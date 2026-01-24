Live TV

Cine este Anita Orban, cea la care partidul Tisza apelează pentru a se ocupa de politica externă maghiară în preajma alegerilor

Data publicării:
Anita Orban Peter Magyar
Anita Orban alături de Peter Magyar. Foto: Facebook Anita Orban

Liderul opoziţiei din Ungaria, Peter Magyar, al cărui partid Tisza conduce în majoritatea sondajelor înaintea alegerilor din 12 aprilie, a numit-o pe experta internaţională în energie Anita Orban să se ocupe de politica externă, relatează Reuters.

Partidul de centru-dreapta Tisza al lui Magyar devansează partidul naţionalist Fidesz al prim-ministrului Viktor Orban în majoritatea sondajelor, deşi mulţi alegători rămân indecişi înaintea alegerilor care vor avea consecinţe importante în Europa scrie News.ro.

Anita Orban - care nu are nicio legătură cu premierul Viktor Orban - a obţinut doctoratul la Şcoala de Drept şi Diplomaţie Fletcher din Boston în 2007 şi este autoarea cărţii „Puterea, energia şi noul imperialism rus”, publicată în 2008.

Între 2010 şi 2015, a fost trimis special pentru securitate energetică în guvernul lui Viktor Orban, în timpul celui de-al doilea mandat al acestuia, şi de atunci a ocupat funcţii de conducere în sectorul GNL la Londra şi, mai recent, în cadrul Vodafone Group.

Ea se alătură echipei lui Magyar la o săptămână după ce acesta l-a numit pe fostul director executiv al Shell, Istvan Kapitany, într-o funcţie de conducere în domeniul economiei.

„Anita Orban este o diplomată cu experienţă, cu cunoştinţe şi experienţă în diplomaţie, politică externă şi energetică, precum şi în procesul decizional al companiilor internaţionale”, a declarat Magyar într-un comunicat transmis sâmbătă.

Peter Magyar, un fost membru al guvernului Orban, a declarat pentru Reuters că va menţine Ungaria ferm ancorată în Uniunea Europeană şi NATO dacă va câştiga alegerile şi că va depune eforturi pentru „relaţii pragmatice” cu Rusia.

Partidul său, Tisza, a intrat în politica maghiară în 2024, reprezentând cea mai serioasă provocare pentru Orban de la venirea sa la putere în 2010.

Magyar a declarat că va debloca miliardele de euro din fondurile UE reţinute şi va stimula economia, după ce o dispută cu Bruxelles-ul privind statul de drept a dus la pierderea accesului Ungariei la fonduri în guvernareal lui Viktor Orban.

