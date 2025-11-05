Cine este miliardarul care vrea să preia imperiul petrolier al Rusiei, după ce Lukoil a anunțat că își vinde activele din străinătate

Torbjörn Törnqvist a încheiat o afacere extrem de profitabilă atunci când s-a grăbit să preia operațiunile din străinătate ale companiei rusești de petrol Lukoil, după ce aceasta a fost supusă sancțiunilor americane. Dacă achiziția va fi acceptată de Washington și Londra, imperiul energetic deținut de Gunvor, compania pe care omul de afaceri de 71 de ani a fondat-o împreună cu un asociat al lui Vladimir Putin, va cuprinde o rețea de benzinării ce se extinde din Bronx și până în Sicilia, rafinării în Europa și câmpuri petroliere în Orientul Mijlociu și Asia Centrală.

Tranzacția anunțată foarte repede, la doar trei zile după ce Lukoil a spus că își vinde activele, reprezintă o mișcare tipică pentru Törnqvist, recunoscut pentru capacitatea sa de a le lua cât mai repede fața competitorilor săi, potrivit persoanelor care au lucrat sau au făcut afaceri cu miliardarul suedez.

Acordul riscă să reaprindă discuțiile privind legăturile lui Törnqvist cu Rusia postsovietică. În același timp, arată cum asaltul economic al lui Trump asupra Rusiei a declanșat o reorganizare a industriei comerțului cu petrol, unde înțelegerile sunt de multe ori ascunse și cantități de țiței în valoare de miliarde de dolari sunt transferate zilnic, alimentând economia globală și îmbogățind intermediari precum Törnqvist.

Lukoil și Gunvor nu au dezvăluit prețul exact al tranzacției și nici nu au oferit alte detalii despre această afacere. Un fost coleg al lui Törnqvist a spus că s-ar putea ca nici măcar miliardarul să nu cunoască toate răspunsurile. „Dacă întrevede o înțelegere și crede că este o afacere bună, o va face”, a spus persoana citată de Wall Street Journal.

Căderea imperiului petrolier Lukoil a produs un șoc în lumea comerțului cu energie

Ramura internațională a Lukoil ar putea valora în jur de 20 de miliarde de dolari, potrivit unor experți care au urmărit procesul achiziției. Bancherii doresc să afle cât va plăti Gunvor, cum va fi finanțată afacerea și dacă Törnqvist le-a oferit celor de la Lukoil asigurări privind posibilitatea ca firma rusească să își poată cumpăra înapoi activele după încheierea războiului din Ucraina.

Purtătorul de cuvânt al Gunvor, Seth Pietras, a spus că nu există nicio astfel de clauză și că Törnqvist nu le-a oferit rușilor nicio asigurare în acest sens. Gunvor a cerut permisiunea autorităților din Statele Unite și Marea Britanie pentru a încheia acordul cu Lukoil.

Anunțul Lukoil a produs un șoc în lumea comerțului cu energie. Rivalii lui Törnqvist nici nu reușiseră încă să își dea seama cum să negocieze cu o companie sancționată de SUA și Marea Britanie.

Achiziția arată toleranța ridicată la risc a comercianților de mărfuri, precum cei de la Gunvor, care tranzacționează de multe ori pe piețe foarte volatile, acordă împrumuturi unor companii și guverne care nu se pot împrumuta din alte părți și fac afaceri în țări ce se confruntă cu tensiuni politice, conflicte și sancțiuni internaționale.

Problemele provocate de pandemie și războiul din Ucraina au făcut ca acest tip de afacere să fie unul foarte profitabil. Gunvor, care înseamnă „vigilent în război” în limba nordică veche și este al doilea prenume al mamei lui Törnqvist, a obținut un profit de 729 de milioane de dolari și venituri de 136 de miliarde de dolari în 2024 – unul dintre cei mai profitabili ani din istoria companiei.

Comercianții sunt dispuși, de obicei, să își asume riscuri de natură politică mai mari decât marile companii petroliere și au și fonduri suficiente în acest moment pentru a realiza tranzacții uriașe, a explicat Craig Pirrong, profesor la Universitatea din Houston.

Totuși, finanțarea unui astfel de acord ar putea fi problematică, întrucât băncile occidentale se feresc să proceseze tranzacții ce includ Rusia.

Gunvor gestiona cândva până la 30% din exporturile de țiței pe mare ale Rusiei

După o perioadă în care a vândut produse petroliere în Estonia, în anii '90, Törnqvist a făcut echipă cu miliardarul rus Ghenadi Timcenko, un vechi apropiat al lui Putin, pentru a fonda Gunvor.

După ce Timcenko a cumpărat o vilă în Elveția lângă Lacul Geneva, în 2003, Törnqvist a cumpărat și el o proprietate în apropiere. Cei doi sunt pasionați de tenis.

Când Törnqvist a aflat că Moscova urma să confiște câmpurile petroliere deținute de Mihail Hodorkovski, cândva cel mai bogat om din Rusia care a devenit un important critic al lui Putin, Gunvor s-a asigurat că piețele globale continuă să fie aprovizionate cu țiței.

Înțelegerile făcute la acea vreme au transformat Gunvor într-unul dintre cei mai mari comercianți de mărfuri din lume. Cândva, Gunvor gestiona până la 30% din exporturile de țiței pe mare ale Rusiei.

După ce Rusia a anexat Crimeea, în 2014, sancțiunile impuse de Statele Unite au adus compania în pragul colapsului. Administrația Obama a spus că Putin investise personal în Gunvor și că s-ar putea să aibă acces la fondurile companiei, acuzații care au fost respinse de reprezentanții firmei.

Astfel, dacă acordul dintre Gunvor și Lukoil va fi dus până la capăt, s-ar ajunge într-o situație în care unul dintre cei mai mari câștigători ai sancțiunilor impuse Moscovei va fi o companie care a fost acuzată cândva de SUA că ar fi fost controlată parțial de Vladimir Putin.

Pentru a salva compania, Törnqvist a cumpărat acțiunile lui Timcenko, a vândut activele rusești și a achiziționat noi afaceri, în special în domeniul gazelor naturale lichefiate în SUA.

Gunvor s-a redresat după sancțiunile impuse contra Rusiei, dar întreaga companie s-a bazat în trecut pe afaceri, persoane și know-how din Rusia, a explicat Adi Imsirovic, lector al Universității Oxford și fost director comercial al Gazprom.

Törnqvist nu a rupt complet legăturile cu Rusia: a rămas un important exportator de petrol și deține acțiuni ale unui terminal uriaș din Sankt Petersburg. Înainte ca Rusia să invadeze Ucraina, în 2022, Törnqvist a vizitat de mai multe ori sediul Rosneft de la Moscova.

