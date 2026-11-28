Iranul ar fi condus în prezent de un grup restrâns de șase persoane, în frunte cu liderii Gardienilor Revoluției, în timp ce noul lider suprem, Mojtaba Khamenei, nu a mai avut nicio apariție publică de la preluarea puterii. Într-o analiză publicată de Focus, specialistul german în studii islamice Reinhard Schulze susține că Republica Islamică s-a transformat într-un sistem în care generalii și responsabilii serviciilor de securitate iau deciziile esențiale, folosind autoritatea religioasă a liderului suprem pentru a le legitima.

La nouă luni de la instalarea lui Mojtaba Khamenei în fruntea Republicii Islamice, identitatea celor care conduc efectiv Iranul a devenit una dintre marile necunoscute ale sistemului politic de la Teheran.

Potrivit analizei semnate de Reinhard Schulze și publicate de Focus pe 27 noiembrie 2026, noul lider suprem continuă să comunice exclusiv prin declarații scrise, transmise în numele său.

Nu există înregistrări video sau audio publice care să confirme participarea sa directă la procesul decizional.

Mesajele oficiale urmează linia politică a tatălui său: confruntarea cu Statele Unite și Israelul, continuarea rezistenței militare, menținerea influenței regionale și mobilizarea populației.

Însă, potrivit expertului german, continuitatea discursului ar ascunde o schimbare fundamentală în structura puterii.

Șase oameni ar lua deciziile esențiale în Iran

Reinhard Schulze identifică un grup de șase persoane care ar reprezenta nucleul real al puterii iraniene.

Printre acestea se numără:

Ahmad Vahidi, comandantul Gardienilor Revoluției, organizația militară care joacă un rol central în securitatea și politica externă a Iranului.

Mohsen Rezaei, secretarul Consiliului de Securitate, implicat în coordonarea deciziilor strategice.

Mohammad Bagher Ghalibaf, președintele Parlamentului și principal negociator în dosarele politice importante.

Ali Abdollahi, șeful Statului Major General, responsabil de coordonarea structurilor militare.

Gholam-Hossein Mohseni-Ejei, șeful sistemului judiciar, care ar asigura componenta religioasă și juridică a grupului.

Hossein Taeb, fost șef al serviciilor de informații, despre care autorul consideră că exercită influență din culise.

Potrivit analizei, acești șase oameni ar coordona principalele direcții politice și militare ale țării.

Schulze precizează însă că este vorba despre o evaluare a structurii informale a puterii, nu despre existența demonstrată a unui organism oficial alcătuit din cele șase persoane.

Liderul suprem ar fi devenit o figură de legitimare a deciziilor

În mod oficial, liderul suprem al Iranului reprezintă cea mai înaltă autoritate politică și religioasă a țării.

Lui Mojtaba Khamenei îi sunt atribuite numirile în funcțiile militare, directivele strategice și deciziile privind negocierile internaționale, inclusiv cele referitoare la Strâmtoarea Ormuz.

Totuși, potrivit expertului german, nu se poate verifica dacă aceste hotărâri sunt luate personal de liderul suprem.

Schulze consideră că sistemul ar funcționa printr-o înțelegere între elitele militare și de securitate, care folosesc autoritatea religioasă a lui Khamenei pentru legitimarea deciziilor.

Citește și

Mesajul cancelarului Merz către Donald Trump înainte de întâlnirea președintelui american cu Putin: „Vă rog, fără surprize”



Analistul nu descrie această structură drept o juntă militară clasică, ci mai degrabă drept un cartel de putere, format din grupuri influente care cooperează, dar care pot avea și interese divergente.

În această interpretare, funcția liderului suprem ar continua să fie importantă pentru legitimitatea regimului, însă controlul operațional ar fi trecut în mare măsură în mâinile structurilor de securitate.

Gardienii Revoluției ar controla Iranul, în timp ce guvernul răspunde pentru crizele economice

Un alt aspect evidențiat de autor este dezechilibrul tot mai mare dintre puterea militară și cea civilă.

Deși guvernul, Parlamentul și sistemul judiciar continuă să funcționeze, spațiul lor de decizie ar fi tot mai limitat.

Președintele iranian Masoud Pezeshkian ar fi rămas responsabil în principal pentru administrarea economiei, serviciilor publice și problemelor sociale.

În schimb, Gardienii Revoluției ar controla deciziile strategice și ar beneficia de o poziție economică dominantă.

Această distribuție a atribuțiilor ar crea o situație în care guvernul civil suportă consecințele politice ale crizelor economice, în timp ce structurile militare păstrează controlul asupra direcțiilor importante ale statului.

Iranul se confruntă cu dificultăți în aprovizionarea cu apă și energie, precum și cu probleme economice și administrative.

Potrivit lui Schulze, o parte dintre aceste dificultăți sunt atribuite unui aparat birocratic rigid, ale cărui structuri provin inclusiv din perioada monarhiei iraniene.

Un sistem pregătit să funcționeze chiar și fără liderii săi

Expertul german consideră că una dintre principalele explicații pentru stabilitatea actualei conduceri este reorganizarea mecanismelor de comandă în timpul războiului.

Structurile militare ar fi dezvoltat un sistem descentralizat, în care dispariția sau incapacitatea unui comandant nu blochează procesul decizional.

În asemenea situații, un alt responsabil poate prelua rapid atribuțiile.

Citește și

Lech Walesa cere Premiul Nobel pentru Pace pentru un președinte al SUA, dar nu e vorba de Trump. „Fără el, azi am fi ajuns ca Ucraina”

Acest mecanism ar permite regimului să continue să funcționeze chiar și în absența unei conduceri centrale vizibile.

Din această perspectivă, dispariția lui Mojtaba Khamenei din spațiul public nu ar reprezenta neapărat un semn de slăbiciune.

Dimpotrivă, Schulze consideră că absența sa ar putea reflecta noua structură a puterii, în care sistemul nu mai depinde de implicarea directă a liderului suprem.

Influența clerului ar fi în declin. Gardienii Revoluției mizează pe naționalism

Analiza Focus identifică și o schimbare ideologică importantă.

Republica Islamică a fost construită pe autoritatea religioasă a clerului și pe principiile revoluției islamice din 1979.

În prezent, susține Schulze, influența efectivă a clericilor asupra deciziilor politice ar fi în scădere.

Deși reprezentanții religioși continuă să ocupe poziții în instituțiile statului, puterea ar fi concentrată tot mai mult în structurile militare.

În paralel, autorul observă că o parte a societății iraniene se îndepărtează de regulile religioase impuse de autorități.

În marile orașe, numeroase femei nu mai respectă obligația purtării vălului islamic, fenomen interpretat de analist ca un semn al diminuării autorității religioase asupra vieții cotidiene.

În aceste condiții, Gardienii Revoluției ar încerca să consolideze sprijinul pentru regim prin promovarea unui naționalism radicalizat, bazat pe istoria și miturile naționale iraniene.

Această strategie ar permite conducerii militare să mobilizeze populația și prin apelul la identitatea națională, nu doar la valorile religioase ale Republicii Islamice.

O „dictatură din umbră”, în locul conducerii religioase tradiționale

Potrivit lui Reinhard Schulze, transformările din ultimele luni indică apariția unui model de guvernare în care instituțiile oficiale continuă să existe, dar deciziile majore sunt luate de un grup restrâns de responsabili militari și de securitate.

Analistul descrie această structură drept o „dictatură din umbră”.

În viziunea sa, puterea religioasă este folosită în continuare pentru legitimarea regimului, dar nu mai reprezintă neapărat centrul real al conducerii.

Totuși, componența exactă a cercului decizional, rolul fiecăruia dintre cei șase oficiali și gradul de implicare al lui Mojtaba Khamenei nu pot fi confirmate independent pe baza informațiilor publice.

Concluzia analizei este că Republica Islamică ar traversa o transformare profundă: de la un sistem în care clerul deținea autoritatea supremă la unul dominat de structurile militare și de securitate. În această interpretare, absența publică a lui Mojtaba Khamenei nu paralizează conducerea Iranului, ci arată că regimul a devenit capabil să funcționeze fără intervenția vizibilă a liderului său.

Editor : Sebastian Eduard