Cine este proprietarul navei care a dus la explozia devastatoare din Beirut de acum cinci ani. Bărbatul a fost arestat în Sofia

Igor Greciuşkin. Sursa foto: X

Proprietarul navei implicate în explozia care a avut loc în 2020 în portul din Beirut a fost arestat pe 5 septembrie pe aeroportul din Sofia, a anunţat marţi purtătoarea de cuvânt a tribunalului din capitala bulgară.

Igor Greciuşkin, cetăţean ruso-cipriot în vârstă de 48 de ani, este desemnat de autorităţile libaneze drept proprietarul navei Rhosus care a transportat nitratul de amoniu descărcat în portul din Beirut unde a explodat, făcând peste 200 de morţi şi pagube enorme, informează AFP, potrivit Agerpres.

După arestarea lui, bărbatul a compărut în faţa tribunalului din Sofia pe 7 septembrie şi a fost "plasat în arest pentru maximum 40 de zile", a precizat purtătoarea de cuvânt.

Potrivit legislaţiei bulgare, autorităţile care solicită extrădarea cuiva au 40 de zile la dispoziţie pentru a trimite documentele necesare care să justifice trasferul persoanei căutate.

Greciuşkin a fost arestat la sosirea din Paphos (Cipru), pe baza unei notificări roşii emisă de Interpol, a confirmat pentru AFP o altă sursă judiciară bulgară sub acoperirea anonimatului.

O notificare roşie Interpol este "o cerere adresată forţelor de ordine din lumea întreagă pentru a localiza şi a aresta provizoriu o persoană în aşteptarea extrădării sale" sau a "unei acţiuni în justiţie".

