Rishi Sunak este acum principalul candidat în cursa pentru șefia Partidului Conservator și pentru funcția de prim-ministru, însă lupta este departe de a se fi terminat, scrie BBC. Cine este milionarul care a ocupat funcția de ministru de finanțe în cabinetul lui Boris Johnson și care ar putea să îi ia locul la conducerea Marii Britanii din luna septembrie?

Fostul cancelar a câștigat primele două runde de vot pentru alegerea noului lider al Partidului Conservator, dar are de înfruntat opoziția aliaților lui Boris Johnson, care îl acuză de trădare pentru că a participat la căderea fostului prim-ministru atunci când și-a anunțat demisia de la guvernare.

Candidatura sa pentru înlocuirea lui Johnson a atras sprijinul unei mari părți a foștilor săi colegi de cabinet. Sunak s-a delimitat de majoritatea celorlalți candidați atunci când a promis că nu va tăia taxele până ce inflația nu va fi readusă la un nivel normal.

Sunak a devenit ministrul de finanțe al Marii Britanii în februarie 2020, iar în câteva săptămâni s-a văzut nevoit să gestioneze economia țării într-o perioadă în care s-au adoptat măsuri dure de combatere a pandemiei.

Când a declarat că va face „orice va fi nevoie” ca să ajute poporul să depășească pandemia cu bine, anunțând un ajutor financiar de 350 de milioane de lire sterline, Sunak a crescut masiv în sondaje.

Soția lui Sunak a profitat de paradisurile fiscale pentru a evita să plătească taxe

În luna aprilie a acestui an, unii critici conservatori au început să pună la îndoială capacitatea lui Sunak - despre care se spune că ar avea una dintre cele mai mari averi dintre toții membrii parlamentului - de a înțelege situația prin care trec britanicii de rând afectați de pandemie.

Situația financiară a ministrului și a familiei sale au devenit ținta discuțiilor publice, în special afacerile soției sale, Akshata Murthy, care a profitat de „paradisurile fiscale” pentru a evita să plătească taxe.

Averea personală a soției lui Sunak, Akshata Murthy, se ridică la 300 de milioane de lire sterline. În ciuda bogăției de care se bucură acum, familia Akshatei are o istorie modestă și se trage dintr-un orășel din sudul Indiei. Foto: Profimedia Images

Ziarul online The Independent a sugerat chiar că însuși Sunak ar fi evitat să plătească taxe și a prezentat un raport conform căruia ministrul de finanțe a fost una dintre persoanele care au beneficiat de pe urma paradisurilor fiscale din Insulele Virgine și Cayman în 2020. Un purtător de cuvânt al lui Sunak a declarat că acesta „nu recunoaște” acuzațiile.

De asemenea, când despre Sunak s-a spus că este prea înstărit pentru a putea conduce țara, acesta a cerut ca lumea să se uite la acțiunile sale și nu la contul său din bancă, potrivit The Telegraph.

„Eu nu judec lumea după câți bani au la bancă. Îi judec după caracterul lor. Și cred că oamenii mă pot judeca și pe mine în funcție de acțiunile mele din ultimii doi ani”, a spus Sunak într-un interviu pentru BBC Radio 4.

Părinții lui Sunak au emigrat în Marea Britanie din Africa, dar provin din India

Părinții lui Rishi Sunak au emigrat în Marea Britanie din Africa de est și au origini indiene. Fiul lor s-a născut în Southampton în 1980, acolo unde tatăl său lucra ca medic generalist și mama sa era farmacistă.

Sunak a învățat la școala exclusivistă Winchester College, lucrând ca ospătar la un restaurant curry pe timp de vară, și apoi la Oxford unde a studiat filozofie, politică și economie.

În timp ce studia la Universitatea Stanford, a întâlnit-o pe viitoarea sa soție, Akshata Murthy, fiica lui Narayana Murthi, un miliardar din India și co-fondator al Infosys, gigantul din domeniul IT. Sunak și Murhty au două fete – Krishna și Anoushka.

Akshata M. lucrează ca director al firmei de investiții a tatălui ei, Catamaran Ventures, dar are și propria sa casă de modă, Akshata Designs. Cuplul trăiește în Marea Britanie și au un apartament în Santa Monica, California.

O parte din candidații antrenați în cursa de obținere a șefiei Partidului Conservator și pe cea de prim-ministru al Marii Britanii: (de la stânga la dreapta) Liz Truss, Rishi Sunak, Penny Mordaunt, Tom Tugendhat și Kemi Badendoch. Colaj foto: Profimedia Images

Potrivit The Times, averea personală a soției se ridică la 300 de milioane de lire sterline. În ciuda bogăției de care se bucură acum, familia Akshatei are o istorie modestă și se trage dintr-un orășel din sudul Indiei.

Tatăl ei a spus că nu aveau destui bani să cumpere un televizor sau alte bunuri non-esențiale când copiii lui erau mici. Și chiar și după ce compania lui Narayana M. a devenit de succes, acesta o punea pe fiica lui să meargă cu ricșa la școală ca să învețe „importanța austerității”.

Socrul lui Sunak, fondatorul companiei Infosys, este unul dintre cei mai bogați oameni din lume

Narayana M. este acum unul dintre cei mai bogați oameni din lume și însuși Sunak a spus că acesta poate fi foarte „intimidant”. Miliardarul, căruia i se mai spune și „Steve Jobs de India”, are acum 74 de ani și s-a retras din activitate, scrie Four Nine.

Vorbind despre relația cu socrii săi, Sunak a spus că „cel mai important lucru pentru [ei] este dacă fiica lor este fericită”, potrivit Business Standard. „Cumnatul meu, Rohan, are mai mult IQ și diplome decât orice altă persoană pe care o cunosc (în afară de unchiul soției mele) și învăț multe de la el”.

Din 2001 până în 2004, Sunak a lucrat ca analist pentru Goldman Sachs și mai târziu a devenit partener în două fonduri de investiții. Sunak este considerat unul dintre cei mai bogați membri ai parlamentului, dar nu a specificat niciodată în mod public care este averea sa.

Din 2015, Sunak a devenit ministru în guvernul lui Theresa May înainte să ajungă secretar-șef al Trezoreriei odată cu venirea la putere a succesorului lui May, Boris Johnson.

Sunak a fost promovat pe postul de ministru de finanțe în februarie 2020 și a fost, inițial, un aliat vocal al lui Johnson, însă când a demisionat a spus că simte că strategia sa pentru gestionarea economiei este „prea diferită [din punct de vedere] fundamental” față de cea a prim-ministrului.

Sunak a fost de partea conservatorilor care au dorit ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană, declarând pentru Yorkshire Post că în acest fel Regatul unit va deveni „mai liber, mai drept și mai prosper”.

Narayana Murthy (în poză, cu fostul prim-ministru britanic David Cameron), socrul lui Sunak Murthy, este unul dintre cei mai bogați oameni de pe planetă. Foto: Profimedia Images

Fostul ministru al finanțelor a spus că regulile de imigrare au reprezentat un alt motiv pentru care s-a alăturat taberei „Leave”, adăugând că o strategie de imigrare bine aplicată poate fi în beneficiul țării, dar că acest lucru nu se poate realiza fără a deține controlul asupra granițelor Marii Britanii.

Sunak a votat pentru acordul Brexit al Theresei May de fiecare dată când a fost supus votului în parlament. A fost apoi răsplătit cu sprijinul lui Boris Johnson și cu o promoție în iulie 2019 care l-a propulsat în poziția de secretar-șef al Trezoreriei.

Sunak: „Mă duceam la templu în weekend, dar mă găseai și la meciul de fotbal”

În februarie 2020, Sajid Javid și-a dat demisia din postul de ministru de finanțe („Chancellor of the Exchequer”), iar Sunak i-a luat locul. La fel ca Javid, înlocuitorul său s-a născut în Marea Britanie, dar are origini străine și spune că indentitatea sa este un lucru foarte important pentru el.

„Părinții mei au emigrat aici, așa că ai o generație de persoane care s-au născut aici cu părinți care nu s-au născut aici și care au venit în țara asta ca să își câștige existența”, a spus Sunak într-un interviu pentru BBC în 2019.

„În ceea ce privește educația culturală, mă duceam la templu în weekend – sunt hindus – dar mă găseai și la meciul de fotbal [al clubului Southampton] sâmbătă. Le faci pe toate, le faci pe amândouă”, a spus Sunak.

În acel interviu, Sunak a spus că a avut norocul de a nu fi ținta atacurilor rasiste pe vremea când era copil, însă a fost un incident care l-a marcat: „Eram afară cu fratele meu mai mic și sora mea mai mică și cred că eram destul de tânăr, probabil adolescent, și aveam grijă de ei în timp ce mergeam la un restaurant de fast-food”.

„Erau oameni care ședeau în apropiere și pentru prima oară în viața mea am auzit niște lucruri foarte neplăcute. Cuvântul care începe cu 'P'”, a spus Sunak, referindu-se la un cuvânt rasist folosit împotriva persoanelor de origine indiană sau pakistaneză. „Și m-a durut. Încă îmi aduc aminte. Mi-a pătruns în memorie.”

„Poți fi insultat în multe feluri”, a spus Sunak, care însă nu crede că ceva similar s-ar putea întâmpla în ziua de azi în Marea Britanie.

