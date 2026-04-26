Suspectul implicat în incidentul armat de la Cina Corespondenţilor de la Casa Albă era cazat la hotelul Washington Hilton, unde a avut loc evenimentul sâmbătă seara, potrivit informațiilor preliminare ale poliției. Potrivit CNN, el se numeşte Cole Tomas Allen şi are 31 de ani. El este din California, scrie Le Figaro. Donald Trump a explicat că individul care a deschis focul avea „multe arme” asupra sa.

„A fost, într-un fel, foarte frumos, cu adevărat un lucru foarte frumos să vezi un bărbat năpustindu-se asupra unui punct de control de securitate înarmat cu mai multe arme, iar el a fost neutralizat de câțiva membri foarte curajoși ai Serviciului Secret, care au acționat foarte rapid”, a declarat președintele american, care vorbește despre un „potențial asasin” care intenționa să ucidă.

U.S. President Donald J. Trump has released a security camera video showing Cole Thomas Allen, 31, the suspected shooter at tonight's White House Correspondents' Dinner, attempting to run past law enforcement and U.S. Secret Service Agents.

„Conform primelor informații, credem că era oaspete al acestui hotel”, a declarat Jeffery Carroll, șeful interimar al departamentului de poliție metropolitană, în cadrul unei conferințe de presă sâmbătă seara.

„Am securizat o cameră aici, la hotel, și, repet, vom urma procedurile corespunzătoare pentru a stabili ce se afla în interior”.

Carroll a reiterat că poliţia crede că suspectul a acţionat singur.

Photos just posted by Donald Trump appear to show the suspect identified as Cole Thomas Allen, a 31-year-old teacher from California on the ground surrounded by law enforcement officers at the Washington Hilton following the shooting at the White House…

„Bărbatul a fost prins. Au intrat în apartamentul lui. Cred că locuiește în California și este o persoană bolnavă. O persoană foarte bolnavă. Și nu vrem ca astfel de lucruri să se întâmple”, a declarat președintele SUA.

El a adăugat că evenimentele au fost traumatizante pentru Prima Doamnă și că reacția forțelor de ordine a fost „cu adevărat incredibilă”.

„Prima Doamnă, vicepreședintele și toți membrii Cabinetului se simt foarte bine”, a spus el. „Am discutat cu toți reprezentanții responsabili de organizarea evenimentului și vom reprograma evenimentul în termen de 30 de zile.”

„Vom reprograma. O vom face din nou. Nu vom lăsa pe nimeni să preia controlul asupra societății noastre. Nu vom anula nimic”, a mai spus președintele.

„Forțele de ordine au făcut o treabă excelentă, dar având în vedere evenimentele din această seară, le cer tuturor americanilor să se angajeze din nou, din toată inima, să ne rezolvăm diferențele în mod pașnic”, a spus el. „Trebuie să ne rezolvăm diferențele”, a spus Trump.

Suspectul era „înarmat cu o pușcă de vânătoare, un pistol și mai multe cuțite”

Presupusul trăgător „era înarmat cu o pușcă de vânătoare, un pistol și mai multe cuțite” când a „năvălit” asupra unui punct de control al serviciilor secrete la intrarea în Gala, a declarat Jeffery Carroll, șeful interimar al departamentului de poliție metropolitană.

„În timp ce trecea de acest punct de control, agenții serviciilor secrete americane l-au interceptat pe acest individ”. Suspectul și agenții au tras mai multe focuri de armă.

Suspectul va compărea luni în fața justiției

Suspectul va compărea luni în faţa justiţiei şi va fi acuzat de două capete de acuzare: primul pentru utilizarea unei arme de foc în cadrul unei infracţiuni violente şi al doilea pentru agresiunea asupra unui agent federal cu ajutorul unei arme periculoase, a precizat procurorul capitalei americane, Jeanine Pirro.

Ea a adăugat că, deși doar un singur ofițer a fost rănit, „este clar, pe baza informațiilor de care se dispune până în prezent, că acest individ intenționa să provoace cât mai mult rău și cât mai multe pagube posibil” și că a fost oprit doar datorită eficienței punctului de control din fața hotelului.

Ea a declarat că toate agențiile de aplicare a legii au acționat rapid pentru a preveni ceea ce ar fi putut fi un „eveniment îngrozitor”.

President Trump and Vice President JD Vance were rushed off the stage after shots were fired at the White House Correspondents' Dinner.

Agenții FBI examinează arma și cartușele găsite la fața locului

Kash Patel, directorul FBI, afirmă că agenții Serviciului Secret au intervenit imediat după incident și l-au imobilizat și reținut rapid pe suspect.

„FBI-ul a fost mobilizat rapid la fața locului, a preluat conducerea echipei de colectare a probelor și examinează toate probele balistice găsite la fața locului, inclusiv arma și cartușele”, a spus el.

„În acest moment, efectuăm interogatorii ale martorilor. Veți primi informații de la echipa noastră de la fața locului, împreună cu primarul și șeful Diviziei Teritoriale a FBI-ului”, a adăugat acesta, potrivit Al Jazeera.

Ce știm despre incidentul armat de la cina corespondenților de la Casa Albă

Trump, Prima Doamnă Melania Trump și vicepreședintele JD Vance au fost evacuați de urgență de la cina corespondenților de la Casa Albă, organizată la Washington Hilton, în urma unui incident armat.

Președintele, Prima Doamnă și membrii cabinetului lui Trump nu au suferit vătămări.

Oficialii spun că suspectul – care era înarmat cu o pușcă, un pistol și mai multe cuțite – a trecut cu forța de un punct de control al Serviciului Secret la hotel, sâmbătă, în jurul orei 20:36, ora locală (duminică, ora 00:36 GMT).

Suspectul a schimbat focuri de armă cu un ofițer de poliție, care a fost lovit în vesta antiglonț și este acum internat la un spital local.

Suspectul nu a fost rănit, dar se află și el în spital pentru evaluare.

Autoritățile spun că suspectul era din California și cred că a acționat singur.

Suspectul va fi acuzat de două capete de acuzare: „utilizarea unei arme de foc în timpul unei infracțiuni violente” și „atac asupra unui ofițer federal cu o armă periculoasă”. El va fi adus în fața unui tribunal federal luni.

Când a fost întrebat dacă el era ținta, președintele Donald Trump a răspuns: „Probabil”.

Trump a afirmat că forțele de ordine consideră că autorul atacului a acționat singur.

El a spus că nu crede că atacul ar avea vreo legătură cu războiul împotriva Iranului.

