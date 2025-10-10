Live TV

Galerie Foto Cine este María Corina Machado, femeia care a câștigat Premiul Nobel pentru Pace

FILE PHOTO: Venezuela opposition leader Machado appears at protest
Maria Corina Machado .Sursa foto: REUTERS/Gaby Oraa

María Corina Machado este o politiciană venezueleană, candidată la președinție și lideră a opoziției democratice după victoria sa zdrobitoare în alegerile primare din octombrie 2023, cu peste 92% din voturi. În ciuda popularității sale, ea a fost exclusă din cursa electorală. În 2025 Machado a câștigat Premiul Nobel pentru Pace

„María Corina Machado, „Doamna de Fier” a Venezuelei, este personificarea rezilienței, tenacității și patriotismului. Neintimidată de provocările formidabile, María Corina nu a renunțat niciodată la misiunea sa de a lupta pentru o Venezuela liberă, justă și democratică.

Principiul călăuzitor al lui Machado a rămas același de când am întâlnit-o pentru prima dată, acum peste un deceniu: să lase copiilor ei, Ana Corina, Ricardo, Henrique, și copiilor din Venezuela, o țară liberă de tiranie. Expresia „hasta el final” rezumă moștenirea ei durabilă. În ultimul an, hotărârea ei s-a confruntat cu provocări fără precedent, întrucât a înfruntat cu curaj eforturile regimului Maduro de a submina voința poporului venezuelean”, spunea despre aceasta Marco Rubio pentru revista Time. 

„O femeie credincioasă care mărșăluiește cu curaj pe străzile patriei sale, înarmată cu rozariul sfânt și susținută de nenumărați venezueleni curajoși, Machado a rămas fermă în fața tuturor provocărilor, apărând țara lui Bolívar. Conducerea sa principială este un far de speranță, care face din regiunea noastră și din lumea noastră un loc mai bun.” mai adăuga secretarul de stat de peste Ocean. 

Deschide galeria foto

Venezueleana María Corina Machado a câștigat premiul Nobel pentru Pace 2025. Foto: Reuters
Venezueleana María Corina Machado a câștigat premiul Nobel pentru Pace 2025. Foto: Reuters
Venezueleana María Corina Machado a câștigat premiul Nobel pentru Pace 2025. Foto: Reuters
Venezueleana María Corina Machado a câștigat premiul Nobel pentru Pace 2025. Foto: Reuters
Venezueleana María Corina Machado a câștigat premiul Nobel pentru Pace 2025. Foto: Reuters
Venezueleana María Corina Machado a câștigat premiul Nobel pentru Pace 2025. Foto: Profimedia
Venezueleana María Corina Machado a câștigat premiul Nobel pentru Pace 2025. Foto: Profimedia
 După ce a fost exclusă ilegal din cursa prezidențială, María Corina Machado l-a susținut pe Edmundo González Urrutia, care a câștigat alegerile din 28 iulie 2024 cu 70% din voturi. Ea a condus colectarea a peste 80% din procesele-verbale de la centrele electorale din toată țara, oferind lumii dovezi incontestabile că Edmundo González Urrutia este președintele legitim ales al Venezuelei.

De la începutul carierei sale politice, leadershipul și sprijinul larg al lui Machado i-au adus un loc în Adunarea Națională, după ce a obținut cele mai multe voturi dintre toți candidații la alegerile parlamentare din 2010. În 2012, Machado a fondat VENTE, un partid de centru-dreapta, și continuă să îl conducă în calitate de coordonator național.

Astăzi, Maria Corina Machado este cunoscută pentru vocea sa unică în peisajul politic tradițional dominat de bărbați din Venezuela. Machado este unul dintre cei mai influenți și inspirați 100 de lideri din lume, potrivit BBC (2018). María Corina Machado a fost, de asemenea, recent distinsă cu Premiul Saharov pentru libertatea de gândire 2024 și Premiul Václav Havel pentru drepturile omului 2024, care onorează acțiunile remarcabile ale societății civile în apărarea drepturilor omului. Ea este, de asemenea, inginer și mamă a trei copii.

