au relatat, de asemenea, că anchetele în curs sugerează că presupușii sabotori ar fi primit sprijin din partea statului ucrainean, ceea ce, dacă se confirmă, ar putea complica relațiile dintre Kiev și Berlin, Germania fiind un susținător ferm al luptei Ucrainei împotriva invaziei rusești.

Oficialii ucraineni neagă orice implicare a statului în atacul asupra conductelor.

Presa germană sugerează că Polonia ar fi putut să se opună în mod intenționat cererilor Germaniei de ajutor în anchetarea cazului, afirmând că unul dintre suspecți ar fi fugit din Polonia în Ucraina într-un vehicul diplomatic ucrainean, în ciuda cererii de arestare din partea Germaniei.

Cele trei publicații au afirmat, de asemenea, că oficialii polonezi au respins suspiciunile Germaniei potrivit cărora iahtul folosit de sabotorii acuzați ar fi făcut o escală în orașul Kołobrzeg, din nordul Poloniei.

Dependența excesivă de Rusia, „o greșeală”

Polonia s-a opus de mult timp acordurilor privind conductele Nord Stream dintre Berlin și Moscova, criticându-le pentru că sporesc dependența Europei de energia rusă.

Kievul afirmă că veniturile din gazul rusesc au jucat un rol esențial în finanțarea războiului Kremlinului în Ucraina.

De când președintele rus Vladimir Putin a lansat invazia pe scară largă din Ucraina în februarie 2022, Germania a recunoscut că dependența excesivă de energia rusă a fost „o greșeală” și a luat măsuri pentru a preveni acorduri similare în viitor.

