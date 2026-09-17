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Cine este „Colonelul Iuri”, unul din rușii acuzați de SUA că pregătește comploturi și asasinate în Statele Unite

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Silhouette of a man wearing headphones, eavesdropping secret agent, spy and scout, Russian flag, backlight.
Foto: Profimedia Images
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Din articol
A luptat în Cecenia Decorat de Putin

Departamentul de Justiție al SUA a anunțat marți punerea sub acuzare  acinci persoane care ar fi lucrat pentru serviciile secrete ruse și care ar fi pregătit comploturi și chiar asasinate pe teritoriul Americii. Publicația de investigații independentă Fontanka din Rusia a identificat printre ei un colonel din Sankt Petersburg, Iuri Hrameev, fost șef în trupele speciale OMON și participant la războaiele din Cecenia și Ucraina.

Cei cinci acuzați fac parte dintr-o singură rețea de informații care ar fi „focalizată pe disidenții și dezertorii ruși și, mai nou, pe țările percepute ca aliate ale Ucrainei”, conform unui comunicat din 15 septembrie al Departamentului de Justiție al SUA.

Aceștia sunt acuzați că au încercat să recruteze mai multe persoane din SUA pentru a desfășura operațiuni, inclusiv asasinate.

Două dintre cele cinci persoane puse sub acuzare de Departamentul de Justiție sunt de naționalitate rusă: Iuri Hrameev, descris în raport ca fost colonel în serviciile secrete ruse, cunoscut și ca „Colonelul Iuri”, și fiul acestuia.

Iuri Hrameev este fostul șef al trupelor OMON din Regiunea de Nord-Vest din Rusia, trupe speciale care se ocupă cu intervenții rapide și controlul revoltelor, potrivit Fontanka.

A luptat în Cecenia

El a luptat în Cecenia în anii '90, unde a condus un detașament mixt din cadrul rețelei de poliție din Sankt Petersburg. Acolo a fost decorat cu Ordinul „Pentru Merit față de Patrie”, clasa a II-a, iar unitatea sa a fost desemnată cea mai bună în anul 2000.

Luptătorii lui Hrameev au reținut peste o sută de militanți, unul dintre ei dovedindu-se a fi chiar purtătorul de cuvânt al lui Aslan Mașadov, fost președinte al Ceceniei.

Într-un interviu acordat publicației Pravda.ru, el a descris serviciul său în raionul Urus-Martan din Cecenia, modul în care detașamentul său a fost lovit de rachete antitanc Șmel, cum au menținut linia de apărare lângă satul Komsomolskoie și cum a încercat să obțină plățile pentru soldați.

Conform informațiilor disponibile, Iuri Hrameev a activat în Ministerul Afacerilor Interne cel puțin până în 2017. Ulterior, s-a pensionat și a preluat conducerea firmei private de securitate Tornado.

Pe rețelele de socializare pot fi găsite fotografii cu familia sa (soția și fiul), câinii săi (un Malamut și doi Papilloni), pisici din rasa Sfinx și șopârle, mai scrie Fontanka.

După începerea războiului din Ucraina, colonelul Hrameev s-a deplasat în zona de luptă.

În ajunul Anului Nou 2023, el și-a felicitat prietenii cu un aranjament din gloanțe în formă de inimă și a scris: „Împreună, să le smulgem ouăle tuturor iancheilor”.

Decorat de Putin

În noiembrie 2025, Adunarea Legislativă din Sankt Petersburg a organizat o masă rotundă cu tema „Eroii timpurilor noastre: Rolul participanților la SVO (denumirea folosită în Rusia pentru războiul din Ucraina - n.r.) în formarea conștiinței civice și a patriotismului în rândul tinerei generații”.

Printre participanți s-a numărat și Iuri Hrameev, „colonel, veteran de război și actual comandant al unei unități SVO”. El a vorbit despre importanța unui dialog viu între soldații noștri și tineri.

„Cuvintele sale reprezintă adevărul care nu se găsește în manuale. Iuri Nikolaevici a subliniat în mod deosebit că exemplul personal al apărătorilor noștri, participanți la SVO, îi inspiră pe tineri și elevi mai mult decât orice cuvinte”, se arată pe site-ul Adunării Legislative.

În mai 2026, în calitate de participant la SVO, el a vorbit la Școala Nr. 1 din Pikalevo. Pe site-ul școlii se menționează că colonelul Hrameev a fost decorat de două ori prin Decret al Președintelui Federației Ruse și deține peste 30 de medalii.

Jurnaliștii de la Fontanka l-au contactat pe Iuri Hrameev, însă acesta a ales să se abțină de la comentarii.

Editor : B.P.

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