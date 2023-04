Cine este misterioasa „Femeie 1”, al doilea personaj după Stormy Daniels care apare în dosarul lui Donald Trump

Procesul împotriva fostului președinte al SUA, Donald Trump, este centrat pe plățile făcute actriței porno Stormy Daniels, însă în lista de acuzații, procurorul a mai menționat și o altă femeie implicată – în documentele juridice ea apare ca „Femeia 1”, iar dovezile de până acum sugerează că este vorba de Karen McDougal, un alt fost model care susține că a avut o relație amoroasă cu Trump, scrie BBC.

Karen McDougal este fostă model Playboy și, la fel ca Stormy Daniels, susține că a avut o aventură cu Donald Trump. Ea spune că relația lor a durat zece luni, în timp ce Trump neagă că s-ar fi întâmplat vreodată.

Ea s-a născut în orașul Gary din statul Indiana, dar s-a mutat în Michigan cu familia, când era copil. Acolo, de la vârsta de 20 de ani, McDougal a început să facă modeling în concursuri de costume de baie.

Ulterior a devenit model Playboy și a câștigat „Playmate of the Year” în 1998 și a fost votată „Playmate of the 90s” pe locul doi după Pamela Anderson.

Mai târziu, a lucrat ca model de fitness, fiind prima femeie care a apărut pe coperta Men’s Fitness în 1999. În plus, a mai apărut în reclame TV în SUA și în roluri mici de film.

McDougal susține că a avut o relație de zece luni cu Trump în 2006

În 2006, presa tabloidă americană a scris că McDougal l-a întâlnit pe Donald Trump la Playboy Mansions, în Los Angeles, acolo unde acesta filma un episod al emisiunii The Apprentice.

Ea a scris, ulterior, că Trump, căsătorit la acea vreme „m-a plăcut de la început, tot vorbea cu mine, spunându-mi cât sunt de frumoasă, etc”. După acest moment, McDougal susține că ea și Trump au avut o relație de zece luni și că se vedea cu el „de cinci ori pe lună minimum”. McDougal a descris relația cu Trump drept „consensuală și afectuoasă”.

Zece ani mai târziu, în 2016, cu puțin timp înainte de alegerile câștigate de Trump, McDougal a semnat un contract de 150.000 de dolari pentru a-și spune povestea în exclusivitate pentru tabloidul The National Enquirer.

Acordul îi interzicea să vorbească public despre aventură. Articolul nu a mai fost publicat, însă, iar McDougal insistă că a fost păcălită să păstreze tăcerea cu privire la relația ei cu Trump.

Cumpărarea unei astfel de povești pentru ca ea să fie apoi ascunsă este cunoscută ca o procedură „catch and kill”, iar National Enquirer a mai acționat în acest fel pentru a suprima știri negative despre Donald Trump.

În 2021 Comisia Electorală Federală a SUA, care se ocupă de aplicarea legii finanțelor de campanie, a descoperit că tabloidul a încălcat legile electorale prin plata făcută către McDougal pentru articol și prin faptul că apoi nu a mai publicat articolul.

Conform agenției americane, banii plătiți lui McDougal în 2016, au reprezentat o contribuție de campanie ilegală. Tabloidul a fost amendat cu 187.500 de dolari.

Conform site-ului ei personal, McDougal se descrie ca model, editorialistă, activistă și promotoare.

În 2018, ea i-a oferit scuze soției lui Trump, Melania, pentru aventura pe care a avut-o cu soțul ei:

„Îmi pare rău. Nu aș vrea să-mi facă mie cineva asta. Când mă uit înapoi, cum eram atunci, știu că e greșit și îmi pare foarte rău pentru asta. Știu că a fost ceva greșit”.

Detaliile cu privire la McDougal apar doar în precizarea oficială a faptelor făcută de procurorul de caz, apărând doar ca informații de background în cazul împotriva fostului președinte. Trump a pledat nevinovat pentru toate acuzațiile care i se aduc.

Editor : Adrian Dumitru