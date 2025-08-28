Live TV

Cinci ucraineni sunt căutați pentru atacul asupra conductei Nord Stream. Poliția germană a emis mandatele de arestare

Data publicării:
Aerial View of the Gas Leak at Nord Stream 2 in the Baltic Sea
Scurgere de gaze în Marea Baltică la Nord Stream 2, la sud de Dueodde, Danemarca. Sursa foto: Profimedia Images
Din articol
Șapte suspecți ucraineni Posibil sprijin din partea statului Dependența excesivă de Rusia, „o greșeală”

Autoritățile germane au emis mandate de arestare pentru cinci cetățeni ucraineni suspectați de participarea la un atac asupra conductei de gaz Nord Stream în 2022. Această situație a intervenit la doar câteva zile după ce poliția din Italia a arestat un alt cetățean ucrainean suspectat de coordonarea atacurilor, relatează TVPWorld.

Considerat atât de Moscova, cât și de Occident ca un act de sabotaj, nimeni nu și-a asumat responsabilitatea pentru exploziile care au avariat grav conductele Nord Stream 1 și 2 care transportă gaz din Rusia în Germania. 

Incidentul a marcat o escaladare majoră în contextul războiului din Ucraina și a agravat criza aprovizionării cu energie pe continent. 

Șapte suspecți ucraineni

Acum, anchetatorii germani au identificat șapte persoane pe care le consideră responsabile de atentat, potrivit unei anchete realizate de mass-media germane Süddeutsche Zeitung, ARD și Die Zeit. 

Se crede că unul dintre suspecți a fost ucis în timp ce servea în forțele armate ucrainene. 

Se crede că aceștia au călătorit prin Polonia cu pașapoarte falsificate pentru a închiria un iaht în orașul Rostock din nordul Germaniei, înainte de a pleca pe Marea Baltică pentru a sabota conductele de gaz. 

Se spune că grupul includea experți în navigație și scufundări din Ucraina, iar cel puțin unul dintre suspecți ar fi fost instruit de armata germană în pregătirea pentru serviciul de pe frontul din Ucraina. 

Autoritățile ar fi găsit urme de materiale explozive, amprente digitale și probe de ADN la bordul iahtului, pe care le-au putut compara cu probele disponibile, inclusiv una dintr-o cerere de viză pe care unul dintre suspecți o depusese anterior pentru a vizita Țările de Jos, în care a trebuit să depună amprente digitale. 

Posibil sprijin din partea statului

Cele trei publicații au relatat, de asemenea, că anchetele în curs sugerează că presupușii sabotori ar fi primit sprijin din partea statului ucrainean, ceea ce, dacă se confirmă, ar putea complica relațiile dintre Kiev și Berlin, Germania fiind un susținător ferm al luptei Ucrainei împotriva invaziei rusești.

Oficialii ucraineni neagă orice implicare a statului în atacul asupra conductelor.

Presa germană sugerează că Polonia ar fi putut să se opună în mod intenționat cererilor Germaniei de ajutor în anchetarea cazului, afirmând că unul dintre suspecți ar fi fugit din Polonia în Ucraina într-un vehicul diplomatic ucrainean, în ciuda cererii de arestare din partea Germaniei.

Cele trei publicații au afirmat, de asemenea, că oficialii polonezi au respins suspiciunile Germaniei potrivit cărora iahtul folosit de sabotorii acuzați ar fi făcut o escală în orașul Kołobrzeg, din nordul Poloniei. 

Dependența excesivă de Rusia, „o greșeală”

Polonia s-a opus de mult timp acordurilor privind conductele Nord Stream dintre Berlin și Moscova, criticându-le pentru că sporesc dependența Europei de energia rusă.

Kievul afirmă că veniturile din gazul rusesc au jucat un rol esențial în finanțarea războiului Kremlinului în Ucraina. 

De când președintele rus Vladimir Putin a lansat invazia pe scară largă din Ucraina în februarie 2022, Germania a recunoscut că dependența excesivă de energia rusă a fost „o greșeală” și a luat măsuri pentru a preveni acorduri similare în viitor.

 

 

 

 

 

 

Editor : Marina Constantinoiu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ilie bolojan
1
Bolojan, despre pensiile magistraţilor: „Dacă pachetul va cădea la CCR, e greu de...
soldat
2
Cazul miraculos al unui soldat ucrainean, care a supraviețuit după ce rușii i-au tăiat...
Drona
3
Sentinele CCTV. O dronă rusească, de recunoaștere, a aterizat în Ucraina, pentru...
cseke attila face declaratii
4
Ministrul Cseke Attila anunță desființarea a zeci de mii de posturi din administrația...
ILUSTRATIE_SALA_MUNTENIA_GUVERN_07_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
Modificări fiscale în Pachetul II, după ședința Coaliției. Propunere: taxe pe...
FOTO Americanii au rămas "mască"! Cum arată Imane Khelif, la un an de când Donald Trump a spus că e bărbat
Digi Sport
FOTO Americanii au rămas "mască"! Cum arată Imane Khelif, la un an de când Donald Trump a spus că e bărbat
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
justitie catuse ciocanel
Parchetele din țară și-au suspendat activitatea și cer retragerea...
Nicușor Dan.
Nicușor Dan reacționează în cazul livratorului străin lovit: Sunt...
INSTANT_ALEXANDRU_NAZARE_003_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ministerul Finanțelor a majorat plafonul de scutire de TVA. Nazare...
Rehearsal of Independence Day Naval Parade in Odesa
Rușii au atacat o navă ucraineană în apropiere de Delta Dunării. Un...
Ultimele știri
Von der Leyen, după ce a vorbit la telefon cu Trump și Zelenski: „Putin trebuie să vină la masa negocierilor”
Primarul Capitalei anunţă măsuri pentru fluidizarea traficului pentru începerea şcolii: „Toate echipajele Poliţiei Locale, mobilizate”
Procurorii cer CSM să dea aviz negativ și sesizarea CCR cu privire la proiectul de lege privind pensionarea magistraților
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
barbat arestat
Bărbatul care a atacat trei tinere într-un tramvai din Capitală a fost reținut. Victimele au vârste cuprinse între 16 și 20 de ani
Atac rusesc in Ucraina
Rusia a bombardat din nou Kievul: cel puțin 18 morți, printre care patru copii. Valul de rachete și drone a provocat pagube majore
jd vance trump zelenski
JD Vance spune că cearta din Biroul Oval cu Zelenski a fost „utilă”: A scos la iveală adevăratele dezacorduri
ue kiev
Rusia a bombardat „în mod intenționat” reprezentanța UE de la Kiev. Anunțul președintelui Consiliului European
Humanitarian Aid Distribution in Slovyans, Ukraine - 18 Jul 2022
Cozi uriașe la apă în Donbas. Șase orașe rămân fără alimentare, iar oamenii acuză autoritățile ruse că îi forțează să cumpere
Partenerii noștri
Pe Roz
Kathleen Turner, apariție rară la 71 de ani, în baston, cu un braț imobilizat. În anii '80 făcuse o pasiune...
Cancan
Fostul ministru al Agriculturii, Petre Daea, divorţează la 76 de ani, după ce și-a bătut soția și a...
Fanatik.ro
Impozit auto 2026. Șoc total pentru pentru șoferii români. Cât vor achita în plus cei cu mașini vechi
editiadedimineata.ro
Mișcările ochilor ar putea ascunde semne ale unei slăbiciuni a memoriei
Fanatik.ro
Ce dietă are, de fapt, Gigi Becali. Alimentele pe care le mănâncă zilnic milionarul din Pipera
Adevărul
De ce avem farmacii la fiecare colț de stradă? România, pacientul anxios cu geanta plină de pastile
Playtech
Răsturnare de situație în cazul accidentului rutier din Germania în care au murit 4 români. Trupul șoferului...
Digi FM
Andi Moisescu, reacție neașteptată după ce s-a spus că ar fi divorțat de Olivia Steer. Ce a dezvăluit despre...
Digi Sport
S-au încheiat negocierile pentru transferul lui Andrei Coubiș!
Pro FM
Maya, fiica Antoniei, a făcut 15 ani. Solista a mers în Italia, acolo unde puștoaica trăiește, pentru a fi cu...
Film Now
Cum reușește Patrick Duffy, Bobby din „Dallas”, să se mențină în formă la 76 de ani: „Linda mi-a schimbat...
Adevarul
Cum a fost construită cea mai dificilă cale ferată din România. Defileul Jiului, șantierul unde au muncit...
Newsweek
PSD începe demersul pentru eliminarea CASS la pensie. Și mamele ar fi scutite de plata asigurărilor
Digi FM
Soția lui Bruce Willis, noi declarații despre sănătatea îndrăgitului actor: A trebuit să ne adaptăm, avem o...
Digi World
Viață extraterestră mai aproape decât credeam? Descoperire surprinzătoare pe o planetă pitică din sistemul...
Digi Animal World
Panică pe o plajă din Spania. Turiștii au fost evacuați după apariția unei creaturi marine extrem de...
Film Now
Cum fac față fiicele de 11 și 13 ani ale lui Bruce Willis la boala lui debilitantă: "Nu am vrut să creadă că...
UTV
Andi Moisescu a divorțat de Olivia Steer, după 22 de ani de căsnicie