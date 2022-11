Cine este Ron DeSantis, poreclit „Trump 2.0”, considerat principalul rival al fostului președinte la alegerile din 2024

La sărbătoarea victoriei lui Ron DeSantis la alegerile de la jumătatea mandatului, ținută în Tampa, Florida marți seară, susținătorii guvernatorului de dreapta au scandat: „Încă doi ani!”. Chiar dacă mandatul de guvernator durează 4 ani, DeSantis este considerat un posibil rival al lui Donald Trump pentru nominalizarea republicană la alegerile prezidențiale din 2024, relatează The Guardian.

Performanța lui DeSantis în Florida la alegerile de marți – în timp ce alți republicani din SUA au pierdut scrutinul sau au avut victorii la limită – i-a întărit acum această poziție.

Se așteaptă ca Trump să anunțe luna aceasta că va candida pentru un nou mandat, încercând să valorifice succesul republicanilor la alegerile de la jumătatea mandatului. La un miting din Ohio, luni, el a spus că va face un anunț pe 15 noiembrie.

Dar, deși republicanii au obținut mai multe mandate în Camera Reprezentanților și au menținut echilibrul în Senat, atmosfera din casa lui Trump din Florida, Mar-a-Lago, nu a fost veselă, potrivit surselor publicației.

În schimb, în Tampa, sărbătoarea victoriei zdrobitoare a lui DeSantis în fața contestatarului său democrat, Charlie Crist, a fost zgomotoasă.

Într-un discurs plin cu aluzii la gestionarea pandemiei Covid – în condițiile în care Florida a fost al treillea stat ca mortalitate din SUA – DeSantis a spus: „Am ales faptele în loc de frică, am ales educația în loc de îndoctrinare, am ales legea și ordinea în locul revoltelor și dezordinii”.

„Florida a fost un refugiu al sănătății mintale când lumea a înnebunit. Am fost cetatea libertății pentru oamenii din această țară și din întreaga lume. Ne-am confruntat cu atacuri, am încasat lovituri, am rezistat furtunilor, dar am rămas în picioare”, a continuat el.

DeSantis a refuzat să spună dacă intenționează să-și ducă la capăt cel de-al doilea mandat. Când susținătorii săi au scandat „încă doi ani”, guvernatorul a zâmbit larg și a spus: „Mulțumesc foarte mult”.

DeSantis nu s-a referit deloc la Trump și nici la amenințarea fostului președinte că va dezvălui „lucruri care nu ar fi foarte măgulitoare” dacă DeSantis se va înscrie în cursa pentru Casa Albă.

Sondajele privind nominalizarea la alegerile din 2024 îl arată pe Trump în frunte, dar DeSantis este singurul alt nume care obține un scor de 2 cifre. Guvernatorul Floridei câștigă în mod regulat sondajele atunci când Trump este lăsat pe dinafară.

Unele publicații au relatat că DeSantis le-a indicat donatorilor de campanie că ar putea încerca să evite o confruntare cu Trump, așteptând în schimb alegerile din 2028. Dar amploarea succesului lui DeSantis de marți ar putea schimba ecuația.

La 44 de ani, DeSantis este încă un „nou-venit” în politica americană, fiind ales pentru prima dată în Camera Reprezentanților în 2012. După doar șase ani, în 2018, a devenit guvernatorul statului Florida.

Născut în Jacksonville, Florida, în 1978, DeSantis a studiat istoria la Universitatea Yale, apoi a făcut studii de drept la Harvard Law School. În timpul celui de-al doilea an la Harvard, el a fost angajat ca ofițer în Marina SUA și a fost repartizat în componenta sa juridică. A lucrat cu deținuții de la Guantanamo Bay și a avut o misiune de consilier juridic în Irak.

Înainte de a intra în politică, DeSantis a fost procuror federal.

Este căsătorit cu o vedetă de televiziune, cu care are 3 copii.

Disponibilitatea sa de a lucra cu rivalii politici și comportamentul său serios i-au determinat pe unii jurnalişti și observatori republicani să spună că DeSantis este „Trump cu substanţă” sau „Trump 2.0”.

„Trump nu a avut niciodată treabă cu politica, ci cu atitudnea”, a declarat pentru BBC fostul purtător de cuvânt al Comitetului Naţional Republican, Doug Heye.

„DeSantis folosește tacticile lui Trump, dar în spatele lor sunt atât obiective politice, cât și obiective de strategie”, a spus el.

