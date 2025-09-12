Live TV

Cine e presupusul asasin al lui Charlie Kirk. Oficiali americani au dezvăluit informații despre suspect

Atacator Charlie Kirk
Imagini cu atacatorul lui Charlie Kirk. Foto: Captură video
Filmul crimei „L-am prins”

Presupusul asasin al activistului american Charlie Kirk a fost identificat ca fiind Tyler Robinson, scrie NBC News, care citează cinci oficiali de rang înalt din cadrul forțelor de ordine, familiarizați cu cazul, potrivit Sky News

Robinson s-a născut în 2003 și este originar din Utah, adaugă oficialii.

Anterior, președintele american Donald Trump a declarat că suspectul are „28 sau 29 de ani”, dar a precizat că informațiile sale „pot fi corectate” și „se bazează pe ceea ce a auzit”.

Filmul crimei

ACTUALIZARE 17:29 Directorul FBI, Kash Patel, a prezentat cronologia evenimentelor:

10 septembrie

  • 12:23 – Charlie Kirk este împușcat.
  • 12:39 – Poliția securizează locul faptei.

11 septembrie

  • 10:00 – FBI publică fotografiile suspectului. La scurt timp după aceea, FBI oferă o recompensă de 100.000 de dolari.
  • 17:30 - Patel și adjunctul său ajung la fața locului
  • 20:00 - Are loc o conferință de presă
  • 22:00 - Suspectul este arestat

Patel a adăugat că au efectuat „aproximativ 7.000 de interogatorii”.

„L-am prins”

ACTUALIZARE 17:18  Spencer Cox, guvernatorul statului Utah, a confirmat capturarea presupusului asasin al lui Kirk. „L-am prins”, a spus acesta în debutul conferinței de presă a FBI.

El a declarat că familia lui Tyler Robinson a jucat un rol important în arestarea acestuia.

„Un membru al familiei lui Tyler Robinson a contactat un prieten de familie, care a luat legătura cu biroul șerifului din comitatul Washington, oferindu-i informații potrivit cărora Robinson le-a mărturisit sau a sugerat că el a comis incidentul”, a spus Cox.

Tyler Robinson „devenise mai implicat în politică în ultimii ani”, a declarat un membru al familiei, a mai spus guvernatorul din Utah.

Sursa a făcut referire la o cină recentă, când, în timpul unei conversații cu un alt membru al familiei, Robinson a menționat că Charlie Kirk urma să vină la Universitatea Utah Valley.

Cox a spus că aceștia „au discutat despre motivele pentru care nu-l plăceau și despre opiniile lui”.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Directorul Biroului Federal de Investigații (FBI), Kash Patel, susține în această după-amiază o conferință de presă.

Trump a anunțat, vineri dimineața la Fox News, că autoritățile l-au găsit și arestat pe ucigașul lui Charlie Kirk.

Președintele SUA a declarat că „cineva foarte apropiat de el l-a dat pe mâna autorităților” și a adăugat că se așteaptă ca oficialii să ofere o actualizare mai târziu, în cursul zilei.

Comentariile lui Trump au venit după ce FBI și autoritățile din Utah au publicat o nouă înregistrare video care îl arată pe suspect fugind de la locul faptei. Poliția a mai publicat și imagini cu o „persoană de interes” îmbrăcată cu un tricou negru cu steagul SUA pe el.

Președintele american a spus că „speră ca ucigașul lui Kirk să primească pedeapsa cu moartea”.

 

Editor : C.L.B.

