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Cine era generalul rus ucis într-un atentat lângă Moscova. O a doua mașină-capcană a fost descoperită și detonată

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Masina
Foto: X, Telegram

Generalul rus ucis într-un atentat cu mașină-capcană lângă Moscova era responsabil cu aprovizionarea cu muniție grea pentru armata rusă, relatează The Guardian.

Mașina a explodat în Balașiha, omorându-l pe șofer. Potrivit relatărilor citate de publicația britanică, este vorba despre Damir Davidov, șeful departamentului de rachete și artilerie din Ministerul rus al Apărării.

O a doua mașină-capcană a fost descoperită și detonată de autorități în sud-vestul Moscovei, conform presei ruse.

Atentatul asupra lui Davidov a avut loc marți, când mașina generalului a explodat într-un cartier locuit de militari într-un oraș-satelit al Moscovei.

Dispozitivul amplasat sub scaunul șoferului avea o putere estimată de 300–400 de grame echivalent TNT, potrivit canalului rus de Telegram 112.

Serviciul de securitate internă al Rusiei, FSB, a declarat anterior că măsurile de securitate au fost întărite în jurul ofițerilor militari de rang înalt.

Anchetatorii au declarat că „un dispozitiv exploziv a fost detonat în timp ce un autoturism BMW X3 circula în apropierea unui bloc de locuințe”.

Utilizatorii rețelelor sociale au relatat că mai mulți trecători s-au grăbit spre mașina în flăcări pentru a-l ajuta pe șofer, dar principalul organism de anchetă al Rusiei, Comitetul de anchetă, a declarat că victima a murit pe loc.

Cartierul Aviatorov este o zonă rezidențială construită inițial pentru personalul militar rus și familiile acestora. Apartamentele au fost alocate, prin intermediul Ministerului Apărării din Rusia, pensionarilor militari, veteranilor de război și familiilor militarilor în activitate.

Editor : M.B.

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