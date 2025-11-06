Live TV

Cine este Rama Duwaji, soția noului primar al New York-ului, Zohran Mamdani. „Ea este Lady Di a noastră”

New York, United States. 04th Nov, 2025. Democratic New York City mayoral candidate Zohran Mamdani and his wife Rama Duwaji check-in at polling station to cast their vote in the general election at Frank Sinatra High School in New York City. Credit: SOPA
Rama Dwaji și Zohran Mamdani. Foto: SOPA Images, SOPA Images Limited / Alamy / Profimedia
S-au cunoscut pe Hinge Susținerea cauzei palestiniene 

Rama Duwaji, soția noului primar al New York-ului, Zohran Mamdani, a avut un rol decisiv în victoria soțului ei. Cei doi s-au căsătorit în februarie. S-au cunoscut prin intermediul unei aplicații de dating. Rama este profesie de ilustrator (decisivă pentru victorie) și este o susținătoare a cauzei palestiniene, scrie Corriere della Sera.

La cei 28 de ani ai săi, ea este prima „primă doamnă” din generația Z a New York-ului. „Nu există nimeni altcineva pe care aș prefera să-l am alături de mine în acest moment sau în orice alt moment”, a declarat Zohran Mamdani în discursul său după victoria în alegerile locale.

Rama Duwaji, noua „primă doamnă a New York-ului”, are 28 de ani și este o ilustratoare de origine siriană născută în Houston, Texas, care s-a mutat cu familia în Dubai la vârsta de 7 ani și apoi s-a întors în America pentru a-și finaliza studiile universitare. La sfârșitul discursului, ea a urcat pe scenă alături de părinții soțului său – celebra regizoare indiană Mira Nair și academicianul Mahmood Mamdani de la Universitatea Columbia – iar apoi au părăsit scena împreună.

Dacă Zohran Mamdani este un primar milenial, Rama este prima primă doamnă din generația Z.

S-au cunoscut pe Hinge

S-au cunoscut pe aplicația Hinge în 2021. Prima lor întâlnire a avut loc la Qahwah House, o cafenea yemenită din Brooklyn, urmată de o plimbare în parc. La acea vreme, ea nu știa că Mamdani era membru al Adunării statului New York.

Mamdani și-a lansat campania pentru funcția de primar la scurt timp după ce și-a anunțat logodna pe Instagram. Au sărbătorit împreună cu familia în Dubai, apoi s-au căsătorit într-un tribunal din Manhattan în februarie 2025. Un prieten fotograf a făcut fotografiile cuplului, care au devenit virale, în metrou, în drumul lor spre oficiul stării civile. Ea avea părul tuns bob, purta o rochie albă și cizme negre până la genunchi.

Era clar de la început că Duwaji nu va juca rolul tradițional de primă doamnă. Ea nu a apărut niciodată la nenumăratele mitinguri ale soțului său, dar a fost alături de el în noaptea victoriei sale la alegerile primare, când el i-a luat mâna și i-a sărutat-o în fața mulțimii, precum și miercuri, când au mers să voteze ținându-se de mână, și apoi la final pe scena Teatrului Paramount din Brooklyn.

Ea nu a acordat încă niciun interviu televizat alături de el și nici nu a pozat pentru coperțile revistelor. În schimb, ilustrațiile ei au apărut în trecut în diverse reviste, de la Vogue la The New Yorker.

Susținerea cauzei palestiniene 

Are un profil pe Instagram unde notează lucrurile care au inspirat-o să creeze artă în fiecare lună și unde publică ilustrațiile sale, care deseori înfățișează femei din Orientul Mijlociu sau povești care arată situația dificilă a palestinienilor. O animație creată în luna mai, de exemplu, înfățișează o fetiță palestiniană ținând un vas gol cu cuvintele: „Aceasta nu este o criză alimentară”, urmată de un alt desen în care multe persoane țin în mână recipiente goale, însoțite de cuvintele: „Sunt înfometați în mod deliberat”.

Duwaji nu s-a ferit să abordeze aceste probleme prin arta sa în timpul campaniei electorale: postările sale pro-palestiniene sunt în deplină concordanță cu criticile soțului său la adresa guvernului israelian, care a alienat cel puțin o parte din voturile evreilor din New York. Într-un interviu acordat în aprilie revistei Yung, o revistă despre arta din Orientul Mijlociu și Africa, Duwaji a spus că „prea mulți oameni au fost reduși la tăcere de frică, iar tot ce pot face este să-mi folosesc vocea pentru a vorbi despre ceea ce se întâmplă în Statele Unite, în Palestina, în Siria”.

„Ea este prințesa noastră Diana”, a declarat pentru New York Times un prieten al cuplului, Hasnain Bhatti.

Mamdani a fost aproape complet absent din postările soției sale: în ziua alegerilor, ea a postat un selfie cu ea singură, cu un autocolant „Am votat”; după alegerile interne a postat o fotografie cu ei împreună, spunând: „Nu aș putea fi mai mândră”. 

Dar Duwaji i-a dat multe sfaturi în culise. De exemplu, posterul iconic al soțului ei a fost coordonat cu ea: fontul amintește de literele galbene ale vechilor magazine din New York, iar culorile sunt galbenul Metrocard, albastrul Mets (echipa de baseball din Queens) și roșul pompierilor. De asemenea, ea l-a însoțit la cele mai importante evenimente, fără a fi văzută: se afla în public la ultimul miting de la stadionul Forrest Hills din Queens, cu o săptămână înainte de vot.

Înainte de a se căsători, cei doi tineri au discutat despre impactul pe care candidatura lui Mamdani la funcția de primar l-ar putea avea asupra vieții ei. „Rama nu este doar soția mea, ci și o artistă incredibilă care merită să fie cunoscută pentru ceea ce face”, a răspuns candidatul de atunci la criticile din New York Post referitoare la ceremonia de logodnă din Dubai, care a fost descrisă ca „extravagantă” și „scumpă”. „Puteți critica ideile mele, dar nu și familia mea.”

Într-o zi, în timp ce discuta despre îngrijirea copiilor pentru newyorkezi, a fost întrebat și dacă intenționează să aibă copii în curând. „Mă simt de parcă aș vorbi cu mama mea”, a răspuns Mamdani, în vârstă de 34 de ani.

 

