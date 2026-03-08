Live TV

Cine este „aventurierul” din Ormuz, magnatul care își riscă flota uriașă de petroliere în Golful Persic, în ciuda războiului din Iran

petrolier în ocean
Un singur petrolier de dimensiuni foarte mari (VLCC), care transportă acum petrol din Golful Persic în China, ar genera venituri de aproximativ 500.000 de dolari pe zi. Captură foto: X
Când rachetele iraniene au început să zboare pe deasupra Strâmtorii Ormuz, aproape toate vasele de transport au stat cât mai departe de această importantă rută comercială, dar nu și cele deținute de miliardarul grec George Prokopiou – unul dintre puținii operatori legali de petroliere care au îndrăznit să își continue activitatea în Golful Persic chiar și după izbucnirea războiului din Iran.

„Cei mai mulți proprietari au oprit tranzitul... până când lucrurile se vor calma”, a spus un broker din domeniul transportului maritim pentru Financial Times. „Dar sunt câțiva aventurieri dispuși să își asume riscul.”

Dynacom Tankers, compania deținută de Prokopiou (79 de ani), a trimis cel puțin cinci petroliere prin Strâmtoarea Ormuz de când a început războiul din Iran.

În ciuda riscurilor, există și avantaje mari pentru cei care continuă să facă comerț în regiune. Ratele de transport pentru petrolierele care pleacă din Golful Persic s-au dublat între timp, ajungând la valori record.

george-prokopiou
Cele trei companii de transport maritim ale magnatului grec George Prokopiou au peste 150 de vase, la care se vor mai adăuga alte 85 aflate în construcție. Captură foto: X

Un singur petrolier de dimensiuni foarte mari (VLCC), care transportă acum petrol din Golful Persic în China, ar genera venituri de aproximativ 500.000 de dolari pe zi, excluzând costul asigurării suplimentare împotriva riscurilor asociate cu războiul, potrivit agenției de raportare a prețurilor Argus.

În timp ce riscurile pentru proprietari sunt reprezentate de bani și petroliere, marinarii de la bordul vaselor își pun viața în pericol. Iranul a amenințat că va arunca în aer orice navă care încearcă să traverseze strâmtoarea. De când a izbucnit conflictul, iranienii au lovit nouă vase – incidente ce s-au soldat cu cel puțin trei răniți.

Toate vasele operate de Dynacom și-au închis transponderele, dispozitive care transmit automat locația și identitatea vasului, în timpul călătoriei primejdioase prin Strâmtoarea Ormuz.

Nava Athina a traversat zona chiar în prima zi a războiului și a plecat două zile mai târziu încărcată cu petrol din Portul Sitrah din Bahrain.

Petrolierele lui Prokopiou au transportat milioane de barili de țiței rusesc în ultimul an

Prokopiou provine dintr-o familie bogată din Atena cu multe generații de proprietari de nave ce au dominat comerțul maritim. Descris de un prieten drept „modest” și „obsedat de muncă”, Prokopiou își petrece aproape tot timpul pe superiahtul său „Dream”, lung de 106,5 metri, ancorat de obicei în riviera Atenei. El mai este poreclit și „regele imobiliar” în țara sa datorită multelor proprietăți pe care acesta le deține. 

Prokopiou are o flotă uriașă și a devenit cunoscut drept o persoană care nu se teme să își asume riscuri. Cele trei companii de transport maritim ale magnatului grec au peste 150 de vase, la care se vor mai adăuga alte 85 aflate în construcție.

„Este o legendă a industriei și una dintre persoanele care fac afaceri pe care noi le numim ‘premium’”, a spus un broker naval care a lucrat cu companiile lui Prokopiou în ultimii ani, folosind un eufemism pentru activități comerciale care sunt legale, dar presupun riscuri mult mai mari.

Petrolierele lui Prokopiou au transportat milioane de barili de țiței rusesc în ultimul an, fiind unul din principalii transportatori ai acestor mărfuri de când Rusia a invadat Ucraina, în 2022, potrivit unei analize FT.

Cu toate că nu există nicio dovadă că Prokopiou ar fi încălcat sancțiunile internaționale, miliardarul grec a stârnit controverse când, la doar câteva luni de la izbucnirea războiului din Ucraina, el a spus că „sancțiunile nu au funcționat niciodată”.

Agenția Națională pentru Prevenirea Corupției din Ucraina a pus inițial Dynacom Tankers pe lista „sponsorilor internaționali ai războiului” pentru rolul pe care îl joacă în transportul țițeiului rusesc și a acuzat compania că „finanțează invazia rusească” și că ajută „țara agresoare să își refacă bugetul”.

În 2023, însă, autoritățile ucrainene au scos Dynacom de pe această listă, iar în 2024 au desființat lista cu totul, la presiunea partenerilor lor străini.

petrolier bella 1
Petrolierele lui Prokopiou au transportat milioane de barili de țiței rusesc în ultimul an, fiind unul din principalii transportatori ai acestor mărfuri de când Rusia a invadat Ucraina. Foto: Marinetraffic.com

Acestea sunt perioadele în care cei mai importanți proprietari de nave tind să se remarce

Prokopiou a respectat mereu legea internațională, inclusiv plafoanele de preț și alte restricții impuse contra comerțului cu țiței rusesc, potrivit brokerului citat de FT. Acesta a precizat, însă, că faptul că miliardarul grec a fost dispus să transporte mărfuri de care alții s-au ținut departe este „ceea ce i-a adus cele mai mari profituri”.

„El reprezintă un anumit mod de a face afaceri”, a spus Ed Finley-Richardson, un investitor în domeniul transportului maritim și fondator al Contango Research. „El face parte dintr-un grup de 5-10 proprietari [de vase] care îi eclipsează cu adevărat pe toți ceilalți, nu doar datorită flotei lor mari, ci și pentru că sunt dispuși să acționeze fără frică.”

Continuarea comerțului în Golful Persic, în timp ce rachetele și dronele explodează de ambele părți ale Strâmtorii Hormuz, reprezintă o ocazie istorică pentru magnatul grec, a mai spus Richardson.

Acestea sunt perioadele în care cei mai importanți proprietari de nave tind să se remarce, potrivit lui Richardson, amintind de magnatul grec Aristotle Onassis, care și-a riscat navele în fața atacurilor submarinelor Germaniei Naziste în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, și magnatul norvegian John Fredriksen, care a cumpărat contracte pentru transportul de petrol în timpul războiului de Yom Kippur din 1973.

„Dacă nu ești dispus să îți asumi riscuri, nu ești implicat în transportul maritim”, a spus Prokopiou în 2014. „Dacă nu vrei să riști, atunci cumperi obligațiuni americane.”

Editor : Raul Nețoiu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Americanca de 21 de ani care a ”cucerit” lumea a caracterizat fără rețineri, în TREI cuvinte, războiul purtat de Trump în Iran
Americanca de 21 de ani care a ”cucerit” lumea a caracterizat fără rețineri, în TREI cuvinte, războiul purtat de Trump în Iran
