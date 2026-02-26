Live TV

Video Cine este Maria Julissa, femeia care ar fi stârnit un adevărat război în Mexic, după uciderea liderului de cartel El Mencho

Data actualizării: Data publicării:
maria julissa
Cine este Maria Julissa, femeia care ar fi stârnit un adevărat război în Mexic, după uciderea liderului de cartel El Mencho. Foto: Captură video

O vedetă de pe site-urile pentru adulți a devenit și mai faimoasă, pentru că e suspectată că a ajutat la capturarea și uciderea temutului lider narcotraficant El Mencho din Mexic. Totul a plecat de la informația că traficantul ar fi fost reperat de autorități, grație unei femei cu care acesta avea o relație. Femeia neagă însă orice implicare, în condițiile în care gruparea mafiotă a declanșat o campanie de răzbunare fără precedent, un adevărat război urban cu armata și poliția mexicană.

Maria Julissa este o vedetă pe rețelele sociale, cu trei milioane și jumătate de urmăritori pe social media, unde are mai multe conturi cu imagini pline de senzualitate, în locuri și ipostaze de lux de la bolizi la destinații exotice.

De aproximativ o săptămână, numele și imaginea ei sunt vehiculate în legătură cu operațiunea spectaculoasă de capturarea a lui El Mencho, fostul cap al temutei rețele de traficanți. Au apărut chiar fotografii în care apar El Mencho și Maria Julissa care par să susțină teoria unei relații amoroase între temutul narcotraficant și așa numita Barbie a baseball-ului.

De partea, Maria Julissa, care oficial are o relație cu un alt bărbat, a dezmințit legăturile cu capul cartelului din Jalisco și mai ales că ea ar fi fost cea care ar fi dezvăluit unde se ascundea El Mencho. Tânăra are tot interesul să se distanțeze de anchetă, pentru că se teme inclusiv pentru viața ei și a apropiaților ei. Au apărut mesaje de amenințare online dar și pe străzi, iar unele o vizează chiar pe ea, acuzată că ar fi mușcat mâna care o hrănea.

Temerile tinerei de 25 de ani sunt cu atât mai mari, cu cât moartea narcotraficantului a declanșat cea mai gravă criză de securitate din Mexic. Membrii grupării au răzbunat moartea liderului lor prin atacarea instituțiilor oficiale, a aeroporturilor, confruntări armate cu forțele de ordine și blocarea drumurilor prin baraje incendiare în 20 din cele 32 de state ale confederației mexicane.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
kim jong un si fiica lui inspecteaza o racheta
1
Kim Jong-un și-a numit fiica în vârstă de 13 ani în funcția de „director general” al...
cristian preda isi rupe diploma de doctirat
2
Reacția lui Ilie Bolojan, după ce o diplomă de doctor a fost ruptă, în direct, la Digi24...
Russia Putin
3
Furibund, printre ofițerii FSB, Vladimir Putin lansează un scenariu despre Marea Neagră...
Militari ucraineni pe frontul din Donețk.
4
SUA au avertizat Ucraina să nu lovească interesele americane în atacurile asupra...
Viktor Orban
5
„O veste proastă pentru Europa”. Orban acuză liderii europeni că „au convenit cu Zelenski...
Surpriză uriașă: Shakira a luat o decizie complet neașteptată, după ce a fost condamnată la închisoare
Digi Sport
Surpriză uriașă: Shakira a luat o decizie complet neașteptată, după ce a fost condamnată la închisoare
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Agenția antidrog din SUA oferă o recompensă de 10 milioane de dolari pentru informațiile pot duce la capturarea lui „El Mencho
Culisele operațiunii derulate de armata mexicană: o întâlnire romantică a dus la capturarea şi uciderea liderului de cartel „El Mencho”
mexico cartel violente
Zeci de morți în Mexic în urma violențelor declanșate după uciderea liderului de cartel „El Mencho”
Ministerul Afacerilor Externe.
MAE, atenționare pentru Mexic: „Evitați călătoriile”. Creștere a jafurilor și violenței, turiștii sunt principalele ținte
Drug war in Mexico - Mexico City
Violențe în Mexic, după uciderea liderului de cartel „El Mencho”. SUA îşi îndeamnă cetăţenii să rămână „la adăpost”. Avertismentul MAE
Agenția antidrog din SUA oferă o recompensă de 10 milioane de dolari pentru informațiile pot duce la capturarea lui „El Mencho
„El Mencho”, liderul cartelului de droguri Jalisco New Generation, a fost ucis de armată. Ce a transmis ministerul Apărării din Mexic
Recomandările redacţiei
rares hopinca in studioul digi24
Primăria Sectorului 2 înființează o companie municipală, după ce un...
donald trump - noiembrie 2025
Donald Trump, invitat la București în luna mai, pentru Summitul B9...
guvern
Angajații Guvernului cer urmărirea penală a premierului Ilie Bolojan...
ilie bolojan ursula von der leyen
Bolojan, vizită oficială la Bruxelles: premierul a discutat cu Ursula...
Ultimele știri
Curtea Constituțională a publicat motivarea în cazul proiectului pensiilor magistraților (Document)
Alertă cu bombă pe Aeroportul Internațional Chișinău. Pasagerii au fost evacuați de urgență
Statul vrea să ducă bonurile fiscale pe blockchain. Ce promite proiectul de aproape 47 de milioane de lei
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii nu mai pot evita realitatea, pe măsură ce primul Mercur retrograd al anului 2026 aduce adevărul...
Cancan
Cristian Andrei rupe tăcerea la 3 luni după scandalul care a zguduit România: 'O femeie reușește să-l facă pe...
Fanatik.ro
FCSB, atacată de rivali pentru bannerul de la câştigarea titlului: “Acum sunt ei în genunchi! Poate n-ar...
editiadedimineata.ro
Armenia cere sprijinul UE pentru a contracara dezinformarea rusă înainte de alegerile parlamentare
Fanatik.ro
Liberalul care și-a petrecut ziua de naștere cu Ilie Bolojan, trecut penal. Cum a scăpat Mircea Roșca, în...
Adevărul
Planurile ascunse ale lui Putin. Ce urmărește Rusia dincolo de subjugarea Ucrainei și paralizarea UE. „Mergem...
Playtech
Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak, e de nerecunoscut. A trecut prin momente cumplite, cu ce se...
Digi FM
Câți bani a plătit un bărbat pentru un zbor la clasa întâi. A rămas fără cuvinte: „Este o cameră de hotel în...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
După eliminarea din Champions League, Inter a ales între Chivu și Simeone și-i pune contractul pe masă
Pro FM
Adda, primul clip de familie cu soțul și fiul. S-au distrat și au rămas cu amintiri de neuitat
Film Now
Baz Luhrmann, despre mariajul de 29 de ani cu Catherine Martin: „Este absolut real!” Ei duc vieți separate și...
Adevarul
Cel mai mare tunel de autostradă din România, ajuns la jumătate. Când va fi străpuns tunelul de pe Autostrada...
Newsweek
Înalta Curte a decis cine judecă procesele pentru anularea CASS la pensie. Un pensionar a recuperat deja banii
Digi FM
Ce a pățit o femeie după ce a trecut printr-un AVC: "Acum sunt tratată ca o imigrantă. Situația îmi frânge...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
"Gaura gravitaţională" de sub Antarctica oferă o privire rară asupra interiorului profund al Terrei.Cum este...
Digi Animal World
Momentul când un băiețel de doar trei ani e urmărit de un coiot uriaș, chiar în fața casei: „Nu am crezut...
Film Now
Fiul lui Audrey Hepburn susține că filmul cu Lily Collins nu i-ar fi plăcut celebrei sale mame: „Sper să...
UTV
Mario Fresh este acuzat că a înșelat-o pe Alexia Eram cu Iuliana Beregoi. „Te faci de rușine! Ai grijă că...