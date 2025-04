Un român din Satu Mare a făcut parte din echipa care s-a ocupat de construirea mormântului papei Francisc. Florin Călin, stabilit în Italia de 23 de ani, a dezvăluit că acest proiect a avut o semnificație aparte pentru el. „A fost emoționant și m-am bucurat”.

„Noi, normal, am făcut mormântul acum doi ani, am început lucrarea, care a durat o lună de zile din care s-a încheiat lucrarea, și acum, după moartea Papei, s-a redeschis lucrarea, în termen de o săptămână am dus-o la bun sfârșit”, a declarat Florin Călin.

Românul a descris mormântul ca fiind „un loc modest”, subliniind că „a fost un mormânt simplu, nu cu prea multe pretenții și sicriul Papei, din câte se vede, a fost un sicriu simplu, cu marmură fabricată aici, în Italia, scrisul pe marmură a fost făcut aici, în Italia”.

„A fost emoționant și m-am bucurat, într-un anumit fel, pentru că sunt român și pot să fac parte din o colaborare cu o firmă italiană care a avut încrederea în mine că pot să fac o lucrare mai dificilă, pentru că nu a fost o lucrare simplă”, a completat el.

Foto. Digi24 Deschide galeria foto

Editor : Ș.A.