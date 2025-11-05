Live TV

Cine este miliardarul care vrea să preia imperiul petrolier al Rusiei, după ce Lukoil a anunțat că își vinde activele din străinătate

Data publicării:
Torbjörn Törnqvist
Dacă acordul dintre Gunvor și Lukoil va fi finalizat, s-ar ajunge într-o situație în care unul dintre cei mai mari câștigători ai sancțiunilor impuse Moscovei va fi o companie care a fost acuzată cândva de SUA că ar fi fost deținută parțial de Vladimir Putin. Foto: Reuters
Din articol
Căderea imperiului petrolier Lukoil a produs un șoc în lumea comerțului cu energie Gunvor gestiona cândva până la 30% din exporturile de țiței pe mare ale Rusiei

Torbjörn Törnqvist a încheiat o afacere extrem de profitabilă atunci când s-a grăbit să preia operațiunile din străinătate ale companiei rusești de petrol Lukoil, după ce aceasta a fost supusă sancțiunilor americane. Dacă achiziția va fi acceptată de Washington și Londra, imperiul energetic deținut de Gunvor, compania pe care omul de afaceri de 71 de ani a fondat-o împreună cu un asociat al lui Vladimir Putin, va cuprinde o rețea de benzinării ce se extinde din Bronx și până în Sicilia, rafinării în Europa și câmpuri petroliere în Orientul Mijlociu și Asia Centrală.

Tranzacția anunțată foarte repede, la doar trei zile după ce Lukoil a spus că își vinde activele, reprezintă o mișcare tipică pentru Törnqvist, recunoscut pentru capacitatea sa de a le lua cât mai repede fața competitorilor săi, potrivit persoanelor care au lucrat sau au făcut afaceri cu miliardarul suedez.

Acordul riscă să reaprindă discuțiile privind legăturile lui Törnqvist cu Rusia postsovietică. În același timp, arată cum asaltul economic al lui Trump asupra Rusiei a declanșat o reorganizare a industriei comerțului cu petrol, unde înțelegerile sunt de multe ori ascunse și cantități de țiței în valoare de miliarde de dolari sunt transferate zilnic, alimentând economia globală și îmbogățind intermediari precum Törnqvist.

Lukoil și Gunvor nu au dezvăluit prețul exact al tranzacției și nici nu au oferit alte detalii despre această afacere. Un fost coleg al lui Törnqvist a spus că s-ar putea ca nici măcar miliardarul să nu cunoască toate răspunsurile. „Dacă întrevede o înțelegere și crede că este o afacere bună, o va face”, a spus persoana citată de Wall Street Journal.

Căderea imperiului petrolier Lukoil a produs un șoc în lumea comerțului cu energie

Ramura internațională a Lukoil ar putea valora în jur de 20 de miliarde de dolari, potrivit unor experți care au urmărit procesul achiziției. Bancherii doresc să afle cât va plăti Gunvor, cum va fi finanțată afacerea și dacă Törnqvist le-a oferit celor de la Lukoil asigurări privind posibilitatea ca firma rusească să își poată cumpăra înapoi activele după încheierea războiului din Ucraina.

Purtătorul de cuvânt al Gunvor, Seth Pietras, a spus că nu există nicio astfel de clauză și că Törnqvist nu le-a oferit rușilor nicio asigurare în acest sens. Gunvor a cerut permisiunea autorităților din Statele Unite și Marea Britanie pentru a încheia acordul cu Lukoil.

People walk down into an underground walkway near the Lukoil company headquarters in Moscow
Ramura internațională a Lukoil ar putea valora în jur de 20 de miliarde de dolari. Foto: Reuters

Anunțul Lukoil a produs un șoc în lumea comerțului cu energie. Rivalii lui Törnqvist nici nu reușiseră încă să își dea seama cum să negocieze cu o companie sancționată de SUA și Marea Britanie.

Achiziția arată toleranța ridicată la risc a comercianților de mărfuri, precum cei de la Gunvor, care tranzacționează de multe ori pe piețe foarte volatile, acordă împrumuturi unor companii și guverne care nu se pot împrumuta din alte părți și fac afaceri în țări ce se confruntă cu tensiuni politice, conflicte și sancțiuni internaționale.

Problemele provocate de pandemie și războiul din Ucraina au făcut ca acest tip de afacere să fie unul foarte profitabil. Gunvor, care înseamnă „vigilent în război” în limba nordică veche și este al doilea prenume al mamei lui Törnqvist, a obținut un profit de 729 de milioane de dolari și venituri de 136 de miliarde de dolari în 2024 – unul dintre cei mai profitabili ani din istoria companiei.

Comercianții sunt dispuși, de obicei, să își asume riscuri de natură politică mai mari decât marile companii petroliere și au și fonduri suficiente în acest moment pentru a realiza tranzacții uriașe, a explicat Craig Pirrong, profesor la Universitatea din Houston.

Totuși, finanțarea unui astfel de acord ar putea fi problematică, întrucât băncile occidentale se feresc să proceseze tranzacții ce includ Rusia.

Tornqvist, owner of Team Artemis of Sweden, talks to the audience next to skipper Hutchinson of the U.S. after they finished second at the RC44 Valencia Cup
Torbjorn Tornqvist (dreapta) este și un mare fan al competițiilor nautice, având propria sa echipă, Artemis Racing, cu care participă la întreceri internaționale. Foto: Reuters

Gunvor gestiona cândva până la 30% din exporturile de țiței pe mare ale Rusiei

După o perioadă în care a vândut produse petroliere în Estonia, în anii '90, Törnqvist a făcut echipă cu miliardarul rus Ghenadi Timcenko, un vechi apropiat al lui Putin, pentru a fonda Gunvor.

După ce Timcenko a cumpărat o vilă în Elveția lângă Lacul Geneva, în 2003, Törnqvist a cumpărat și el o proprietate în apropiere. Cei doi sunt pasionați de tenis.

Când Törnqvist a aflat că Moscova urma să confiște câmpurile petroliere deținute de Mihail Hodorkovski, cândva cel mai bogat om din Rusia care a devenit un important critic al lui Putin, Gunvor s-a asigurat că piețele globale continuă să fie aprovizionate cu țiței.

Înțelegerile făcute la acea vreme au transformat Gunvor într-unul dintre cei mai mari comercianți de mărfuri din lume. Cândva, Gunvor gestiona până la 30% din exporturile de țiței pe mare ale Rusiei.

Russian tycoon Gennady Timchenko attends a meeting with Russian President Vladimir Putin with French businessmen at the Kremlin in Moscow
Törnqvist a fondat compania Gunvor împreună cu miliardarul rus Ghenadi Timcenko, un vechi apropiat al lui Putin. Foto: Reuters

După ce Rusia a anexat Crimeea, în 2014, sancțiunile impuse de Statele Unite au adus compania în pragul colapsului. Administrația Obama a spus că Putin investise personal în Gunvor și că s-ar putea să aibă acces la fondurile companiei, acuzații care au fost respinse de reprezentanții firmei.

Astfel, dacă acordul dintre Gunvor și Lukoil va fi dus până la capăt, s-ar ajunge într-o situație în care unul dintre cei mai mari câștigători ai sancțiunilor impuse Moscovei va fi o companie care a fost acuzată cândva de SUA că ar fi fost controlată parțial de Vladimir Putin.

Pentru a salva compania, Törnqvist a cumpărat acțiunile lui Timcenko, a vândut activele rusești și a achiziționat noi afaceri, în special în domeniul gazelor naturale lichefiate în SUA.

Gunvor s-a redresat după sancțiunile impuse contra Rusiei, dar întreaga companie s-a bazat în trecut pe afaceri, persoane și know-how din Rusia, a explicat Adi Imsirovic, lector al Universității Oxford și fost director comercial al Gazprom.

Törnqvist nu a rupt complet legăturile cu Rusia: a rămas un important exportator de petrol și deține acțiuni ale unui terminal uriaș din Sankt Petersburg. Înainte ca Rusia să invadeze Ucraina, în 2022, Törnqvist a vizitat de mai multe ori sediul Rosneft de la Moscova.

Editor : Raul Nețoiu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ludovic orban digi24
1
Ludovic Orban, despre sutele de milioane de lei încasate de frații Micula de la stat, în...
2
O mare fabrică de componente auto de la Arad se închide. Aproximativ 1.000 de oameni vor...
Farewell ceremony for Canadian volunteer, who served in Ukrainian Armed Forces and recently was killed at a front line in a fight against Russian troops, in Kyiv
3
Gafă mortală a armatei ucrainene. Piloți de elită au fost uciși de o rachetă balistică în...
alexandru nazare la guvern
4
Alexandru Nazare, despre decizia ÎCCJ în dosarul „Micula”: „Justiţia a stabilit clar că...
piata rosie din moscova
5
La Moscova s-a înregistrat noaptea trecută o temperatură record pentru această perioadă a...
Englezii anunță: La 51 de ani, Victoria Beckham și-a schimbat numele!
Digi Sport
Englezii anunță: La 51 de ani, Victoria Beckham și-a schimbat numele!
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
blocuri
Cum au evoluat prețurile chiriilor în luna octombrie în sectoarele...
New York City mayoral candidate Zohran Mamdani campaigns in New York City
Musulmanul Zohran Mamdani câștigă primăria New Yorkului. Mesajul...
wc timisoara
Orașul cu toalete publice inteligente, unde autoritățile au lansat...
CYPRUS NICOSIA TURKISH CYPRIOT LEADERSHIP ELECTIONS
Șansele reunificării Ciprului, după alegerea în Nord a unui...
Ultimele știri
Rusia, acuzată că va „cânta și dansa pe oase” după reconstrucția teatrului din Mariupol. Când vor avea loc primele spectacole
Asaltul „Aricilor”. Pentru a se apăra de drone, Rusia echipează tancurile cu instalații masive din cablu de oțel
„Se comportau ca și cum ar fi fost în război”. Mărturia unui palestinian eliberat după 32 de ani din închisorile israeliene
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Russian President Putin Presents State Awards In Kremlin Palace Ceremony
Putin laudă din nou armele nucleare de ultimă generație ale Rusiei: „Toate planurile noastre sunt îndeplinite”
xi jinping - vladimir putin
Expert militar: Deși se declară neutră, China are două mari câștiguri de pe urma războiului din Ucraina
putin
Putin scoate rezerviștii pentru a apăra rafinăriile Rusiei de dronele ucrainene. Lege specială adoptată la Moscova
Ionuț Moșteanu la un forum de Securitate
Moşteanu exclude posibilitatea ca Putin să atace NATO: „Rusia abia reuşeşte să ţină frontul cu Ucraina”
guvern republica moldova fb
Prima decizie a noului Guvern de la Chișinău va înfuria Moscova: un acord semnat acum 27 de ani este denunțat
Partenerii noștri
Pe Roz
Cum sunt afectate zodiile de Luna Plină din noiembrie 2025. Trei nativi vor fi puși la încercare
Cancan
Dana Nălbaru și Dragoș Bucur, probleme cu vecinii din satul în care s-au mutat: 'Există două motive de...
Fanatik.ro
Cel mai mare sportiv român din istorie. Topul în care Gheorghe Hagi e pe 2, iar David Popovici abia al 5-lea...
editiadedimineata.ro
De ce a fost şters contul de Instagram al Britney Spears?
Fanatik.ro
Afecțiunea cu care se confruntă soția lui Florinel Coman. Ioana a dezvăluit totul abia acum
Adevărul
Atac din umbră: dronele făcute în garaje ucrainene zguduie Siberia
Playtech
Cât costă să ridici un garaj din cărămidă sau BCA? Costurile complete
Digi FM
Ionela Năstase a fost diagnosticată cu cancer la un control de rutină: "Viața mea s-a oprit pentru câteva...
Digi Sport
După ce a anulat nunta, ”cea mai frumoasă actriță” s-a urcat în mașina fostului logodnic și a urmat...
Pro FM
Noi detalii despre relația dintre Chris Martin și Sophie Turner. Apropiații celor doi rup tăcerea: „Au multe...
Film Now
Ce a făcut Robert De Niro după ce fiica lui a dezvăluit că este transgender. Tânăra a rupt tăcerea: „Sunt...
Adevarul
Capcanele Kremlinului. Cum a ajuns Rusia să folosească tehnologia occidentală pentru a urmări submarinele...
Newsweek
1.600 dosare de pensie pe masa CCR. Azi, se judecă creșteri de pensii militare și contributive
Digi FM
Singurul supraviețuitor al tragediei aviatice din India, declarații sfâșietoare: „Nu sunt fericit, viața mea...
Digi World
Top cinci plante care purifică aerul și previn mucegaiul din casă. Metodele naturale pentru un interior curat...
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Jennifer Lawrence dezvăluie numele regizorului care "a călit-o" cu stilul lui dur și direct: "Nu am simțit că...
UTV
Andreea și Cabral Ibacka s-au bucurat de o vacanță spectaculoasă în Gibraltar. „Aproape am fost jefuiți...”