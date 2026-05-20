Cine ar putea vorbi cu Putin în numele Europei: opțiunile luate în calcul pentru un reprezentant al UE în negocierile cu liderul rus

Guvernele din UE dezbat dacă fostul președinte al Băncii Centrale Europene, Mario Draghi, sau fostul cancelar german, Angela Merkel, ar putea reprezenta Uniunea Europeană în eventualele negocieri cu Vladimir Putin, pe fondul intensificării eforturilor de restabilire a canalelor oficiale de comunicare cu Rusia, relatează Financial Times.

Miniștrii de externe vor discuta meritele potențialilor candidați în cadrul unei reuniuni a UE care va avea loc săptămâna viitoare în Cipru, după ce Washingtonul și Kievul și-au exprimat sprijinul pentru ca Europa să poarte discuții cu președintele Rusiei cu privire la războiul din Ucraina, au declarat surse la curent cu discuțiile.

Administrația lui Donald Trump, preocupată în prezent de propriul conflict din Orientul Mijlociu, a informat omologii din UE că nu se opune ca Europa să poarte discuții cu Putin în paralel cu negocierile de pace conduse de SUA, au declarat trei dintre surse.

„Știu că nu funcționează”, a spus unul dintre ei, referindu-se la eforturile actuale de a pune capăt conflictului.

Bruxellesul a întrerupt canalele oficiale de comunicare cu Moscova în urma invaziei Ucrainei de către Putin în 2022, cu excepția unor încercări sporadice de dialog din partea unor lideri ai UE.

Însă Uniunea Europeană se teme acum că lipsa de progrese în cadrul negocierilor conduse de SUA – în principal din cauza pretențiilor teritoriale neclintite ale liderului rus, pe care Kievul le-a respins – a lăsat Europa pe margine și vulnerabilă la un acord în condiții nefavorabile.

Acest lucru a stârnit o dezbatere tot mai intensă cu privire la numirea unui emisar comun, în ciuda divergențelor profunde dintre state în ceea ce privește fezabilitatea și amploarea unei astfel de misiuni, precum și a scepticismului cu privire la disponibilitatea lui Putin de a accepta această abordare.

Pe lângă Draghi și Merkel, alte guverne i-au propus pe președintele Finlandei, Alexander Stubb, și pe predecesorul său, Sauli Niinisto, ca posibili candidați, au declarat sursele.

Președintele Consiliului European, Antonio Costa, care reprezintă cei 27 de lideri naționali ai UE, a declarat luna aceasta că Uniunea se pregătește pentru „eventuale” discuții cu Putin.

Discuțiile dintre capitalele statelor membre pe această temă se desfășoară la diferite niveluri, a declarat o sursă la curent cu negocierile, existând posibilitatea unor discuții oficiale între liderii UE în cadrul unui summit care va avea loc în luna iunie.

„Suntem de acord că Europa trebuie să participe la negocieri”, a declarat duminică președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, după o convorbire telefonică cu Costa. „Este important ca Europa să aibă o voce puternică și o prezență semnificativă în acest proces, iar merită să se stabilească cine va reprezenta Europa în mod concret”.

Liderul de la Kiev a declarat marți că s-a întâlnit cu ministrul său de Externe pentru a discuta despre negocierile cu Rusia „și despre o eventuală reprezentare a Europei în acest proces”.

„Ne așteptăm ca Europa să fie puternică și, din partea noastră, facem tot posibilul pentru ca pozițiile și interesele paneuropene să fie luate în considerare, la fel ca și cele ale Ucrainei”, a declarat Zelenski.

Un înalt oficial ucrainean a declarat că Zelenski și-ar dori ca „cineva de talia lui Draghi” sau un „lider de stat puternic și actual” să conducă delegația europeană în negocierile cu Rusia. Liderul ucrainean urmează să discute această chestiune cu liderii Franței, Germaniei și Regatului Unit în cursul acestei săptămâni, a precizat oficialul.

Draghi este considerat o persoană de încredere și este respectat în întreaga Uniune Europeană, având o experiență tehnocratică care s-ar putea potrivi situației, au afirmat sursele.

Un purtător de cuvânt al lui Draghi a refuzat să comenteze. Un purtător de cuvânt al lui Merkel nu a răspuns imediat la solicitarea de comentarii.

În cadrul unei conferințe de luni, Merkel și-a exprimat regretul că Europa nu a fost inclusă în negocierile cu Putin. Ea a mai spus că, deși subestimarea liderului rus „ar fi o greșeală”, ar fi totuși greșit să se subestimeze „propriile capacități” ale Europei. Când a fost întrebată dacă ar fi dispusă să preia funcția, fostul cancelar german a răspuns că probabil alții ar fi mai potriviți, subliniind că Putin nu ar lua în serios decât liderii în exercițiu.

Întrebat separat luni despre Merkel, cancelarul german Friedrich Merz a declarat că partenerii din UE „discută această chestiune în detaliu” și a refuzat să comenteze cu privire la nume concrete.

Merkel a fost mult timp o rivală politică a actualului cancelar, unii colegi creştin-democraţi criticând-o pentru că a adâncit dependenţa energetică a Germaniei de Rusia în timpul mandatului său. Un parlamentar CDU a calificat ideea de a o folosi pe ea ca negociator drept „absurdă”.

Un înalt oficial european a declarat că, deși Niinisto „este unul dintre puținii europeni care au o relație de lucru cu Putin... rușii sunt foarte nemulțumiți de Finlanda în acest moment”. Țara nordică și-a abandonat poziția neutră și a aderat la NATO ca răspuns la războiul din Ucraina.

„Cred că ar trebui să fie cineva dintr-o țară precum Olanda sau Portugalia, care nu are povara pe care o poartă țările din est”, a adăugat oficialul.

Reuniunea miniștrilor de Externe ai UE va include, de asemenea, discuții privind cerințele pe care Europa le-ar impune într-o relație post-conflict cu Rusia, limitele pe care le-au stabilit pentru o eventuală soluționare a crizei din Ucraina, precum și condițiile preliminare pe care le-ar impune pentru inițierea oricăror discuții cu Kremlinul, au adăugat sursele.

Putin a declarat că este deschis la discuții cu un reprezentant european, cu condiția ca acesta să „nu fi spus tot felul de lucruri urâte” despre noi. El l-a propus pe vechiul său prieten și predecesor al lui Merkel, Gerhard Schroder, care a fost respins categoric atât de europeni, cât și de Kiev.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului Dmitri Peskov a lăudat săptămâna trecută eforturile europene de a stabili un dialog cu Moscova.

„Sperăm că va prevala o abordare pragmatică și că aceasta va avea un impact concret”, a declarat el. „Putin este la doar un telefon distanță pentru țările europene”.

Unele guverne sunt consternate de însăși această dezbatere și se tem că aceasta nu va face decât să scoată la iveală disensiunile din cadrul UE cu privire la Ucraina și Rusia.

„Nu este genul de lucru despre care se discută în public înainte de a-l face”, a declarat un diplomat al UE.

Ucraina dorește ca Europa să-l convingă pe Putin să accepte un armistițiu imediat care să înghețe liniile frontului actuale, potrivit unui înalt oficial european. Însă Rusia a respins categoric o solicitare din partea oficialilor francezi în luna februarie. „Au fost umiliți”, a declarat oficialul european.

Rusia a dat de înțeles că ar fi mai deschisă la un mesaj european mai „constructiv”, potrivit unor surse din Moscova implicate în discuții neoficiale. Însă europenii „încă nu spun nimic concret. Sunt doar sloganuri de genul «susținem o pace echitabilă pentru Ucraina»”, a declarat una dintre aceste surse.

Moscova ar putea prefera să discute direct cu o mare putere europeană, mai degrabă decât cu blocul în ansamblu, a adăugat sursa, deoarece „așa cum recunosc chiar europenii, poziția lor comună ar fi dezastruoasă, întrucât ar trebui să facă concesii țărilor marginale pentru a menține unitatea europeană”.

