Video Cine este jurnalista care l-a întrebat direct pe Vladimir Putin dacă va continua să ucidă civili în Ucraina

Rachel Scott este jurnalistă la ABC News Foto: Lasso1227 / wikimedia.org / CC BY-SA 4.0

Jurnalista care l-a întrebat întrebat pe Vladimir Putin în Alaska dacă va înceta să ucidă civili în Ucraina a fost identificată și și-a atras multe laude pentru insistența ei - mai întâi pe pista bazei militare unde liderul rus abia aterizase, apoi în sala în care s-a desfășurat summitul cu Trump. 

Este vorba despre Rachel Scott, jurnalistă a ABC News care acoperă subiectele cețin de Casa Albă. Summitul din Alaska nu a fost primul eveniment la care Scott l-a presat pe Vladimir Putin cu întrebări incomode.

La sosirea lui Putin în Alaska, când liderul rus abia dăduse mâna cu Trump, jurnalista i-a strigat două întrebări:

  • Domnule președinte Putin, ați subestimat Ucraina?
  • Domnule Putin, veți mai ucide civilii?

Președintele rus a dus mâna la ureche dând de înțeles că nu aude.

Apoi, înaintea discuțiilor oficiale, când echipele rusă și americană au stat pentru câteva poze, într-o sală,  jurnalista ABC News a fost din nou auzită insistând către Putin:

  • Domnule Putin, veți fi de acord cu un armistițiu?
  • Domnule Putin, vă veți angaja să nu mai ucideți civili?

Și de această dată, președintele Rusiei a părut că nu înțelege. Oricum, nu a răspuns.

La un eveniment din iunie 2021, la Geneva, Rachel Scoot l-a întrebat direct pe Putin de ce se teme, în contextul în care toți oponenții săi politici sunt fie morți, fie la închisoare.

„Lista oponenților dumneavoastră politici care sunt morți, închiși sau condamnați la închisoare este lungă. Organizația lui Alexei Navalnîi a cerut alegeri libere și corecte și eliminarea corupției. Dar Rusia a scos în afara legii această organizație, numind-o extremistă. Acum ați împiedicat pe oricine îl susține să candideze la o funcție. Întrebarea mea este, domnule președinte, de ce vă temeți atât de tare?”, l-a întrebat Scott pe Putin.

Citește și:

VIDEO Cum se laudă Donald Trump cu summitul eșuat din Alaska. Videoclipul publicat pe Truth Social

