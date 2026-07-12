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Cine ar putea fi viitorul premier al Ucrainei. Zelenski a avut mai multe întâlniri după ce a anunţat remanierea guvernului

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Volodimir Zelenski
Volodimir Zelenski. Foto: GettyImages
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Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a primit duminică pe rând, după ce a discutat cu premierul demisionar Iulia Svîrîdenko, pe preşedintele consiliului de administraţie al „Naftogaz”, Serhii Koreţki, pe ministrul energiei, Denis Şmîhal (fost premier), pe şeful Ministerului Afacerilor Interne, Ihor Klîmenko, pe ministrul apărării, Mihail Fedorov, şi pe primarul oraşului Harkov, Ihor Terehov, potrivit postărilor pe care le-a făcut şeful statului ucrainean pe reţelele sociale.

Duminică, Zelenski s-a întâlnit cu Iulia Svîrîdenko, după care a anunţat că aceasta va părăsi funcţia de şef al guvernului şi va conduce „o nouă direcţie importantă în relaţiile cu un partener-cheie”.

Ulterior, Zelenski s-a întâlnit cu Serhii Koreţki, şeful Naftogaz: „Îi sunt recunoscător pentru conducerea eficientă a companiilor strategice de stat din Ucraina, Ukrnafta şi Naftogaz. Acesta este un sector extrem de complex, în care se intersectează numeroase interese, şi este important faptul că Serhii s-a asigurat că interesele naţionale ale Ucrainei au fost respectate în cadrul activităţii acestor companii.

Atât Ukrnafta, cât şi Naftogaz au atins indicatorii naţionali de performanţă vizaţi. În prezent, ne confruntăm cu noi provocări din cauza atacurilor ruseşti, în special împotriva infrastructurii energetice din regiunile de frontieră şi de pe linia frontului, a staţiilor de benzină şi a altor instalaţii. Astăzi am discutat măsurile de care ţara noastră are nevoie pentru a consolida rezilienţa Ucrainei şi pentru a obţine rezultatele aşteptate în conformitate cu strategia politică actualizată a statului nostru”, a scris Zelenski pe X.

Preşedintele a discutat şi cu Denis Şmîhal, ministrul energiei, despre faptul că „în acest moment sunt necesare măsuri noi şi mai decisive pentru protejarea sectorului energetic şi a obiectivelor strategice de infrastructură pe întreg teritoriul Ucrainei”.

„Este important că, la nivel interguvernamental, avem acorduri solide pentru Ucraina, în special în domeniul energetic şi al reconstrucţiei. Trebuie să punem în aplicare toate acestea la timp. Însă, în prezent, acordurile încheiate nu sunt suficiente, de aceea am discutat asupra aspectelor pe care trebuie să ne concentrăm în următoarele săptămâni şi luni”, a scris Zelenski pe X.

În cadrul întâlnirii cu Ihor Klîmenko, ministrul de interne, s-au discutat despre „provocările urgente la care statul trebuie să răspundă”, precum şi despre soluţii şi resurse suplimentare care pot contribui la îndeplinirea sarcinilor stabilite.

Ulterior, a apărut o informare privind întâlnirea preşedintelui cu Mihailo Fedorov, ministrul apărării. „Trebuie continuată şi transformarea tuturor proceselor din Forţele de Apărare ale Ucrainei, care pot susţine motivaţia soldaţilor noştri, precum şi asigurarea personalului pentru brigăzile de luptă”, a subliniat Zelenski.

La scurt timp după aceea, preşedintele a anunţat şi o întâlnire cu Ihor Terehov, primarul din Harkov. „Am discutat despre modul în care este organizată colaborarea dintre autorităţile centrale, regionale şi locale, despre nevoile cheie ale comunităţilor noastre şi despre perspectivele punerii în aplicare a deciziilor care se află în curs de elaborare. Planurile de rezilienţă trebuie puse în aplicare cât mai repede posibil. Experienţa oraşului Harkov în sprijinirea populaţiei poate fi extinsă şi la alte oraşe şi comunităţi ale noastre”, a scris Zelenski pe X.

Potrivit surselor publicaţiei Ukrainska Pravda, printre posibilii candidaţi la funcţia de şef al guvernului sunt luaţi în considerare Koreţki, Şmîhal, Fedorov şi Terehov. 

Editor : C.S.

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