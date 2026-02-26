O vedetă de pe site-urile pentru adulți a devenit și mai faimoasă, pentru că e suspectată că a ajutat la capturarea și uciderea temutului lider narcotraficant El Mencho din Mexic. Totul a plecat de la informația că traficantul ar fi fost reperat de autorități, grație unei femei cu care acesta avea o relație. Femeia neagă însă orice implicare, în condițiile în care gruparea mafiotă a declanșat o campanie de răzbunare fără precedent, un adevărat război urban cu armata și poliția mexicană.

Maria Julissa este o vedetă pe rețelele sociale, cu trei milioane și jumătate de urmăritori pe social media, unde are mai multe conturi cu imagini pline de senzualitate, în locuri și ipostaze de lux de la bolizi la destinații exotice.

De aproximativ o săptămână, numele și imaginea ei sunt vehiculate în legătură cu operațiunea spectaculoasă de capturarea a lui El Mencho, fostul cap al temutei rețele de traficanți. Au apărut chiar fotografii în care apar El Mencho și Maria Julissa care par să susțină teoria unei relații amoroase între temutul narcotraficant și așa numita Barbie a baseball-ului.

De partea, Maria Julissa, care oficial are o relație cu un alt bărbat, a dezmințit legăturile cu capul cartelului din Jalisco și mai ales că ea ar fi fost cea care ar fi dezvăluit unde se ascundea El Mencho. Tânăra are tot interesul să se distanțeze de anchetă, pentru că se teme inclusiv pentru viața ei și a apropiaților ei. Au apărut mesaje de amenințare online dar și pe străzi, iar unele o vizează chiar pe ea, acuzată că ar fi mușcat mâna care o hrănea.

Temerile tinerei de 25 de ani sunt cu atât mai mari, cu cât moartea narcotraficantului a declanșat cea mai gravă criză de securitate din Mexic. Membrii grupării au răzbunat moartea liderului lor prin atacarea instituțiilor oficiale, a aeroporturilor, confruntări armate cu forțele de ordine și blocarea drumurilor prin baraje incendiare în 20 din cele 32 de state ale confederației mexicane.

